Трамп, Зеленский и Вэнс поругались в Овальном кабинете. Администрация президента США заявила, что Трамп «выгнал» Зеленского из Белого дома

Jim Lo Scalzo / EPA / Scanpix / LETA

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Вашингтоне 28 февраля. Она прошла в Овальном кабинете Белого дома. В начале встречи они сообщили, что собираются подписать соглашение о полезных ископаемых. Трамп сказал журналистам, что этот документ станет «большим обязательством США». «И мы с нетерпением ждем возможности начать копать, копать, копать и работать, чтобы получить часть редкоземельных металлов», — сказал Трамп. Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что «этот документ станет шагом вперед для Украины».

В ходе встречи Зеленский назвал президента РФ Владимира Путина «убийцей и террористом» и сказал Трампу, что «с убийцей не должно быть компромиссов». Зеленский показал Трампу распечатанные фотографии украинских военных после возвращения из российского плена.

Зеленский заявил на встрече, что Украине «нужно не просто прекращение огня», поскольку «Путин нарушал его 25 раз». В ответ Трамп заявил, что если стороны заключат мирное соглашение, то война завершится. «Россия не захочет вернуться [к войне], никто не захочет вернуться», — сказал Трамп. Он также сообщил, что Вашингтон «начал прорабатывать параметры сделки» о завершении российско-украинской войны.

В конце 45-минутной встречи между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка. Судя по видео встречи, Вэнс обвинил Зеленского в том, что президент Украины проявляет неуважение к США и Трампу. «Господин президент, при всем уважении. Я считаю, что это неуважительно, что вы пришли в Овальный кабинет и пытаетесь разбираться перед американскими СМИ», — сказал вице-президент США.

Когда Зеленский попытался возразить, Трамп сказал: «Вы не в лучшем положении. Сейчас у вас нет козырей… Вы играете с жизнями миллионов людей… Вы играете с третьей мировой войной», — сказал Трамп.

«Вы проявляете неуважение к нашей стране», — сказал Трамп Зеленскому. По словам президента США, Зеленский не имеет права «диктовать то, что Америка будет чувствовать». «Вы в невыгодных условиях с начала войны», — заявил президент США. «Вы должны быть благодарны. Люди умирают, у вас не хватает военных. Вы не можете нам говорить, я хочу или не хочу прекращение огня», — добавил Трамп.

В ходе спора Трамп заявил, что Украина должна согласиться на урегулирование российско-украинской войны. «Можете ли вы выступать с позиции силы без США? Ваши люди смельчаки. Либо мы делаем это соглашение. Либо вы выходите из соглашения. Я понимаю, что будет тяжело, будет трудно. Но у вас нет на руках козырей. Когда мы подпишем соглашение, вы будете в лучшей позиции. Но надо выражать благодарность. Вы ее не выражаете. Это не очень хорошо. Это не очень мило с вашей стороны», — сказал Трамп Зеленскому.

После открытой части переговоров Трамп написал в соцсети Truth Social, что Зеленский не готов к мирному урегулированию:

Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали многое, что невозможно было бы понять без беседы под таким давлением и в таких обстоятельствах. Удивительно, какие вещи выходят наружу через эмоции, и я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом участвует Америка, потому что он считает, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу МИРА. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их священном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена. О том, что Зеленский уехал из Белого дома раньше намеченного, сообщило агентство Reuters. Официальные представители администрации Трампа сообщили телеканалу Fox News, что президент США после публичной перепалки «выгнал» Зеленского из Белого дома.

«Президент почувствовал неуважение, официальные лица в зале сочли, что помимо языкового барьера, о котором мы уже слышали, язык тела Зеленского, пожимание плечами и закатывание глаз были неблагодарными, неуважительными. Президент считает, что Зеленский не готов к миру, и он может вернуться, когда будет готов говорить о мире, но сейчас он не в таком положении», — рассказала журналистка Fox News Джеки Хайнрих в эфире телеканала.

Она добавила, что представители Белого дома сообщили, что «украинцы умоляли о перезагрузке», но госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявили украинской делегации, что Зеленский должен покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда будет готов к миру.

Источник CNN в Белом доме рассказал, что после публичной перепалки Трамп собрал ключевых советников в Овальном кабинете. В это время украинская делегация находилась в соседней комнате. В итоге президент США решил, что сейчас Зеленский «не в том положении, чтобы вести переговоры». Он попросил Рубио и Уолцу сообщить украинскому лидеру, что он должен уйти. «По словам представителя Белого дома, украинцы запротестовали и хотели продолжить переговоры. Но им было сказано „нет“. Вскоре после этого Зеленский уехал», — сообщил телеканал.

Зеленский досрочно покинул переговоры с Трампом Meduza

Ожидалось, что после переговоров стороны дадут совместную пресс-конференцию, но ее отменили, пишет CNN. Подписание соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым также отменено, сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих, ссылаясь на Белый дом. Подписание соглашения не состоялось, подтвердил пресс-секретарь Белого дома. В администрации Трампа отметили, что подписание соглашения зависит от Украины. После переговоров ожидалось, что Зеленский выступит в Гудзоновском институте в Вашингтоне, но офис президента Украины отменил выступление.

о сделке по полезным ископаемым

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Зеленский после переговоров написал в соцсетях пост, в котором поблагодарил США:

Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого.

Белый дом заявил, что Трамп и Вэнс «не позволят использовать американский народ в своих интересах». Пресс-служба администрации президента США выпустила после переговоров сообщение, в котором привела некоторые заявления президента и вице-президента. «Президент Дональд Джей Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире, и никогда не позволят использовать американский народ в своих интересах», — говорится в заявлении.

Илон Маск заявил после перепалки в Белом доме, что Зеленский «уничтожил себя в глазах американского народа». В то же время бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп и Вэнс показали, что находятся «на стороне России в российско-украинской войне». Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп устроил Зеленскому «лютую выволочку в Овальном кабинете». Премьер-министр Польши Дональд Туск в то же время написал в соцсетях: «Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни». Об этом же заявили глава МИД Германии Анналена Бербок и президент Литвы Гитанас Науседа.

Глава Киева Виталий Кличко заявил после случившегося: «Надеюсь, Украина не потеряет поддержку Соединенных Штатов, которая для нас очень важна». Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в то же время выразил поддержку украинскому народу, он отметил, что никто не должен забывать, что Россия — агрессор, а Украина — жертва агрессии.