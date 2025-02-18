Европейские лидеры собрались в Париже, чтобы придумать себе роль в урегулировании российско-украинского конфликта. У них не получилось

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече в Париже, 17 февраля 2025 года

Вечером 17 февраля в Елисейском дворце в Париже собрались все важнейшие европейские лидеры, чтобы обсудить кризис, в котором оказалась Европа.

США начали прямые переговоры с Россией о завершении российско-украинской войны, и Европу на них демонстративно не позвали. Американский министр обороны Пит Хегсет перед началом переговоров заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года и ее вступление в НАТО — это нереалистично, а также что США не намерены отправлять в Украину своих миротворцев. На Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля американский вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу за то, что она старается ограничить влияние правопопулистских сил, несмотря на их явно растущую популярность.

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Всему этому предшествовала многолетняя критика со стороны президента США Дональда Трампа в адрес европейских союзников. Он говорил, что они слишком мало тратят на оборону, полагаясь на американский «зонтик». И при этом требуют, чтобы с ними считались при решении важнейших военно-политических вопросов на континенте — в первую очередь о российско-украинской войне.

И вот кризис вступил в острую фазу. Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил собрать своих коллег, чтобы придумать, как с ним справиться.

Но сплочения Европы не получилось. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опоздала на час и еще до встречи всячески давала понять, что едет без энтузиазма. Канцлер Германии Олаф Шольц покинул встречу до ее окончания: у него выборы меньше чем через неделю, и избирательная кампания для него явно в приоритете.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вызвался отстаивать значимость Европы перед Трампом во время своего предстоящего визита в Вашингтон, но какого-то воодушевления это не вызвало. В конце концов, Великобритания сама вышла из Евросоюза, так что претензии Стармера на европейское лидерство выглядят неоднозначно.

Макрон тоже едва ли может претендовать на эту роль, учитывая его крайне шаткое положение в самой Франции. Летом 2024 года лишь при помощи политических манипуляций ему удалось не допустить до власти правопопулистов, а в декабре впервые за 60 с лишним лет парламент отправил в отставку назначенное им правительство.

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Стармер еще 16 февраля объявил, что готов отправить в Украину британских миротворцев. В Париже о том же заявили Макрон и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Но Шольц прямо сказал, что такие разговоры — «совершенно преждевременные» и «крайне неуместные» — его раздражают. А премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что, хоть он и настаивает на всемерной поддержке Украины, отправлять туда польских солдат не собирается ни в качестве миротворцев, ни в каком-либо другом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще на Мюнхенской конференции предложила в качестве чрезвычайной меры ослабить строгие ограничения бюджетного дефицита и суверенного долга, принятые в Евросоюзе. Это позволит европейским странам значительно нарастить оборонные расходы. Трамп давно требовал от них именно этого — но они не спешили, отдавая приоритет социальным расходам.

В Париже Шольц и другие лидеры поддержали предложение фон дер Ляйен. Европа решила вооружаться.

Раскол между Европой и США — это реализация мечты Владимира Путина, о которой он и его соратники не раз говорили почти прямым текстом. Еще в январе 2022 года, за месяц до начала полномасштабного вторжения в Украину, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил: «Англосаксы [очевидно, имелись в виду американцы] изрядно накачивают напряженность на европейском континенте. Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда, например, страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома».

Директор департамента внешнеполитического планирования российского МИДа Алексей Дробинин в программных статьях 2022 и 2023 годов писал, что Россия придерживается «цивилизационного подхода» — и при этом подчеркнуто не признавал единого Запада, разделяя его на «континентально-европейскую цивилизацию» и «США и англосаксонскую сферу». Тогда это могло показаться фантазиями: США и Европа были едины в поддержке Украины и противостоянии России, дружно вводили санкции, дружно дипломатически изолировали Путина. Теперь все выглядит совсем иначе. А парижский саммит продемонстрировал, что «континентально-европейская цивилизация», если она и впрямь существует, разобщена и растеряна.

«Медуза»