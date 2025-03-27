Украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что в новый проект сделки по недрам с США включены нефть и газ по всей территории Украины

Новый проект соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США включает нефть и газ по всей территории страны, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ознакомившийся, как он утверждает, с документом.

«Я вчера получил этот документ от наших чиновников. По моей информации, именно эти 58 страниц, которые я читал весь вечер, датированы 23 марта и якобы были отправлены нам американской стороной. Как новый проект соглашения по ископаемым. Дальше его судьба неизвестна», — написал Железняк.

По его словам, в документе «речь уже идет о всех ископаемых». «То есть там и нефть, и газ, и новые и существующие. По всей территории Украины», — пишет Железняк. Он поясняет, что соглашение будет действовать бессрочно, а изменения в него могут быть внесены только с согласия американской стороны.

Кроме того, документ не содержит «ничего о гарантиях безопасности» со стороны США, «даже намека», утверждает Железняк.

Управления добычей, как пишет Железняк, будет в руках пятерых человек, трое из которых — от США и с полным правом вето. Кроме того, у США будет право «первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам. Деньги совместного фонда, который будет управлять разработкой ископаемых, будут выводиться за рубеж. «Если вдруг с нашей стороны что-то не дошло — доплачиваем. Вклад США — уже оказанная нам помощь с 2022 года», — пишет Железняк.

Депутат отметил, что это не финальный документ. «И я надеюсь, украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему», — добавил он, назвав увиденный им текст «ужасом».

Подписание сделки о полезных ископаемых сорвалось после того, как Владимир Зеленский, приехавший в Вашингтон 28 февраля, вступил в перепалку с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом перед журналистами. После этого президент Украины досрочно покинул Белый дом. Позже Зеленский написал, что сожалеет о ссоре в Белом доме, и Киев по-прежнему готов подписать соглашение.

В начале марта Трамп говорил, что сделка по редкоземельным металлам с Украиной еще «не мертва». 19 марта президенты США и Украины впервые поговорили лично по телефону после перепалки в Белом доме. Через несколько дней после этого, 24 марта, Трамп сообщил, что договорился с Украиной по поводу сделки, и она «скоро» будет подписана.

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