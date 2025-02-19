Президент США Дональд Трамп призвал провести в Украине выборы президента после того, как Владимир Зеленский раскритиковал США за то, что Киев не допустили до российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. Слова Трампа приводят CNN и The Guardian.

«Они хотят получить место за столом переговоров, но вы можете сказать… разве народ Украины не имеет права голоса? У них уже давно не было выборов. Это не российская тема, это то, что исходит от меня, от других стран», — заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде 18 февраля.

«У нас ситуация, когда в Украине не было выборов, когда в Украине, по сути, военное положение. Когда лидер Украины — я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения . Страна разорвана в клочья, большинство городов разрушены. Здания разрушены. Это похоже на огромную площадку для сноса», — заявил президент США.

Трамп сказал, что «разочарован» тем, что в Украине расстроены из-за того, что представителям Киева не достались места за столом переговоров. Президент США сказал, что «полудохлый» переговорщик мог добиться урегулирования конфликта много лет назад «без потери значительной части земли».

Кроме того, в своем комментарии Трамп фактически обвинил Украину в развязывании конфликта. «Сегодня я услышал: „О, ну, нас не пригласили“. Ну, вы там уже три года. Вам не следовало начинать. Вы могли бы », — сказал он.

Трамп также заявил, что Зеленский «сказал на прошлой неделе, что он не знает, где находится половина денег, которые мы ему дали». «Ну, мы дали им, я полагаю, 350 миллиардов долларов, но, допустим, меньше. Но это, это очень много», — заявил президент США. Вероятно, он имеет в виду слова Зеленского, сказанные в интервью Associated Press о том, что из 177 миллиардов долларов, выделенных США, Украина получила 76 миллиардов.

Комментируя российско-американские переговоры, которые прошли в Эр-Рияде, Дональд Трамп заявил, что после встречи США и России он «гораздо больше уверен» в заключении соглашения. «Они были очень хорошими. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство», — сказал Трамп. Он добавил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля.

«Я думаю, у меня есть силы, чтобы закончить эту войну, и я думаю, что все идет очень хорошо», — сказал президент США.

Дональд Трамп сообщил, что «только за» то, чтобы страны Европы отправили миротворцев в Украину в случае, если будет заключено соглашение о прекращении войны. «Я знаю, что Франция была готова сделать это, и я подумал, что это прекрасный жест», — сказал Трамп, отметив, что Великобритания сделала аналогичное предложение. При этом США, по его словам, не станут отправлять миротворцев, поскольку «мы находимся очень далеко».

Владимир Зеленский заявил 18 февраля, что в переговорах в Эр-Рияде участвовали представители России и представители США, но не Украины. «Об Украине, снова об Украине и без Украины», — сказал он.

Зеленский находится на посту президента Украины с 2019 года. Новые выборы президента должны были пройти в апреле 2024 года, но проведение избирательной кампании во время войны запрещено Конституцией Украины.

На проведении новых выборов Украине настаивают власти России, которые отказываются считать Зеленского легитимным президентом. Зеленский говорил, что Россия стремится избавиться от него, «уже не физически, как в начале войны, но политически». «И это абсолютно понятно, потому что я очень неудобный человек, неудобный для Путина», — заявил Зеленский.

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