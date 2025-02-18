Глава Госдепа: Россия и США договорились восстановить численность посольств в Москве и Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам российско-американских переговоров объявил, что Москва и Вашингтон договорились восстановить численность персонала посольств обеих стран. Его слова приводит Associated Press.

«Нам понадобятся активные дипломатические представительства, способные нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты», — заявил Рубио.

Сокращение численности российской и американской дипмиссий начались еще в конце 2016 года, когда президентом США был Барак Обама. Тогда Вашингтон ввел санкции, после которых из США были высланы 35 российских дипломатов. В июне 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил, что качестве ответа на ужесточение антироссийских санкций число сотрудников американской дипломатической миссии в России будет сокращено на 755 человек.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. Они были посвящены в том числе завершению российско-украинской войны.

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