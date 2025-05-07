Война Тысяча сто шестьдесят девятый день. В Москве транспортный коллапс из-за атак беспилотников. США утверждают, что Украина согласна на буферную зону на линии фронта

Марьинка, контролируемая Россией территория Донецкой области. 1 апреля 2025 года AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. После 24 февраля 2022 года российская пропаганда напрямую связала Великую Отечественную с вторжением в Украину. Из-за этого День Победы вызывает сложные чувства. Пожалуйста, поделитесь ими. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

В Киеве согласны создать буферную зону на линии фронта, утверждает Келлог

Украина согласна на создание 30-километровой демилитаризованной зоны по всей линии фронта, заявил в эфире Fox News спецпредставитель президента США Кит Келлог.

По словам Келлога, сейчас основной план США заключается в том, чтобы установить 30-дневное перемирие и отвести и украинские, и российские войска от линии соприкосновения на 15 километров. В Киеве, утверждает Келлог, эту идею поддерживают. «Фактически они сказали: мы отходим на 15 километров, и вы, россияне, тоже отходите на 15 километров. То есть создается 30-километровая зона, которая четко контролируется. Можно будет наблюдать, есть ли нарушения», — сказал он.

По мнению Келлога, если сторонам удастся удержать перемирие в течение 30 дней, то возобновление полномасштабных боевых действий будет маловероятным. «Как военный я скажу: очень трудно снова начать конфликт после прекращения боевых действий. И я не думаю, что они снова будут воевать», — выразил уверенность Келлог.

Спецпредставитель напомнил, что Украина готова к прекращению огня, подчеркнув, что «с множеством условий» Киев в этом поддерживают европейские страны.

Келлог выразил мнение, что главным препятствием на пути к миру прямо сейчас является позиция президента России Владимира Путина. «Единственный человек, который может принести результат — это президент Трамп. Но если Путин согласится. Я думаю, прямо сейчас нашим препятствием на пути к прогрессу является президент России, который не соглашается», — сказал он.

В Киеве не подтверждали слова Келлога о согласии на создание буферной зоны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления спецпредставителя президента США, сказал, что Россия «пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения».

В случае буквальной реализации идеи Келлога с учетом обстановки на фронте Украине придется полностью вывести свои войска, в частности, из Херсона и Покровска. России — из Новой Каховки и Энергодара, а также из Суджи в Курской области.

Россия

Транспортный коллапс из-за приостановки работы аэропортов в Москве

Все четыре аэропорта Москвы вчера вечером и сегодня ночью приостанавливали работу. В Росавиации заявляли, что это делалось «для обеспечения безопасности полетов» — эту формулировку власти регулярно используют в случае угрозы атаки украинских беспилотников.

Дольше всех в Москве не работал аэропорт Шереметьево — почти четыре с половиной часа. Помимо московских аэропортов, временные ограничения вводились в Нижнем Новгороде, Кирове, Казани, Тамбове.

Из-за прекращения работы московских аэропортов были задержаны или отменены как минимум 350 рейсов, что затронуло более 60 тысяч пассажиров. В Ассоциации туроператоров России предупредили о дальнейших задержках рейсов по «принципу домино» — так как самолеты, которые вовремя не прибыли в пункты назначения, будут вылетать с опозданием и в новые рейсы.

Отмена рейсов в аэропортах Москвы. Люди часами ждут вылета Meduza

В Москве 9 мая запланирован Парад Победы в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны. На нем будет присутствовать президент РФ Владимир Путин и главы еще около двух десятков государств.

Кремль предлагал Украине заключить трехдневное перемирие с 8 по 10 мая, однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение, заявив, что такое перемирие нужно лишь, чтобы «обеспечить Путину тишину на время парада». В свою очередь, он предложил 30-дневное прекращение огня, однако в Москве эту идею не поддержали. Позже в Киеве неоднократно призывали иностранных лидеров не ехать на парад, предупреждая, что это может быть «небезопасным».

Война глазами читателей «Медузы»

Александр (Эстония). Я родился и вырос в Эстонии, в русскоязычной семье. У нас всегда было принято отмечать 9 Мая — с гордостью и благодарностью к тем, кто сражался с нацизмом. Память о подвиге наших дедов была священной, а патриотизм — неотъемлемой частью семейных ценностей.

С детства я слышал официальную точку зрения: СССР не освободил Эстонию, а оккупировал ее, и от советской власти пострадало больше людей, чем от нацистской. Но это казалось мне чужим и неправдоподобным. Я не придавал этим словам значения — ведь мои родители были советскими людьми и рассказывали мне, как все было «на самом деле».

Все изменилось после начала войны в Украине. Мой привычный мир рухнул. Я своими глазами увидел, какими методами и с какими целями Россия продвигает свое «освобождение». Мне пришлось признать: все, что я когда-то упорно отрицал, оказалось правдой. То, что я считал убеждениями, оказалось искаженным, навязанным взглядом на историю. Теперь я ясно вижу, как Россия использует те же методы, что и нацистская Германия и Советский Союз: пытки, издевательства, беззаконие, ложные нарративы. И я понимаю, что когда-то верил в эти нарративы сам.

Это больше не то, с чем я хочу себя ассоциировать. Я больше не отождествляю себя с этой страной, ее ценностями и взглядами. Россия теперь настолько далеко от моих взглядов, что я ощущаю внутреннюю потребность дистанцироваться не только от ее политики, но и от культурного наследия, с которым я рос.

Поделитесь вашим мнением о Дне Победы

В последние годы многие люди пытаются сохранить 9 Мая как день семейной памяти — в противовес официальному празднованию Дня Победы, который в современной России превратился в главный государственный праздник. После 24 февраля 2022 года пропаганда напрямую связала Великую Отечественную с вторжением в Украину. Из-за этого День Победы вызывает еще более сложные чувства. Как изменились ваши представления об этом празднике? Что о 9 Мая — и о том, какую роль во Второй мировой войне сыграл Советский Союз, — думают ваши близкие? Удалось ли вам сохранить какие-то семейные традиции, связанные с этим праздником? И считаете ли вы, что когда-то в обозримом будущем его удастся наполнить новым смыслом?

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