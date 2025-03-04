«Мы готовы работать под сильным руководством Трампа». Зеленский заявил, что сожалеет о ссоре в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве настроены на сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа и хотят скорейшего завершения российско-украинской войны. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях Зеленского.

Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира.

Зеленский заверил, что Украина «готова работать быстро, чтобы положить конец войне», и предположил, что первым этапом на пути к миру могут быть обмен пленными и прекращение огня в воздухе и на море.

Президент Украины признал, что встреча в Белом доме «прошла не так, как предполагалось» и выразил сожаление в связи с этим. «Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными», — отметил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина все еще готова подписать соглашение о полезных ископаемых.

Дональд Трамп после ссоры с Зеленским на встрече в Белом доме заявил, что тот хочет не мира, а продолжения войны. Американский президент предложил Зеленскому «вернуться, когда он будет готов к миру».

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что от Зеленского ждут извинений из-за ссоры в Белом доме. Сам президент Украины говорил «Би-би-си», что не намерен ни извиняться, ни выражать сожаление.

Администрация Трампа 3 марта заявила о приостановке военной помощи Украине.

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