Зеленский ответил Трампу: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится»

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 февраля ответил президенту США Дональду Трампу, который призвал провести президентские выборы в Украине

«Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

Президент Украины добавил, что слова Трампа о том, что его рейтинг доверия оценивается в 4%, основаны на информации из России: «Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией».

Зеленский упрекнул администрацию Трампа, которая, по его словам, «смягчает политику» в отношении России, называя войну «нарушением территориальной целостности» и «конфликтом». Зеленский заявил, что Украина «делает все», чтобы войну называли войной, пишет «Суспiльне».

Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщил 19 февраля, что, согласно опросу, проведенному 4-9 февраля, Владимиру Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%.

Президент США Дональд Трамп заявил 18 февраля, что рейтинг одобрения Зеленского составляет 4%. Трамп раскритиковал Зеленского, возложив на него ответственность за начало полномасштабной российско-украинской войны, и призвал провести новые выборы президента Украины.