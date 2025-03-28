Месторождение редкоземельных металлов в Житомирской области Украины. 25 февраля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Агентство Bloomberg и газета Financial Times 27 марта опубликовали подробности о новом проекте соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, который американские власти передали Киеву 23 марта. Данные СМИ о новом проекте, подготовленном США, во многом совпадают с информацией депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, который сообщил некоторые подробности о 58-страничном проекте ранее 27 марта.

Вот что, по информации FT и Bloomberg, предполагает подготовленный США проект

Соглашение будет распространяться на все природные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины.

США получат полномочия по контролю над инвестициями в инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, в том числе автомобильные и железные дороги, порты, шахты, перерабатывающие заводы.

США получат право первыми требовать прибыль, перечисляемую в специальный инвестиционный фонд, который станет распределять доходы между двумя странами.

США рассматривают «материальные и финансовые выгоды», предоставленные Украине после начала полномасштабного вторжения войск России в феврале 2022 года, как свой вклад в фонд.

Украина будет должна отчислять в фонд 50% доходов от всех новых проектов в области природных ресурсов и инфраструктуры. США будут иметь право на всю прибыль плюс 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся. Все средства сразу же будут конвертироваться в валюту и переводиться за рубеж, а Украина будет должна платить компенсацию в случае задержек или споров.

Инвестиционный фонд станет контролировать Корпорация международного финансирования США (DFC). Контроль будет осуществляться через наблюдательный совет, в который DFC сможет назначить трех членов из пяти, Украина — оставшихся двоих. DFC получил право блокировать решения. Украина не сможет вмешиваться в управление фондом.

США получат приоритетные права на инфраструктурные проекты. Украина будет должна «как можно раньше» представлять на рассмотрение фонда все проекты, а DFC будет следить за всеми финансируемыми программами. Украина не сможет предлагать отклоненные проекты другим сторонами на «существенно лучших условиях» в течение как минимум одного года.

Власти США будет иметь право покупать металлы, полезные ископаемые, нефть и газ Украины раньше других сторон на коммерческих условиях, независимо от того, финансирует ли фонд проект. США получат право вето на продажу ресурсов другим странам.

Соглашение, которое не имеет временных рамок, запрещает Киеву продавать важнейшие полезные ископаемые странам — «стратегическим конкурентам» США.

В новом проекте США не предлагают Киеву никаких гарантий безопасности, пишет Financial Times.

Как отмечает Bloomberg, обсуждения между США и Украиной продолжаются, и окончательный проект может измениться. Украина, вероятно, подготовит поправки на этой неделе, то есть до 30 марта, сообщил источник агентства.

США ожидают, что соглашение подпишут в ближайшие дни. В Киеве в этом сомневаются

Министр финансов США Скотт Бессант заявил 26 марта, что Украина может подписать соглашение уже на следующей неделе, то есть в период с 31 марта по 6 апреля. Три украинских чиновника сообщили Financial Times на условиях анонимности, что это вряд ли произойдет в обозначенное время. Неназванный украинский чиновник в разговоре с FT назвал предложение США «несправедливым», другой — «грабежом». Третий источник отметил, что Украина привлекла к изучению документа группу юрисконсультов.

Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что предложение США может подорвать суверенитет Украины и усилить зависимость страны от Вашингтона. Чиновники опасаются, что в ходе обсуждения США могут добавить в соглашение положение об атомных электростанциях, но сейчас в проекте это не упоминается.

Полный текст соглашения, подготовленный США, требует «детального изучения», и условия «постоянно меняются» в ходе переговоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже 27 марта. Он отметил, что «пока рано говорить о соглашении, вариант которого много раз менялся».

«Но я бы не хотел, чтобы в США было ощущение, что Украина против этого в целом. Мы всегда показывали свои позитивные сигналы, мы за сотрудничество с США, мы не хотим давать никаких сигналов, чтобы побудить США прекратить украинскую помощь или прекратить обмен разведданными», — сказал Зеленский. Президент Украины добавил, что пока не собирается ехать в США, «такого вопроса на повестке дня нет».

В Минфине США заявили Bloomberg, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены скорейшему заключению соглашения и обеспечению прочного мира как для Украины, так и для России. Совет национальной безопасности США не ответил на просьбу о комментарии.

Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о полезных ископаемых на встрече президентов стран в Вашингтоне 28 февраля, но из-за перепалки между Дональдом Трампом, его вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским церемонию отменили, а президент Украины досрочно покинул Белый дом.

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