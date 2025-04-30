Пожар после удара российского дрона. 29 апреля 2025 года George Ivanchenko / Anadolu / Getty Images

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Украина

Зеленский заявил, что Кремль «правильно переживает» из-за парада Победы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кремле «правильно переживают» по поводу того, насколько спокойно пройдет в Москве парад Победы 9 мая.

«Выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии… Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война продолжается. Они должны окончить войну», — сказал Зеленский во вчерашнем вечернем обращении.

Секретарь комитета Верховной рады по обороне Роман Костенко развил мысль о потенциальной возможности ВСУ атаковать парад. «Если говорить о возможности, у нас такие возможности есть», — сказал он в эфире национального телемарафона, отметив, что при желании спланировать такую операцию «не такая уж и сложность».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что «Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны». «Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом», — сказал он.

Кремль 28 апреля сообщил, что российские военные в одностороннем порядке прекратят огонь с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая, объяснив это «проявлением доброй воли» и готовности к мирному урегулированию.

Власти Украины подвергли это решение критике. Зеленский выразил недоумение, почему прекращение огня нельзя объявить раньше, и заявил, что Путина интересует лишь «обеспечение тишины на время парада». «Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем — мир считает, — что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней, чтобы было гарантированно и надежно», — сказал он.

На парад Победы в Москве, как ожидается, приедут более полутора десятков глав государств. Наиболее статусными из них будут председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис да Силва. Из лидеров стран ЕС в Москву планирует приехать премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Мир

США и Украина движутся к согласованию пунктов мирного плана

Киев и Вашингтон на переговорах в Лондоне на прошлой неделе составили список условий, который содержит 22 «очень конкретных» пункта, рассказал спецпредставитель президента США Кит Келлог. Он заявил, что Вашингтон чувствует себя «комфортно», обсуждая разногласия в подходах с Киевом.

«Украинцам понравились не все, но никому не понравится окончательная позиция, которую вы выработаете. Это нормально, когда у вас есть переговоры. Но мы с ними в достаточно хорошем положении […]. Когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся», — сказал Келлог в интервью Fox News.

Келлог также выразил уверенность, что Россия не сможет одержать победу военным путем. «Украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И россияне должны это понять», — заявил Келлог.

Переговоры в Лондоне между представителями Украины, Великобритании, Франции, Германии и США проходили 23 апреля. Они сопровождались скандалом — накануне встречи госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, которые должны были возглавлять американскую делегацию, отказались от поездки в Лондон на фоне высказываний Владимира Зеленского об отказе обсуждать статус Крыма. В итоге переговоры проводили чиновники более низкого ранга.

Агентство Reuters через два дня после переговоров опубликовало полный текст мирного плана США, а также ответные пункты, предложенные Украиной и Европой. Основные различия в них — в гарантиях долгосрочной безопасности Украины: в американском документе она практически никак не прописана; встречные предложения предусматривают размещение в Украине военных сил союзников и «надежные гарантии» в том числе со стороны США. Санкции против РФ Вашингтон предлагает снять сразу, в то время как Киев и Европа настаивают, что это должно происходить постепенно и «после достижения устойчивого мира».

Война глазами читателей «Медузы»

(Одесса). Расскажу вам свою историю. Я сам из Одессы, гражданин Украины, но с 2020 года живу в Воронеже — временно приехал, чтобы сделать здесь операцию, потом был ковид, я не уехал, и тут внуки… В итоге я остался и привык. У меня украинский паспорт, я из принципа не беру русское гражданство — хочу вернуться в Одессу и умереть там, не тут. Когда все началось, я хотел уехать, и очень боялся, что украинцев в России начнут убивать. Везде так писали: будут чистки. Хоть я и говорю на русском, и никто даже не знает [что я из Украины], но паспорт не скроешь.

Украинскую пенсию мне через год перестали платить, живу за счет сына и невестки. Подрабатывать, хоть дворником, пойти не могу: не берут с украинским паспортом. Как так можно? И вот я сижу здесь. Я за Украину, я даже паспорт оставил, я каждодневно рискую — а что Украина? Пенсию не дает теперь, соседи из Одессы перестали общаться, многие злы на меня, за то, что я живу в России. Только одна родственница иногда ходит посмотреть, все ли в порядке с моей квартирой, и заплатить за коммуналку — сын ей через какого-то азербайджанца переводит деньги на украинскую карту. И то она боится, что ее кто-то вычислит, что она общается с кем-то из России, каждый раз мне об этом пишет.

А главное, я смотрю, как наши себя в России ведут, кто приехал, беженцы. Только приехали, бедные, оборванные все, еще в себя не пришли — а уже делают [российские] паспорта и присягу приносят. И сразу такие все из себя граждане: на праздники ходят в парк или на площадь, дети в школе рисунки рисуют, стишки читают про родину. Гордости никакой, никто в них не воспитал любовь и уважение к Украине! Как тут быть патриотом Украины? Я уже и не знаю как. Наша страна нас бросила, мы ей не нужны теперь, нас в окоп не кинешь, чего за нас держаться? Я не могу тут больше жить, но если в Одессу сейчас уеду, разве там я смогу теперь жить? Дадут мне жить? Вот какие чувства мы испытываем […].

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