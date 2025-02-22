Трамп называет Зеленского «диктатором» и обвиняет в стремлении «остаться у кормушки». За что он его так невзлюбил? Краткая история (довольно длительного) конфликта

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве в 2019 году Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Дональд Трамп и Владимир Зеленский за неделю перешли от обсуждения условий американской поддержки Украины к публичному конфликту — и даже ругани.

12 февраля Зеленский отказался подписывать договор о доступе США к украинским полезным ископаемым. Причем, как впоследствии стал утверждать Трамп, грубо обошелся с министром финансов США Скоттом Бессентом, который привез ему документ.

Трамп в тот же день созвонился с президентом России Владимиром Путиным — и запустил переговоры о завершении российско-украинской войны. Представителей Украины на них демонстративно не позвали. Зеленский заранее отказался признавать какие-либо договоренности, достигнутые без участия Украины.

На Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля Зеленский обсуждал соглашение о полезных ископаемых с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио — и снова отказался его подписывать. По словам Рубио, за закрытыми дверями Зеленский говорил, что соглашение ему нравится, но он не может его подписать без одобрения парламента. Публично же Зеленский заявлял, что отверг его, потому что оно его не устраивало: доступ США к украинским недрам там был прописан четко, а вот американские гарантии безопасности Украины — нет.

18 февраля российская и американская делегации встретились в Эр-Рияде. Зеленский, комментируя эту встречу, снова заявил, что не признает никаких договоренностей об Украине, заключенных без Украины.

На следующий день Трамп опубликовал пост в соцсети Truth, полный откровенных нападок на Зеленского.

Умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, в которой невозможно победить, которая не должна была начаться и которую он никогда не сможет завершить без США и Трампа. […] Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, «пропала». Он отказывается проводить выборы, у него очень низкие рейтинги, он был хорош только в том, чтобы водить Байдена вокруг пальца. Диктатору Зеленскому лучше действовать быстро, а то у него страны не останется. Тем временем мы успешно ведем переговоры с Россией об окончании войны […], а Зеленский, вероятно, не хочет лишиться кормушки. Я люблю Украину, но Зеленский не справился, его страна разгромлена, погибли миллионы людей, которые не должны были погибнуть. И это все еще продолжается.

Зеленский ответил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — и добавил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации и вообще «живет в дезинформационном пространстве».

Это был уже полноценный публичный скандал. В него стали вовлекаться подчиненные обоих президентов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что Зеленский ведет себя некрасиво, вынося на публику свои разногласия с администрацией Трампа, вместо того чтобы приватно обсуждать их с дипломатами. «Президент Трамп очень недоволен президентом Зеленским», — вторил ему госсекретарь Марко Рубио. Он прямым текстом обвинял Зеленского в неблагодарности и почти прямым — в двуличии.

Неназванные американские чиновники в разговорах с журналистами добавляли: «Зеленский решил, что он и есть тот герой, которого он играет по телевизору. Да, он смело противостоял России. Но он был бы покойником без тех миллионов, которые мы потратили»; «За неделю Зеленский отверг предложения трамповских министра финансов, госсекретаря и вице-президента, а потом лично оскорбил президента Трампа в прессе. Он на что рассчитывал?»

Со своей стороны, украинские политики, в том числе оппоненты Зеленского, стали заступаться за президента. Особенно категоричен был мэр Днепра Борис Филатов: «Нам может нравиться Зеленский, а может и не нравиться. Мы можем его ругать, а можем хвалить. Мы можем осуждать его действия, а можем аплодировать им. Потому что он — НАШ президент. Такой, какой есть. И не имеет значения, плохой он или нет. И ни одна лживая тварь ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни где-либо еще не имеет права открывать на него свой рот».

Стремительность развития и накал этого скандала стали неожиданностью даже для Кремля — там, похоже, не могут поверить в свою удачу.

