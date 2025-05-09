Война Тысяча сто семьдесят первый день. В Москве празднуют День Победы, во Львове обсуждают «трибунал для Путина»

Российские военные на параде Победы на Красной площади. Москва, 9 мая 2025 года Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. После 24 февраля 2022 года российская пропаганда напрямую связала Великую Отечественную войну с вторжением в Украину. Из-за этого День Победы вызывает сложные чувства. Пожалуйста, поделитесь ими. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

В Москве на Красной площади состоялся военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили более двух десятков иностранных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Владимир Путин в своем выступлении на параде практически не упоминал войну в Украине. Он лишь отметил, что вся Россия поддерживает участников , и пообещал, что страна всегда будет оставаться «несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма».

В параде приняли участие более 11 тысяч военнослужащих, включая тех, кто воюет в Украине. На трибунах вместе с официальными лицами журналисты опознали военных, подозреваемых в убийствах мирных жителей в Украине. Также Путин пообщался с командирами подразделений Северной Кореи, воевавших на стороне России в Курской области.

По данным Минобороны РФ, среди военной техники на параде на Красной площади впервые были показаны боевые разведывательные машины БРМ-1К, 152-мм артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва», а также беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань», которые Россия применяет на войне с Украиной.

Парад Победы в Москве. 9 мая 2025 года Meduza

Накануне парада Владимир Путин в одностороннем порядке объявил трехдневное перемирие на фронте. Украина официально к нему не присоединялась, хотя, по сведениям СМИ, некоторые подразделения ВСУ на фронте получили приказы командования открывать только ответный огонь.

Генштаб ВСУ заявляет, что несмотря на объявленное перемирие российские войска продолжают обстрелы и боестолкновения. В свою очередь Минобороны РФ утверждает, что соблюдает режим прекращения огня, и винит в его нарушении ВСУ.

Украина

Делегации 35 стран Евросоюза во главе с еврокомиссаром по иностранным делам Кайей Каллас прибыли 9 мая, в День Европы, с официальным визитом во Львов.

Как объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, принимавший европейскую делегацию, 9 мая во Львове произошли сразу три исторических события:

заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС;

подписание соглашения о направлении средств от российских активов в поддержку украинской обороны;

встреча коалиции государств по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

По его словам, Евросоюз согласился выделить еще около 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины. В рамках помощи оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.

Миллиард евро из этой суммы будет направлен на закупку оружия по так называемой «датской модели» — непосредственно у украинских производителей. Еще более 600 миллионов евро будут направлены на артиллерию и боеприпасы, а более 200 миллионов евро — на усиление украинской ПВО.

Также европейские министры и дипломаты на встрече во Львове поддержали создание специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Как ожидается, формально трибунал (он получил неофициальное название «трибунал для Путина») будет запущен на следующей неделе в Люксембурге, где 13-14 мая состоится заседание Совета министров Совета Европы.

Как предполагается, в рамках трибунала будет проходить расследование в отношении высшего руководства России — примерно двух десятков чиновников из списка, составленного Украиной. Изначально планировалось, что фигурантами станут президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин. Но до тех пор, пока они остаются на своих государственных постах и имеют персональный иммунитет, выдвинуть обвинение и выдать ордер на их арест не получится, признавали в ЕС.

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Война глазами читателей «Медузы»

Евгений (Израиль). Несколько слов о Дне Победы. Мой отец родился ровно за два года до войны, сейчас ему 86 лет. Он помнит 9 мая 1945 года, ему было почти шесть. Я родился через 20 лет после Победы. Все мое детство и большая половина жизни прошла под знаком «Нет войне!» Мое поколение — это дети детей войны. С малолетства я знал, что Советский Союз и союзники — США, Англия, Франция, — одолели сообща германский фашизм. Ветераны — это тоже часть моей жизни, и они не только были гостями школы. Моим соседом был Иван Филиппович Митрофанов, мужичок низенького роста. Прошел войну, освобождал мою родную Нарву, там и остался. Перед праздником и 9 мая он сильно напивался, и в таком состоянии рассказывал мне, десятилетнему пацану, страшную правду о войне. Эта правда очень расходилась с тем, что показывали по телевизору, но я чувствовал, что правда то, что он говорит, а не то героическое, что показывают на экране.

Так вот, правда в том, что Советский Союз и союзники добились великой победы. Роль союзников признавалась всегда. Скажу крамольную для нынешних россиян вещь: ваша страна как государство не принимала участия ни во Второй мировой, ни в Великой Отечественной, потому как такого государства не было. Был Советский Союз. Точно так же как государства не участвовали в этих войнах ни Украина, ни Белоруссия, ни остальные бывшие республики Союза. Они не были государствами, у них не было независимости — ни экономической, ни политической. Они были винтиками, частями того огромного государства, той страны, которая и одержала победу. И победа была одна на всех — на русских, украинцев, белорусов, грузин, евреев, узбеков, таджиков и остальных представителей народов, населявших Советский Союз. Не «Можем повторить!», а «Нет войне!», «Нам нужен мир!» — под этим девизом прошла жизнь послевоенных поколений.

В последние два десятилетия Россия медленно, но уверенно вползала в фашизм и стала страной победившего рашизма. Фашисты устраивают парад в знак победы над фашизмом — это ли не сюр. Белое стало черным, черное белым, а Россия, оказывается, участвовала в войне и победила. Победу, как и святой праздник, приватизировала и использует страна, ставшая фашистской. Украина воюет именно с последователями фашизма, это следует четко понимать. «Можем повторить!» мир увидел в Буче, Ирпене, Киеве, Харькове, Сумах. Уничтожение мирного населения, зверства — это фашизм. Призывы и действия по уничтожению целого народа целой страны это фашизм. Если его не остановить сейчас, он пойдет в Европу.

День Победы стал жертвой политики России. Тем не менее я помню, кто, какие страны сломали хребет немецкому фашизму. Страны, победившей фашизм, уже 34 года как нет, а то, что выросло на его руинах, все видят сами.

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