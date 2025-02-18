Россия и США провели встречу в Эр-Рияде. Они договорились нормализовать отношения. Главное Лавров пообещал начать «процесс по украинскому урегулированию»

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд, советник по национальной безопасности Мосаад бин Мухаммед аль-Айбан, помощник президента России Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров в Эр-Рияде. 18 февраля 2025 года Evelyn Hockstein / AFP / Scanpix / LETA

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подкасты Итоги встречи России и США в Эр-Рияде 6 минут

Делегации России и США провели переговоры, посвященные в том числе завершению российско-украинской войны. Они прошли 18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Переговоры состоялись в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия в комплексе Альбасатин. Представители Украины и стран Европы во встрече не участвовали.

Россию на переговорах представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В состав российской делегации также вошли замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Дмитрий Балакин и советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков, пишет «Система». От Соединенных Штатов во встрече участвовали государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Переговоры продолжались около четырех с половиной часов. По сообщению ТАСС, в ходе встречи случилось два перерыва, в первом случае стороны взяли 15-минутную паузу, во втором — прервались на ланч.

Делегации РФ и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам», заявил Юрий Ушаков. Он отметил, что переговоры прошли «неплохо». «Мы договорились учитывать интересы друг друга, вместе с тем продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересована и Москва, и Вашингтон», — добавил помощник президента РФ.

Ушаков отметил, что стороны обсуждали подготовку ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но эта встреча «вряд ли состоится на следующей неделе». Отдельные команды переговорщиков России и США вступят в контакт по Украине. Кто войдет в число переговорщиков от России и когда начнутся контакты по Украине, решит Путин, заявил Ушаков.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил по итогам переговоров, что «рано говорить о компромиссах, стороны начали слушать друг друга», по его словам, представители РФ и США общались «с уважением» и «на равных», сообщает Reuters.

Россия и США обсудили в ходе переговоров «весь комплекс проблемных вопросов», сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Еще до начала переговоров глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия передала США ряд предложений в торгово-экономической сфере.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи стороны «не просто слушали, но и слышали друг друга». По его словам, они договорились как можно скорее утвердить послов двух стран. Министр призвал «снять препоны», затруднявшие работу посольств.

Стороны также договорились в ближайшее время запустить «процесс по украинскому урегулированию». США, рассказал Лавров, должны сообщить, кто будет представлять их на переговорах по завершению российско-украинской войны, рассказал Лавров. «Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы <…> тут же обозначим нашего участника этого процесса», — сообщил министр.

Еще одна договоренность, которой удалось достичь в ходе переговоров, — создавать условия для возобновления сотрудничества между странами «в полном объеме» и расширять его на разные сферы.

Кроме того, представители России объяснили собеседникам из США, что присутствие в Украине миротворцев из стран НАТО для РФ неприемлемо. В свою очередь представители Соединенных Штатов на встрече в Эр-Рияде предлагали ввести мораторий на атаки на энергетические объекты РФ и Украины, рассказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, Москва и Вашингтон в ходе переговоров в Эр-Рияде занимались налаживанием российско-американских отношений, и это получилось «не безуспешно».

В Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон и Москва договорились работать над нормализацией отношений. Участники переговоров решили создать «механизм консультаций для устранения раздражающих факторов в наших двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы наших соответствующих дипломатических представительств», заявила официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс.

В Госдепе отметили, что для установления прочного мира в Украине «недостаточно одного звонка, одной встречи», сообщает Bloomberg. «Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед», — заявила Тэмми Брюс. По ее словам, Лавров и Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию российско-украинской войны.

Также стороны договорились «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также исторические экономические и инвестиционные возможности, которые появятся в результате успешного завершения конфликта в Украине».

Глава Госдепа Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Россия и США договорились восстановить численность посольств в Москве и Вашингтоне.

По данным Fox News, Россия и США предложили трехступенчатый мирный план завершения российско-украинской войны: сперва прекращение огня, затем выборы в Украине, после чего будет подписано окончательное соглашение. Об этом американскому телеканалу Fox News сообщили несколько иностранных дипломатических источников, близких к переговорам в Саудовской Аравии. По их словам, США и Россия считают проведение новых выборов в Украине «ключевым условием для успеха процесса урегулирования». Источники Fox News отметили, что в Украине считают, что так Путин стремится к тому, чтобы президентом Украины стал кандидат, который будет более гибким, чем действующий президент Владимир Зеленский. Трамп и Путин считают шансы на переизбрание Зеленского низкими.

Лавров заявил, что не видел сообщений о плане по прекращению войны. «Я не видел этой информации. Но сегодня нашел ссылку на заявление министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался с представителем США [по Украине] Китом Келлогом. И Келлог проинформировал его о неком плане урегулирования, там не было сказано — три пункта или четыре. Но Сикорский, комментируя этот план, сказал, что не может раскрыть детали, план нетипичный, но может быть весьма интересным. Я спросил сегодня у [госсекретаря США Марко] Рубио и [советника президента по национальной безопасности Майка] Уолца, что это означает. Они сказали, что это фейк», — сказал российский министр.

Комментируя переговоры в Саудовской Аравии, Зеленский заявил, что Украина не примет ультиматумы России. По его словам, в начале войны Москва уже ставила ультиматум Киеву, требуя уменьшить численность ВСУ и признать российскими аннексированные территории Украины. Также в РФ, сказал Зеленский, хотели видеть в Украине пророссийское руководство, «чтобы оно полностью было в вертикали Путина».

«И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями США. Снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет», — сказал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что не поедет в Саудовскую Аравию 19 февраля. Визит в Эр-Рияд был запланирован с целью обсуждения гуманитарной программы и обмена пленными. По словам Зеленского, поездку перенесли на 10 марта. Вечером 18 февраля, заявили источники Reuters, в Киев отправится спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог. Украинский лидер также отметил, что в Киеве ждут представителей США.

Перед переговорами России и США в Эр-Рияде прошел экстренный саммит лидеров стран Европы. В Париже 17 февраля встретились лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, а также представители Еврокомиссии и НАТО. Никаких «обязательных решений» на саммите не приняли, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, вновь заявил, что готов отправить британских миротворцев в Украину.

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