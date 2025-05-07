Российские авиакомпании массово задерживают и отменяют рейсы из-за атак беспилотников. В Пулково пассажиров несколько часов не выпускали из самолетов

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о возможной отмене или объединении рейсов после ночных ограничений на полеты, которые вводились в московском аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Ночью 7 мая аэропорт Шереметьево дважды приостанавливал прием и отправку рейсов из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Ограничения действовали с 01:00 до 04:07, затем их вводили повторно с 04:25 до 05:30. Часть рейсов «Аэрофлота» перенаправили на запасные аэродромы или задержали. Вечером 6 мая ограничения вводились также в других столичных аэропортах — Домодедово, Внуково и Жуковский.

В авиакомпании заявили, что «возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов», и посоветовали следить за информацией на онлайн-табло на сайте «Аэрофлота».

Об аналогичных мерах сообщила авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). В заявлении перевозчика говорится, что из-за ограничений на прилет и вылет в аэропортах Шереметьево, Внуково и Нижнего Новгорода часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы или задержали на вылет. В связи с этим «возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов».

Согласно онлайн-табло авиакомпании, «Аэрофлот» в среду, 7 мая, отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы, передает «Интерфакс». Задержано суммарно более 140 рейсов из/в Москву. Речь идет о собственных рейсах «Аэрофлота» из Шереметьево и авиакомпании «Россия» из Внуково.

Авиакомпания «Победа» (дочка «Аэрофлота») объявила, что в связи с введенным ограничениями в аэропортах «вынуждена отменить часть рейсов 6 и 7 мая». Кроме того, отметили в компании, возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что в Шереметьево образовались очереди перед стойками информации, так как пассажиры пытаются получить актуальные данные по вылету их рейсов, заменить или сдать билеты. Во Внуково перенесли десятки рейсов, около 50 отменили. По данным канала, пассажиры по несколько часов ждут посадку на рейсы, часть из них ожидают вылета с 6 мая. «В ожидании рейсов люди спят в декоративных зонах аэропорта и сидят в очередях на чемоданах», — говорится в публикации.

Часть рейсов, направлявшихся в Москву, перенаправили в петербургский аэропорт Пулково. Телеграм-канал Baza пишет, что пассажиров рейса Дубай — Москва (Домодедово) компании Emirates, который совершил посадку в Пулково, не выпускали из самолета шесть часов, «а затем просто предложили добраться до Москвы самостоятельно». Пассажиры рейса Анталья — Москва рассказали «Осторожно, новости», что более семи часов ждут, когда их выпустят из самолета в Петербурге. По данным Baza, пассажиры рейсов Uzbekistan Airways Ташкент — Москва и «Аэрофлота» Челябинск — Москва, перенаправленные в Пулково, также провели ночь в салонах самолетов.

Телеграм-канал Baza пишет, что рейс «Аэрофлота» из Дубая в Москву, который должен был приземлиться в Шереметьево, перенаправили в Казань. По словам пассажиров, во время полета командир экипажа сообщил, что борт сделает вынужденную посадку в Казани для дозаправки из-за объявленного плана «Ковер» в Шереметьево. Самолет приземлился и, по словам одного из пассажиров, простоял два часа на парковке. Затем командир экипажа сообщил, что автобус заберет всех пассажиров в гостиницу «на неопределенный срок». Однако, как утверждают очевидцы, пассажиров в итоге оставили в зале ожидания аэропорта.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что в Пулково были перенаправлены 74 самолета.

Вечером 6 мая и ночью 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал об отражении атак украинских беспилотников, летевших на столицу. Помимо московских аэропортов, ограничения ночью 7 мая вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Кирова. Украинские дроны ночью также атаковали Мордовию, Тульскую и Ярославскую области.