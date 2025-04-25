Взрыв баллистической ракеты в небе над Киевом во время массированной российской атаки на город. В результате атаки погибли 12 человек, еще 87 пострадали. 24 апреля 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Агентство Reuters опубликовало два документа с предложениями о завершении российско-украинской войны. Первый рамочный документ по соглашению между Россией и Украиной был предложен США. Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф показал его украинским и европейским чиновникам на переговорах в Париже 17 апреля. Второй документ содержит ответные предложения, которые представители Украины и стран Европы передали Вашингтону после переговоров в Лондоне 23 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречные предложения, выработанные в Лондоне, уже переданы Дональду Трампу. Эти предложения, впервые опубликованные полностью, как пишет агентство Reuters, раскрывают «внутреннюю кухню» челночной дипломатии, которая продолжается в связи со стремлением Трампа поскорее завершить войну. Они также показывают, по каким вопросам участники переговоров расходятся во мнениях.

Основные расхождения в двух текстах касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности вооруженных сил Украины, отмечает Reuters.

Предложения США, как сообщалось ранее, предусматривают готовность Вашингтона юридически признать Крым российским. Кроме того, США согласны фактически признать контроль России над территориями Украины, захваченными в ходе войны.

В свою очередь европейские и украинские предложения подразумевают, что обсуждение вопроса о территориях должно быть отложено до заключения соглашения о прекращении огня. В документе не упоминается признание российского контроля над какой-либо территорией Украины.

В американском документе вопрос долгосрочной безопасности Украины описывается, как уже отмечали СМИ, крайне расплывчато. В нем говорится, что Киев получит «надежную гарантию безопасности», которую должны обеспечивать страны-гаранты из числа европейских и других дружественных стран. При этом Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО.

Европейско-украинские предложения подразумевают отказ от каких-либо ограничений для ВСУ и размещение в Украине военных сил ее союзников. Авторы документа предлагают договориться о надежных гарантиях безопасности для Киева, в том числе со стороны США.

Вопрос с санкциями администрация Трампа предлагает решить следующим образом: снять ограничения, действующие в отношении России с момента присоединения Крыма в 2014 году. Во встречных предложениях содержится пункт о постепенном смягчении санкций «после достижения устойчивого мира», а также о том, что они могут быть восстановлены, если Россия нарушит условия мирного соглашения.

Вот полный текст обоих документов, которые опубликовал Reuters.

Предложение США

Рамки соглашения Россия — Украина

Передать устно

Обзор: эти условия представляют собой окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам.

Прекращение огня

Постоянное прекращение огня

Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации

Гарантии безопасности Украины

Украина получает надежные гарантии безопасности

Государства-гаранты будут представлены специальной группой европейских и других заинтересованных неевропейских стран

Украина откажется от стремления вступить в НАТО

Украина может стремиться стать частью Евросоюза

Территории

США де-юре признают российский контроль над Крымом

США де-факто признают российский контроль над Луганской областью

США де-факто признают российскими части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, занятые ВС РФ

Украина возвращает себе территорию Харьковской области

Украина возвращает себе контроль над Каховской гидроэлектростанцией и Запорожской атомной электростанцией, которой будут управлять США. Электроэнергия, вырабатываемая ЗАЭС, будет распределяться между обеими сторонами конфликта

Украина получит беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой

Экономика

США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию

Санкции против России, введенные в результате конфликта с 2014 года, будут отменены

Российско-американское экономическое сотрудничество в области энергетики и других промышленных секторов

Ответные европейско-украинские предложения

Для служебного пользования — с ограниченным доступом (это британский гриф секретности — прим. «Медузы»)

Рамки соглашения Россия — Украина

Прекращение огня

Принять на себя обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море

Обе стороны немедленно вступают в переговоры по техническому выполнению соглашения при участии США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для заключения полноценного мирного соглашения

Мониторинг прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран

Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми военнопленными (по принципу «всех на всех»). Россия должна освободить всех гражданских пленных

Гарантии безопасности Украины

Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, аналогичное договора НАТО), на период, пока среди союзников нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО

Никаких ограничений для Вооруженных сил Украины

Государства-гаранты будут представлены специальной группой европейских и других заинтересованных неевропейских стран. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины

Украина стремится к вступлению в ЕС

Территории

Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня

Переговоры о территориях начнутся с определения линии разграничения

Украина при участии США возвращает себе контроль над Запорожской АЭС, а также над Каховской ГЭС

Украина получит беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой

Экономика

США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине

Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения