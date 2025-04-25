Reuters опубликовал полный текст мирного плана США — а также ответ Украины и Европы на американские предложения Вот о чем говорится в этих документах
Агентство Reuters опубликовало два документа с предложениями о завершении российско-украинской войны. Первый рамочный документ по соглашению между Россией и Украиной был предложен США. Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф показал его украинским и европейским чиновникам на переговорах в Париже 17 апреля. Второй документ содержит ответные предложения, которые представители Украины и стран Европы передали Вашингтону после переговоров в Лондоне 23 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречные предложения, выработанные в Лондоне, уже переданы Дональду Трампу. Эти предложения, впервые опубликованные полностью, как пишет агентство Reuters, раскрывают «внутреннюю кухню» челночной дипломатии, которая продолжается в связи со стремлением Трампа поскорее завершить войну. Они также показывают, по каким вопросам участники переговоров расходятся во мнениях.
Основные расхождения в двух текстах касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности вооруженных сил Украины, отмечает Reuters.
Предложения США, как сообщалось ранее, предусматривают готовность Вашингтона юридически признать Крым российским. Кроме того, США согласны фактически признать контроль России над территориями Украины, захваченными в ходе войны.
В свою очередь европейские и украинские предложения подразумевают, что обсуждение вопроса о территориях должно быть отложено до заключения соглашения о прекращении огня. В документе не упоминается признание российского контроля над какой-либо территорией Украины.
В американском документе вопрос долгосрочной безопасности Украины описывается, как уже отмечали СМИ, крайне расплывчато. В нем говорится, что Киев получит «надежную гарантию безопасности», которую должны обеспечивать страны-гаранты из числа европейских и других дружественных стран. При этом Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО.
Европейско-украинские предложения подразумевают отказ от каких-либо ограничений для ВСУ и размещение в Украине военных сил ее союзников. Авторы документа предлагают договориться о надежных гарантиях безопасности для Киева, в том числе со стороны США.
Вопрос с санкциями администрация Трампа предлагает решить следующим образом: снять ограничения, действующие в отношении России с момента присоединения Крыма в 2014 году. Во встречных предложениях содержится пункт о постепенном смягчении санкций «после достижения устойчивого мира», а также о том, что они могут быть восстановлены, если Россия нарушит условия мирного соглашения.
Вот полный текст обоих документов, которые опубликовал Reuters.
Предложение США
Рамки соглашения Россия — Украина
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Обзор: эти условия представляют собой окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам.
Прекращение огня
- Постоянное прекращение огня
- Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации
Гарантии безопасности Украины
- Украина получает надежные гарантии безопасности
- Государства-гаранты будут представлены специальной группой европейских и других заинтересованных неевропейских стран
- Украина откажется от стремления вступить в НАТО
- Украина может стремиться стать частью Евросоюза
Территории
- США де-юре признают российский контроль над Крымом
- США де-факто признают российский контроль над Луганской областью
- США де-факто признают российскими части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, занятые ВС РФ
- Украина возвращает себе территорию Харьковской области
- Украина возвращает себе контроль над Каховской гидроэлектростанцией и Запорожской атомной электростанцией, которой будут управлять США. Электроэнергия, вырабатываемая ЗАЭС, будет распределяться между обеими сторонами конфликта
- Украина получит беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой
Экономика
- США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию
- Санкции против России, введенные в результате конфликта с 2014 года, будут отменены
- Российско-американское экономическое сотрудничество в области энергетики и других промышленных секторов
Ответные европейско-украинские предложения
Для служебного пользования — с ограниченным доступом (это британский гриф секретности — прим. «Медузы»)
Рамки соглашения Россия — Украина
Прекращение огня
- Принять на себя обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море
- Обе стороны немедленно вступают в переговоры по техническому выполнению соглашения при участии США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для заключения полноценного мирного соглашения
- Мониторинг прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран
- Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми военнопленными (по принципу «всех на всех»). Россия должна освободить всех гражданских пленных
Гарантии безопасности Украины
- Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, аналогичное статье 5 договора НАТО), на период, пока среди союзников нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО
- Никаких ограничений для Вооруженных сил Украины
- Государства-гаранты будут представлены специальной группой европейских и других заинтересованных неевропейских стран. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины
- Украина стремится к вступлению в ЕС
Территории
- Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня
- Переговоры о территориях начнутся с определения линии разграничения
- Украина при участии США возвращает себе контроль над Запорожской АЭС, а также над Каховской ГЭС
- Украина получит беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой
Экономика
- США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине
- Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения