Самолет Вучича, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет президента Сербии Александра Вучича, который летел в Москву для участия в праздновании Дня Победы, совершил вынужденную посадку в Баку. Об этом сообщила сербская газета Blic.

По информации издания, самолет Вучича не может продолжить полет в Москву из-за ограничений на полеты, которые вводятся в московских аэропортах в связи с атаками украинских беспилотников, и работы средств ПВО.

Самолет ждет получения соответствующего разрешения. В посольстве Сербии сообщили ТАСС, что визит Вучича в Москву остается в силе.

Источник РИА Новости в аэропорту Баку сообщил, что самолет президента Сербии уже вылетел в Москву. Эту информацию подтвердили сербские СМИ.

6 мая стало известно, что Латвия и Литва запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета Александра Вучича на пути в Россию. По информации сербских СМИ, власти Латвии запретили пролет самолета из-за «политической чувствительности цели полета». Власти Литвы, в свою очередь, отказали из-за «технической и дипломатической чувствительности».

За последние сутки московские аэропорты несколько раз прерывали прием и отправку самолетов из-за ограничений, которые вводятся в связи с атаками беспилотников. Десятки рейсов были отменены. Ассоциация туроператоров России сообщала, что ограничения в работе аэропортов затронули не менее 60 тысяч пассажиров — нарушено расписание вылетов как минимум 350 рейсов.

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