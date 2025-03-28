США в новом соглашении о полезных ископаемых потребовали от Украины все природные ресурсы, нефть, газ — а также контроль над строительством дорог, портов и заводов В Киеве назвали это «грабежом»
Агентство Bloomberg и газета Financial Times 27 марта опубликовали подробности о новом проекте соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, который американские власти передали Киеву 23 марта. Данные СМИ о новом проекте, подготовленном США, во многом совпадают с информацией депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, который сообщил некоторые подробности о 58-страничном проекте ранее 27 марта.
Вот что, по информации FT и Bloomberg, предполагает подготовленный США проект
- Соглашение будет распространяться на все природные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины.
- США получат полномочия по контролю над инвестициями в инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, в том числе автомобильные и железные дороги, порты, шахты, перерабатывающие заводы.
- США получат право первыми требовать прибыль, перечисляемую в специальный инвестиционный фонд, который станет распределять доходы между двумя странами.
- США рассматривают «материальные и финансовые выгоды», предоставленные Украине после начала полномасштабного вторжения войск России в феврале 2022 года, как свой вклад в фонд.
- Украина будет должна отчислять в фонд 50% доходов от всех новых проектов в области природных ресурсов и инфраструктуры. США будут иметь право на всю прибыль плюс 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся. Все средства сразу же будут конвертироваться в валюту и переводиться за рубеж, а Украина будет должна платить компенсацию в случае задержек или споров.
- Инвестиционный фонд станет контролировать Корпорация международного финансирования США (DFC). Контроль будет осуществляться через наблюдательный совет, в который DFC сможет назначить трех членов из пяти, Украина — оставшихся двоих. DFC получил право блокировать решения. Украина не сможет вмешиваться в управление фондом.
- США получат приоритетные права на инфраструктурные проекты. Украина будет должна «как можно раньше» представлять на рассмотрение фонда все проекты, а DFC будет следить за всеми финансируемыми программами. Украина не сможет предлагать отклоненные проекты другим сторонами на «существенно лучших условиях» в течение как минимум одного года.
- Власти США будет иметь право покупать металлы, полезные ископаемые, нефть и газ Украины раньше других сторон на коммерческих условиях, независимо от того, финансирует ли фонд проект. США получат право вето на продажу ресурсов другим странам.
- Соглашение, которое не имеет временных рамок, запрещает Киеву продавать важнейшие полезные ископаемые странам — «стратегическим конкурентам» США.
В новом проекте США не предлагают Киеву никаких гарантий безопасности, пишет Financial Times.
Как отмечает Bloomberg, обсуждения между США и Украиной продолжаются, и окончательный проект может измениться. Украина, вероятно, подготовит поправки на этой неделе, то есть до 30 марта, сообщил источник агентства.
США ожидают, что соглашение подпишут в ближайшие дни. В Киеве в этом сомневаются
Министр финансов США Скотт Бессант заявил 26 марта, что Украина может подписать соглашение уже на следующей неделе, то есть в период с 31 марта по 6 апреля. Три украинских чиновника сообщили Financial Times на условиях анонимности, что это вряд ли произойдет в обозначенное время. Неназванный украинский чиновник в разговоре с FT назвал предложение США «несправедливым», другой — «грабежом». Третий источник отметил, что Украина привлекла к изучению документа группу юрисконсультов.
Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что предложение США может подорвать суверенитет Украины и усилить зависимость страны от Вашингтона. Чиновники опасаются, что в ходе обсуждения США могут добавить в соглашение положение об атомных электростанциях, но сейчас в проекте это не упоминается.
Полный текст соглашения, подготовленный США, требует «детального изучения», и условия «постоянно меняются» в ходе переговоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже 27 марта. Он отметил, что «пока рано говорить о соглашении, вариант которого много раз менялся».
«Но я бы не хотел, чтобы в США было ощущение, что Украина против этого в целом. Мы всегда показывали свои позитивные сигналы, мы за сотрудничество с США, мы не хотим давать никаких сигналов, чтобы побудить США прекратить украинскую помощь или прекратить обмен разведданными», — сказал Зеленский. Президент Украины добавил, что пока не собирается ехать в США, «такого вопроса на повестке дня нет».
В Минфине США заявили Bloomberg, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены скорейшему заключению соглашения и обеспечению прочного мира как для Украины, так и для России. Совет национальной безопасности США не ответил на просьбу о комментарии.
Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о полезных ископаемых на встрече президентов стран в Вашингтоне 28 февраля, но из-за перепалки между Дональдом Трампом, его вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским церемонию отменили, а президент Украины досрочно покинул Белый дом.