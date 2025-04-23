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17 апреля на встрече в Париже с украинскими и европейскими представителями американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио выдвинула свой план прекращения войны между Россией и Украиной. Американское издание Axios узнало от источников, непосредственно знакомых с этим планом, его подробности.

Он представляет собой документ на одной странице. В нем прямо сказано, что это «последнее предложение» США. После парижской встречи Рубио заявил, что если оно будет отвергнуто, США откажутся от роли посредника между Россией и Украиной. По сведениям Axios, время, данное сторонам на раздумья, истекает в среду, 23 апреля.

Вот основные положения плана:

США де-юре признают Крым российским;

все территории, оккупированные российскими войсками с февраля 2022 года, за исключением небольшой части Харьковской области, остаются под российским контролем, но без международного признания аннексии; это включает бóльшую часть Луганской области, части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;

обещание, что Украина не станет членом НАТО; вопрос о ее членстве в Евросоюзе остается открытым;

снятие всех санкций, наложенных на Россию с начала конфликта на востоке Украины в 2014 году;

активизация экономических отношений между США и Россией;

группа европейских стран гарантирует безопасность Украины; американские гарантии не упоминаются;

помощь в послевоенном восстановлении Украины — на какие средства, не говорится;

Запорожская АЭС останется за Украиной, но под американским управлением, и будет поставлять электроэнергию как Украине, так и России;

Украина должна подписать соглашение с США о полезных ископаемых.

Что это за соглашение

США в новом соглашении о полезных ископаемых потребовали от Украины все природные ресурсы, нефть, газ — а также контроль над строительством дорог, портов и заводов В Киеве назвали это «грабежом»

Что это за соглашение

США в новом соглашении о полезных ископаемых потребовали от Украины все природные ресурсы, нефть, газ — а также контроль над строительством дорог, портов и заводов В Киеве назвали это «грабежом»

По данным Financial Times, на встрече в Петербурге в начале апреля президент России Владимир Путин предложил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу остановить боевые действия на нынешней линии фронта. Тем самым Путин отступил от своих изначальных требований, которые предполагали присоединение к России всей территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в том числе тех частей, которые остаются под контролем Украины.

Этот же план сразу после парижской встречи Рубио обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Новые переговоры с участием США, Украины и Европы должны были состояться 23 апреля в Лондоне. Украинская делегация собиралась на них обсуждать временное прекращение огня, а не новый мирный план. Рубио отказался ехать в Лондон, и в итоге переговоры просто отменили, когда министры обороны и иностранных дел Украины уже прибыли в британскую столицу.

Американская сторона ожидает, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет подписано уже в четверг, 24 апреля, а в конце недели Стив Уиткофф отправится в Россию на очередную встречу с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что считает «последнее предложение» Трампа неприемлемым. Он отверг возможность признания аннексии Крыма и передачи Запорожской АЭС под контроль США.