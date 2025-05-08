Война Тысяча сто семидесятый день. Началось объявленное Путиным одностороннее перемирие. Украина утверждает, что Россия его не соблюдает

Военнослужащие ВСУ в прифронтовом районе около Константиновки. Донецкая область, 7 мая 2025 года Iryna Rybakova / 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. После 24 февраля 2022 года российская пропаганда напрямую связала Великую Отечественную с вторжением в Украину. Из-за этого День Победы вызывает сложные чувства. Пожалуйста, поделитесь ими. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Началось объявленное Путиным одностороннее перемирие

Сегодня с полуночи вступило в действие одностороннее перемирие, которое объявил президент РФ Владимир Путин. Как заявляли в Кремле, российские военные прекратят огонь до полуночи 11 мая. Москва призывала Украину присоединиться к такому решению и обещала «последствия» в случае отказа сделать это.

Официально Украина о поддержке краткосрочного перемирия не объявляла. Президент Владимир Зеленский высказывал мнение, что трехдневное прекращение огня нужно только для того, чтобы «обеспечить Путину тишину на время парада», но при этом подчеркивал, что в Киеве готовы в любой момент начать безусловное 30-дневное перемирие при условии согласия России.

Несмотря на это, как пишет издание «Суспильне», некоторые украинские подразделения, действующие на херсонском, запорожском и донецком направлениях, получили приказ открывать огонь только в ответ на российские обстрелы.

При этом российские военные, по утверждению украинской стороны, сами не соблюдают объявленный Путиным односторонний режим прекращения огня.

Так, в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, отметив, что с полуночи не было зафиксировано ни одной атаки с помощью ударных дронов, заявили, что россияне активизировали удары тактической авиацией в Сумской области с применением управляемых авиабомб. В результате одного из таких ударов ночью погибла мирная жительница, сообщили власти региона.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал «путинское парадное перемирие» фарсом. Ссылаясь на данные военных, он заявил, что с полуночи до полудня Россия 734 раза нарушала режим прекращения огня и провела 64 штурмовые операции. По его данным, россияне произвели 586 обстрелов позиций украинских войск, 176 ударов с применением беспилотников и 10 авиаударов с использованием авиационных бомб.

Минобороны России, в свою очередь, около полудня заявило, что с полуночи «все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий». По утверждению российского ведомства, ВС РФ перестали наносить удары авиацией, артиллерией, беспилотниками и ракетами.

В Минобороны РФ обвинили Украину в «преднамеренных деструктивных действиях» и заявили, что «зеркально реагируют» на атаки украинских военных. По утверждению российского военного ведомства, с начала суток украинские военные уже 488 раз нарушили режим прекращения огня.

Украина

ЕС передал Киеву миллиард евро в счет доходов от замороженных российских активов

Европейская комиссия перечислила Украине миллиард евро макрофинансовой помощи, которые обеспечены доходами от замороженных активов России.

Эти средства, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, будут направлены на покрытие критически важных расходов и «укрепление государства».

В Еврокомиссии назвали «символичным», что транш был перечислен 8 мая, в день памяти жертв Второй мировой войны.

Транш стал уже четвертым в рамках инициативы G7 об использовании замороженных российских активов. До этого в конце декабря Украина получила миллиард долларов от США, а в январе и апреле — три и один миллиард евро от ЕС.

Решение о помощи Украине за счет РФ страны «Большой семерки» согласовали летом 2024 года. В рамках программы Киев получит 50 миллиардов долларов — формально они предоставляются как кредит, однако погашаться он будет не Украиной, а доходами, которые возникают в результате использования российских денег, замороженных в европейских депозитариях.

США и ЕС на протяжении нескольких лет после начала войны рассматривали возможность полной конфискации российских денег и передачи их Украине. К началу 2025 года от этой идеи окончательно отказались, так как для ее реализации не нашлось легальных оснований. Экспроприировать российские активы безосновательно в Евросоюзе не захотели, опасаясь, что это создаст прецедент, который негативно повлияет на доверие к еврозоне и на всю мировую экономику.

Война глазами читателей «Медузы»

Матвей (Кипр). Как-то, будучи маленьким, я спросил у мамы: если убийство — это грех, все солдаты попадают в ад? Я не очень помню, какой точно получил ответ, но помню, что это было в преддверии 9 мая. Было ощущение приближающегося праздника и всеобщего веселья. Спустя 20 лет я точно знаю, что если ад и рай существует, то все солдаты должны попадать в ад. Люди не должны иметь права законно убивать друг друга во славу таких эфемерных понятий, как «патриотизм», «суверенитет страны» и так далее. Но мы живем в мире, где три года от нашего лица ведется ужасная, беспощадная и кровопролитная война. Что Россия, что Украина — обе страны творят дичь и за просто так убивают людей и разрушают жизни. Иногда невольно задумываюсь, а вот бы все армии во всем мире побросали оружие на пол и пошли по домам… К сожалению, настолько детским и наивным фантазиям никогда не сбыться. Сейчас опять преддверие 9 мая, ощущения праздника нет, есть только горькая и душераздирающая боль, пронзающая все тело. Боль от того, во что превратили праздник из детства, от войны, от смертей и разрушений. Но надо смириться и жить дальше, больше ничего не остается. Веры в скорое окончание войны у меня нет. То, что называют переговорами, — больше похоже на цирк.

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