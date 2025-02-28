«Трамп и Вэнс делают грязную работу за Путина». Переговоры США и Украины провалились. Вот как на это реагируют во всем мире Материал обновляется

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, 28 февраля 2025 года Jim Lo Scalzo / CNP / Scanpix / LETA

В Белом доме 28 февраля состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По итогам переговоров президенты США и Украины должны были подписать соглашение о полезных ископаемых. Однако в ходе открытой части переговоров между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. В результате президент Украины досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского была отменена. Как на произошедшее отреагировали по всему миру — в материале «Медузы».

глава офиса президента Украины

Безопасность — это не просто слово. Это жизнь. Это будущее без сирен, без утрат, без ужаса за тех, кого любим. Без настоящих гарантий война вернется. Она всегда возвращается туда, где оставляют шанс на новый удар. Президент борется за нашу страну, за каждого, кто защищает справедливый и долгосрочный мир. Поддерживаю президента, отстаивающего интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка.

Мы благодарны тем, кто рядом. Тем, кто понимает, что Украина — это не просто точка на карте. Это Минас-Тирит, который держит мир от зла. Мы очень благодарны всему американскому народу за поддержку. Она приближает день, когда война станет только воспоминанием.

премьер-министр Польши

Дорогой президент Зеленский, дорогие украинские друзья. Вы не одни.

глава МИД Германии

Украина не одинока. Германия вместе с нашими европейскими союзниками выступает вместе с Украиной — и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их стремление к миру и безопасности — наши.

глава Минфина США

Спасибо вам, президент Трамп, за то, что вы отстаиваете интересы американского народа и нашей страны на мировой арене.

бывший советник Трампа

Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне России в российско-украинской войне. Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. И давайте проясним: Трамп и Вэнс теперь лично ответственны за эту политику. Это не мнение большинства американцев, независимо от какой-либо политической партии.

президент Франции

Я думаю, что мы были правы, когда помогали Украине и вводили санкции против России три года назад и продолжали это делать. Мы — то есть США, европейцы, канадцы, японцы и многие другие. И мы должны поблагодарить всех тех, кто помогал, и уважать тех, кто боролся с самого начала. Потому что они борются за свое достоинство, свою независимость, своих детей и безопасность Европы. Это простые вещи, но их надо вспоминать в такие моменты, вот и все.

лидер Демократической партии в Сенате

Трамп и Вэнс делают грязную работу за Путина. Демократы Сената никогда не перестанут бороться за свободу и демократию.

глава европейской дипломатии

Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать отбиваться от агрессора. Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов.

миллиардер и руководитель Департамента государственной эффективности (DOGE)

Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа.

официальный представитель МИД РФ

Думаю, САМАЯ большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки.

заместитель председателя Совбеза РФ

Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало — надо остановить военную помощь нацистской машине.

премьер-министр Венгрии

Сильные люди создают мир, слабые люди создают войну. Сегодня президент Трамп храбро отстаивал мир. Даже если многим было трудно это переварить. Спасибо, господин президент!

лидер блока ХДС/ХСС, занявшего первое место на выборах в бундестаг

Дорогой Владимир Зеленский. Мы с Украиной и в хорошие, и в трудные времена. Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой ужасной войне.

канцлер Германии

Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Поэтому мы работаем над общим планом к прочному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию — и на Европу.

сенатор-демократ

То, что только что произошло в Овальном кабинете, было спланированной ловушкой, призванной помочь жестокому российскому диктатору и нанести ущерб безопасности Америки. Трамп стал ручным псом Путина, а глобальная мощь Америки ослабевает, поскольку Америка встает на сторону диктаторов, а не демократии. Какой позор.

глава Еврокомиссии

Ваше достоинство делает честь храбрости украинского народа. Будьте сильным, смелым, бесстрашным. Вы никогда не одиноки, дорогой президент Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира.

сенатор-республиканец

Я никогда так не гордился президентом Трампом за то, что он показал американскому народу — и всему миру — что с этим человеком шутки плохи… Он хотел добиться прекращения огня.

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