Как теперь относятся к Трампу украинцы

«Трамп похож на Путина. Он никогда не скажет правду и выдумает все, что захочет» Политики в Украине защищают Зеленского от нападок со стороны Трампа. Украинцы теряют доверие к США, пишет The New York Times

Как теперь относятся к Трампу украинцы

«Трамп похож на Путина. Он никогда не скажет правду и выдумает все, что захочет» Политики в Украине защищают Зеленского от нападок со стороны Трампа. Украинцы теряют доверие к США, пишет The New York Times

У этого конфликта долгая предыстория. В 2014 году, после аннексии Крыма, тогдашний президент США Барак Обама поручил вице-президенту Джо Байдену курировать политику в отношении Украины. Тот в качестве одного из приоритетов выбрал снижение зависимости Украины от поставок энергоресурсов из России. Вскоре после этого сын вице-президента Хантер Байден вошел в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.

Владельца этой компании Николая Злочевского, занимавшего пост министра природных ресурсов при президенте Викторе Януковиче, обвиняли в отмывании денег, в том числе принадлежащих ближайшим соратникам Януковича. Расследование по этому делу вели в Великобритании, но украинская прокуратура не предоставила британским следователям необходимой информации, и суд решил закрыть дело как бесперспективное.

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Джо Байден во время своих частых визитов в Киев много говорил о необходимости бороться с коррупцией в Украине и в особенности о том, что следует реформировать прокуратуру. Особенно доставалось Виктору Шокину, который в 2015 году стал генпрокурором. Когда Шокина отправили в отставку, Байден говорил, что это он вынудил украинские власти принять такое решение, пригрозив в противном случае лишить их гарантий по кредитам на миллиард долларов.

Впоследствии политические противники Джо Байдена в США утверждали, что он настоял на увольнении Шокина потому, что тот расследовал деятельность Burisma и собирался допросить Хантера Байдена.

В 2019 году, когда президентом США уже был Трамп, а Джо Байден считался его наиболее вероятным противником на выборах 2020 года, команда Трампа превратила дело Burisma в одну из главных тем предвыборной кампании. Расчет был простой: представить Байдена и его сына коррупционерами.

В мае 2019 года президентом Украины стал Зеленский. И почти сразу одной из главных его проблем стало то, что люди из окружения Трампа (прежде всего, его адвокат Рудольф Джулиани) принялись настоятельно упрашивать его возобновить расследование против Burisma и Хантера Байдена.

Команда Зеленского проводила особые совещания по вопросу, как избежать вмешательства в американскую внутреннюю политику и при этом сохранить отношения с администрацией Трампа. Уже тогда это был для Украины принципиальный вопрос: она перевооружала армию и не могла обойтись без американской помощи.

В бюджете США на 2019 год было предусмотрено выделение военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В июле Трамп распорядился отложить перечисление этих денег. А вслед за этим у него состоялся телефонный разговор с Зеленским. Тогда Трамп среди прочего сказал: «Много разговоров про сына Байдена — что Байден остановил расследование, и многие люди хотят узнать об этом деле. Если бы вы могли что-то сделать по поводу генерального прокурора, это было бы здорово. Байден тут ходил хвастался, что он добился остановки расследования, так что если бы вы могли этим заняться…»

Политические оппоненты Трампа решили, что президент предложил Зеленскому сделку: вы мне компромат на Байдена, я вам военную помощь на 400 миллионов долларов. То есть воспользовался своим должностным положением, чтобы навредить своему политическому сопернику и повысить свои шансы на победу на выборах.

На этом основании в декабре 2019 года Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент. Президент сохранил свой пост, поскольку Сенат его оправдал. Выборы 2020 года Трамп проиграл Джо Байдену.

Иначе говоря, Зеленский еще в 2019 году не сделал того, чего от него хотел Трамп: не предоставил ему компромат на Байдена. Судя по всему, отказ Зеленского подписать соглашение о полезных ископаемых в 2025-м напомнил Трампу о его прежнем «нежелании сотрудничать» — и в результате их отношения испортились так быстро.

Впрочем, не безнадежно: 21 февраля администрация Трампа представила Украине новый проект соглашения о полезных ископаемых. По данным источников Axios, в нем учтены многие критические замечания Зеленского и украинских юристов. Советники президента Украины говорят, что документ надо подписывать. Вполне возможно, что в таком случае риторика Трампа — и его отношение к Зеленскому — радикально изменятся.

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