Премьер-министр Великобритании заявил, что готов отправить британских миротворцев в Украину

Великобритания готова направить свои войска в Украину, чтобы обеспечить гарантии безопасности возможного соглашения о прекращении огня, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье, опубликованной в газете The Telegraph 16 февраля.

По словам Стармера, Великобритания «готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины», в том числе продолжая поддерживать Вооруженные силы Украины.

«Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, введя наши собственные войска на территорию страны, если это будет необходимо», — заявил Стармер.

Британский премьер отметил, что не относится легкомысленно к тому, чтобы поставить британских военных «в опасное положение». «Но любая роль в обеспечении безопасности Украины — это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и нашей страны. Окончание этой войны, когда оно наступит, не может стать лишь временной передышкой перед тем, как Путин снова нападет», — заявил Стармер.

Он также подчеркнул, что страны Европы должны увеличивать расходы на оборону и взять на себя большую роль в НАТО.

Кир Стармер впервые публично заявил о том, что готов рассмотреть возможность разместить британских миротворцев в Украине. Он выступил с таким заявлением в преддверии встречи с европейскими лидерами в Париже, намеченной на 17 февраля. Помимо него во встрече будут участвовать лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, а также представители Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО. Кир Стармер, как пишет The Telegraph, обсудит любые соглашения, достигнутые в Париже, на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет до конца февраля.

Источник The Telegraph в аппарате британского премьера сообщил, что Кир Стармер решил выступить с заявлением о миротворческих силах в том числе из-за того, что США заявили на Мюнхенской конференции по безопасности, что странам Европы придется больше заниматься своей собственной обороной.

Пока неясно, как будет размещен европейский военный контингент в Украине. Обсуждается вариант, при котором европейские солдаты будут находиться вдали от линии, которую установят в рамках мирного соглашения, их разместят за военными ВСУ, заявила The Telegraph. В Украине говорили, что необходимо 200 тысяч миротворцев, но для Европы трудной задачей станет отправка даже 40 тысяч человек, писала газета The New York Times.

Представители Европы не участвуют в подготовке мирных переговоров, начатой Дональдом Трампом в середине февраля. Спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что не видит страны Европы за столом мирных переговоров.

Читайте также

Трамп начал переговоры о завершении войны в Украине. Он созвонился с Путиным и Зеленским. Как это восприняли в мире «Украину поимели. Европу, кстати, тоже», — сказал украинский чиновник в комментарии The Economist

Читайте также

Трамп начал переговоры о завершении войны в Украине. Он созвонился с Путиным и Зеленским. Как это восприняли в мире «Украину поимели. Европу, кстати, тоже», — сказал украинский чиновник в комментарии The Economist