Лавров: Россия и США договорились начать «процесс по украинскому урегулированию». Страны назначат своих представителей на этих переговорах

Россия и США договорились в ближайшее время запустить «процесс по украинскому урегулированию». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями США.

США должны сообщить, кто будет представлять их на переговорах по завершению российско-украинской войны, рассказал Лавров. «Как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы <…> тут же обозначим нашего участника этого процесса», — сообщил министр.

Представители России и США 18 февраля провели переговоры в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

РФ на переговорах представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США во встрече участвовали государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

В ходе встречи они среди прочего обсудили завершение российско-украинской войны и подготовку к возможным переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Представители Украины во встрече не участвовали.

Подробнее о встрече

Россия и США провели встречу в Эр-Рияде. Они договорились нормализовать отношения. Главное Лавров пообещал начать «процесс по украинскому урегулированию»

Подробнее о встрече

Россия и США провели встречу в Эр-Рияде. Они договорились нормализовать отношения. Главное Лавров пообещал начать «процесс по украинскому урегулированию»