Война Тысяча сто семьдесят второй день. Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши приехали в Киев. Они призывают Россию к 30-дневному прекращению огня и обещают «усилить давление» в случае отказа

Дональд Туск, Владимир Зеленский, Кир Стармер (на заднем плане), Елена Зеленская (на заднем плане), Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц в Киеве Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

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Украина

Макрон, Мерц, Туск и Стармер приехали в украинскую столицу

В Киев утром 10 мая приехали лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши — Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск. На вокзале их встретили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дела Андрей Сибига. BBC News отмечает, что этот совместный визит можно назвать «символическим ответом» на то, что накануне Москву на празднование Дня Победы посетили лидеры более 20 стран. Кроме того, это первый визит Мерца в Киев после вступления в должность канцлера ФРГ.

Основная цель приезда европейских лидеров в Москву — призыв к России прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире. Мы готовы поддержать мирные переговоры как можно скорее, обсудить техническую реализацию режима прекращения огня и подготовиться к полномасштабному мирному соглашению», — говорилось в совместном заявлении Макрона, Мерца, Туска и Стармера в преддверии визита в Киев.

Приехав в Киев, президент Франции заявил, что справедливый и продолжительный мир начинается с полного прекращения огня. По его словам, Украина согласилась на него еще 11 марта, а Россия «медлит, выдвигает условия, тянет время и продолжает войну». Макрон заявил, что если Москва и дальше будет блокировать мирные усилия, то «давление» на нее будет усилено — со стороны европейцев в тесной координации с США.

После совместной встречи Зеленский, Мерц, Макрон, Туск и Стармер созвонились с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы МИД Украины, разговор был «продуктивным».

«Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника. Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам», — сообщил министр.

В интервью Bild во время поездки в Киев Мерц не исключил, что может провести переговоры с Путиным. «Если возникнет необходимость, если это поможет прекратить войну, я готов сделать многое», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ABC News, которое было опубликовано 10 мая, заявил, что Владимиру Путину необходимо увидеть «определенную динамику» на поле боя перед тем, как соглашаться на длительное прекращения огня. Он также напомнил, что Россия требует прекратить поставки оружия Украине.

«В противном случае, это будет выгодно Украине. Украина продолжит свою тотальную мобилизацию, выводя новые войска на линию фронта. Украина воспользуется этим периодом для подготовки новых военнослужащих и даст отдых уже имеющимся. Так почему мы должны предоставлять Украине такое преимущество?», — сказал Песков.

Война глазами читателей «Медузы»

Наталья (Украина, Полтавская область). В моей семье никогда не отмечали день победы. Как правило, на майские праздники (когда это были официальные выходные в Украине) все ехали в села или на дачи сажать огороды. Мамины родители с горечью вспоминали голодомор и войну, которые им довелось пережить в юном возрасте. Когда будучи еще школьницей, я спрашивала у них о войне и просила рассказать о тех событиях, дедушка отводил взгляд, махал молча рукой и отворачивался. И говорил лишь одну фразу: «Вiйна — то страшне!» Покойная тетка Маруся, бабушкина родная тетя, тоже повторяла эту фразу: «Голод — то страшне, дитино, а вiйна — то ще страшнiше!» Когда я все-таки ее уговаривала рассказать о войне хотя бы немного, тетя Маруся смотрела вдаль сквозь зеленые листья абрикосовых веток, в ясных голубых глазах появлялись слезы и она, потупив взгляд в землю, кое-что рассказывала. Но в этих рассказах не было веселых и радостных историй. Лишь горькие воспоминания, безумный страх и невыносимая боль от пережитого и увиденного. Она с болью в душе вспоминала голод, безумную и несправедливую коллективизацию и раскулачивание, а потом войну, которая застала ее в Донецке. Молодой девчонкой она поехала на Донбасс устраивать свою жизнь, а оказалась в немецкой оккупации и вместе с другими юными девчатами была вывезена в Германию на принудительные работы. Чудом осталась жива, чудом вернулась в Украину и чудом не попала в ГУЛАГ и всю жизнь боялась говорить о своем принудительном пребывании в Германии.

Какое счастье, что они не дожили до сегодняшнего ужаса и мрака! Какое счастье, что мой дедушка Иаков умер 5 февраля 2022 года в возрасте 94-х лет, не дожив до этой мерзкой и абсурдной войны 19 дней. Его старое сердце, испытавшее столько горя, лишений, страданий просто не выдержало бы новых испытаний и уже новой реальности. Особенно тяжело все это переживать, зная что его родные сестры после войны 1941-45 годов уехали жить в Таганрог. И дети и внуки его родной сестры Ольги по сей день живут в Таганроге. А все родные моего отца там — в России. И нет сил, и нет возможности, и нет аргументов, и нет разумных доводов, чтобы доказать им всем, что российский народ нагло оболванен пропагандой и ложью и что путинская война абсурдна, безосновательна и преступна! Путинская война тащит всю Россию и весь российский народ в непроглядную бездну! Нет у меня простых человеческих слов, чтобы сказать им всем: люди, опомнитесь! Люди, остановитесь! Люди, вразумитесь! Вы творите зло, прикрываясь подлыми и лживыми речами! Но люди кричат с каждого утюга в России: «Можем повторить!» И задыхаются от ненависти и злости. И нет их ненависти и злости ни предела, ни разумного объяснения.

Для меня сегодня, человека рожденного в СССР, выросшего в независимой Украине, имеющего корни в России и здесь на Полтавщине — все происходящее — невыносимая боль и горечь. Для меня и моей семьи нет и не было праздника победы никогда. Это день памяти и скорби о тех миллионах невинно убиенных и погибших как тогда, так и сейчас. Миллионы напрасно загубленных человеческих судеб! Миллионы изувеченных и лишенных детства и дома! Миллионы пропавших без вести и превратившихся в прах на чужбине! Нет победы. Есть торжество справедливости. Тогда, 80 лет назад оно случилось и зло было остановлено. Искренне надеюсь, что сегодняшнее зло войны тоже будет остановлено и справедливость наконец восторжествует и виновные в развязывании этой войны понесут наказание. И что долгожданный день мира наступит. День Мира, скорби и светлой памяти о всех погибших. И лучше тихо и со скорбью говорить — «никогда больше», чем зловонное путинское ликование — «можем повторить» […].

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