Украинские дроны атаковали Мордовию, Тульскую и Ярославскую области, а также были сбиты на подлете к Москве. В Саранске отменены занятия в школах

Украинские беспилотники в ночь на 7 мая атаковали несколько регионов России, включая Мордовию, а также Тульскую и Ярославскую область. Кроме того, дроны были сбиты на подлете к Москве.

Начиная с полуночи, силы ПВО Московского региона отразили атаку девяти беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших неизвестно. С какого направления подлетали дроны — не сообщается. Украинский телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что беспилотники атаковали подмосковный военный аэродром Кубинка, на котором базируются истребители.

Об атаке беспилотников на Тульскую область сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Около половины шестого утра он написал, что средства ПВО отражают пятую атаку. О пострадавших и повреждениях не сообщается. Украинские телеграм-каналы утверждают, что в Туле беспилотники атаковали научно-производственное объединение «Сплав» — производителя ракетных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган» и других.

Также беспилотники атаковали Ярославскую область. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что на подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских дронов. Разрушений и пострадавших, по его словам, нет.

Кроме этого, беспилотники атаковали Мордовию. В администрации Саранска сообщили об отмене 7 мая занятий в детских садах, школах, колледжах и вузах. До этого глава Мордовии Артем Здунов предупредил о беспилотной опасности на территории города, а оперштаб ввел запрет на распространение фотографий и видео последствий применения дронов.

В Саранске, как утверждают украинские телеграм-каналы, атакованы заводы «Сарансккабель» и «Сарансккабель-Оптика».

Ночью, как сообщали телеграм-каналы «База» и «Осторожно, новости», пользователи жаловались на проблемы с мобильным интернетом более чем в 30 городах — вероятно, из-за угрозы атаки беспилотников. Сбои наблюдались в Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областях, а также в Саранске.