Европейские лидеры собрались в Париже, чтобы придумать себе роль в урегулировании российско-украинского конфликта. У них не получилось
Вечером 17 февраля в Елисейском дворце в Париже собрались все важнейшие европейские лидеры, чтобы обсудить кризис, в котором оказалась Европа.
США начали прямые переговоры с Россией о завершении российско-украинской войны, и Европу на них демонстративно не позвали. Американский министр обороны Пит Хегсет перед началом переговоров заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года и ее вступление в НАТО — это нереалистично, а также что США не намерены отправлять в Украину своих миротворцев. На Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля американский вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу за то, что она старается ограничить влияние правопопулистских сил, несмотря на их явно растущую популярность.
Всему этому предшествовала многолетняя критика со стороны президента США Дональда Трампа в адрес европейских союзников. Он говорил, что они слишком мало тратят на оборону, полагаясь на американский «зонтик». И при этом требуют, чтобы с ними считались при решении важнейших военно-политических вопросов на континенте — в первую очередь о российско-украинской войне.
И вот кризис вступил в острую фазу. Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил собрать своих коллег, чтобы придумать, как с ним справиться.
Но сплочения Европы не получилось. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опоздала на час и еще до встречи всячески давала понять, что едет без энтузиазма. Канцлер Германии Олаф Шольц покинул встречу до ее окончания: у него выборы меньше чем через неделю, и избирательная кампания для него явно в приоритете.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вызвался отстаивать значимость Европы перед Трампом во время своего предстоящего визита в Вашингтон, но какого-то воодушевления это не вызвало. В конце концов, Великобритания сама вышла из Евросоюза, так что претензии Стармера на европейское лидерство выглядят неоднозначно.
Макрон тоже едва ли может претендовать на эту роль, учитывая его крайне шаткое положение в самой Франции. Летом 2024 года лишь при помощи политических манипуляций ему удалось не допустить до власти правопопулистов, а в декабре впервые за 60 с лишним лет парламент отправил в отставку назначенное им правительство.
Стармер еще 16 февраля объявил, что готов отправить в Украину британских миротворцев. В Париже о том же заявили Макрон и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Но Шольц прямо сказал, что такие разговоры — «совершенно преждевременные» и «крайне неуместные» — его раздражают. А премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что, хоть он и настаивает на всемерной поддержке Украины, отправлять туда польских солдат не собирается ни в качестве миротворцев, ни в каком-либо другом.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще на Мюнхенской конференции предложила в качестве чрезвычайной меры ослабить строгие ограничения бюджетного дефицита и суверенного долга, принятые в Евросоюзе. Это позволит европейским странам значительно нарастить оборонные расходы. Трамп давно требовал от них именно этого — но они не спешили, отдавая приоритет социальным расходам.
В Париже Шольц и другие лидеры поддержали предложение фон дер Ляйен. Европа решила вооружаться.
Раскол между Европой и США — это реализация мечты Владимира Путина, о которой он и его соратники не раз говорили почти прямым текстом. Еще в январе 2022 года, за месяц до начала полномасштабного вторжения в Украину, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил: «Англосаксы [очевидно, имелись в виду американцы] изрядно накачивают напряженность на европейском континенте. Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда, например, страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома».
Директор департамента внешнеполитического планирования российского МИДа Алексей Дробинин в программных статьях 2022 и 2023 годов писал, что Россия придерживается «цивилизационного подхода» — и при этом подчеркнуто не признавал единого Запада, разделяя его на «континентально-европейскую цивилизацию» и «США и англосаксонскую сферу». Тогда это могло показаться фантазиями: США и Европа были едины в поддержке Украины и противостоянии России, дружно вводили санкции, дружно дипломатически изолировали Путина. Теперь все выглядит совсем иначе. А парижский саммит продемонстрировал, что «континентально-европейская цивилизация», если она и впрямь существует, разобщена и растеряна.