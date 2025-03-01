Госсекретарь США потребовал от Зеленского извиниться за «фиаско» в Белом доме

Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Свою позицию он изложил в интервью CNN.

По мнению Рубио, Зеленский должен принести извинения «за то, что он превратил эту ситуацию в то фиаско для него, в которое она превратилась». «Ему не нужно было идти туда [на встречу с Трампом] и становиться антагонистом», — сказал госсекретарь.

Рубио также выразил мнение, что Зеленский в действительности не хочет мирного соглашения. «Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так», — отметил глава Госдепартамента.

Зеленский приехал в США 28 февраля для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Во время встречи с Трампом и вице-президентом США Джеем Вэнсом между ее участниками произошла перепалка. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, соглашение не было подписано.