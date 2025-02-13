Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи в Хельсинки в 2018 году Chris McGrath / Getty Images

Президент США Дональд Трамп 12 февраля приступил к реализации своего плана прекращения войны между Россией и Украиной. Он побеседовал по телефону с Владимиром Путиным, а потом с Владимиром Зеленским, и объявил, что формирует команду для подготовки мирных переговоров. В чем его план заключается, все еще непонятно. В Украине называют действия Трампа предательством.

Сам факт разговора Трампа с Путиным означает провал политики дипломатической изоляции России, которой западные союзники Украины придерживались все три года полномасштабной войны, констатирует The New York Times. Путин не раз публично заявлял, что вести переговоры об Украине готов только с США, поскольку не считает самостоятельными субъектами ни саму Украину, ни ее европейских союзников.

Трамп фактически принял это условие. Он даже не предупредил европейских лидеров, что намерен созвониться с Путиным, не говоря уж о том, чтобы привлечь их к переговорам или учесть их позицию. Более того, по данным Bloomberg, с тех пор как Трамп вступил в должность 20 января, неформальные контакты между американской администрацией и европейскими союзниками значительно сократились — и разговор Трампа с Путиным «через голову» европейцев увенчал этот тренд.

Что заявил Трамп после разговора с Путиным Путин и Трамп провели переговоры. Пока что по телефону «Мы согласились работать вместе. Это нам выгодно», — заявил президент США. Публикуем полный текст его поста по итогам этой беседы

Зато стало известно, что в налаживании российско-американских контактов активно участвуют Катар и Саудовская Аравия. Трамп сообщил, что его встреча с Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Принципы, которыми намерена руководствоваться администрация Трампа, незадолго до разговора президентов изложил министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе. Он среди прочего сказал: «Для начала мы должны признать, что возвращение к границам Украины, существовавшим до 2014 года, — нереалистичная цель». Членство Украины в НАТО он также назвал нереалистичным. И еще подчеркнул, что США не намерены отправлять своих солдат для какой-либо миротворческой миссии в Украине.

Администрация Трампа вновь дала понять европейским союзникам, что США не намерены защищать их «просто так». По подсчетам Bloomberg, наращивание собственной обороноспособности будет стоить Европе около 3 триллионов долларов.

Министры иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Испании, Украины, а также Еврокомиссия и глава дипломатии Евросоюза выступили с совместным заявлением.

Мы готовы усилить поддержку Украины. Мы привержены ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Наша общая цель — поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. Мир, который гарантирует интересы Украины и наши собственные.

Мы готовы обсуждать дальнейшие действия с нашими американскими союзниками. Нам следует стремиться к тому, чтобы Украина находилась в позиции силы. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах. Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности. Справедливый и прочный мир в Украине — необходимое условие безопасности по обе стороны Атлантики.

Мы напоминаем, что безопасность европейского континента — наша общая ответственность. Поэтому мы работаем вместе, чтобы усилить наши коллективные оборонительные возможности.

Тот же тезис — завершение войны в Украине нельзя обсуждать без Украины и Европы — настойчиво высказывают министры иностранных дел Германии, Польши, Латвии.

Непублично европейские чиновники, по информации Bloomberg, говорят, что Трамп «продал» Украину. Неназванный украинский чиновник в беседе с The Economist высказался еще более категорично: «Украину поимели. Европу, кстати, тоже».

Ни о каких конкретных параметрах возможной сделки пока не объявлено. По всей видимости, США потребуют от Украины пойти на территориальные уступки — так или иначе признать аннексию Россией Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (в двух последних Россия не контролирует даже областные центры). Украинские войска, вероятно, должны будут покинуть Курскую область России, а российские — Харьковскую область Украины. Особенно сложным обещает стать вопрос о гарантиях безопасности Украины: кто их должен дать, чтобы они считались надежными в нынешних обстоятельствах, неясно.

Трамп назвал имена руководителей американской переговорной группы, которой предстоит решать эти и многие другие вопросы: это госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Ключевой фигурой, вероятно, является последний. 11 февраля он побывал в Москве — забрал школьного учителя Марка Фогеля, освобожденного из российской тюрьмы в обмен на освобождение сооснователя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника.

По данным американских журналистов, во время этого визита Уиткофф встречался с некими представителями российских властей — возможно, даже лично с Путиным. Сам Уиткофф, отвечая на вопросы о своих контактах в Москве, говорил: «Есть такой джентльмен из России, его зовут Кирилл, он имеет к этому самое прямое отношение. Он был очень важным посредником, который строил мосты между двумя сторонами».

Предположительно, речь идет о Кирилле Дмитриеве, многолетнем генеральном директоре Российского фонда прямых инвестиций. Он был неформальным связным между российскими властями и администрацией Трампа еще во время его первого срока (в 2017–2021 годах).

Глава офиса президента Украины (и вероятный главный переговорщик с украинской стороны) Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский уже распорядился приступить к формированию переговорной группы. Он ожидает, что совместная работа с американской стороной начнется на Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля.

Непублично украинские чиновники, как и европейские, сетуют, что разговор Трампа с Путиным застал их врасплох. Однако стараются воздерживаться от критики американского президента. И Зеленский, и Ермак публично подчеркивают, что готовы к любым переговорам, поскольку никто не заинтересован в мире больше, чем Украина. Но настаивают на своих условиях. «Не может быть предметом каких-либо компромиссов независимость Украины, территориальная целостность, суверенитет», — подчеркнул Ермак.

Как Трамп начал переговоры о мире в Украине

Трамп созвонился с Путиным и Зеленским. И объявил, что начинает переговоры о завершении российско-украинской войны

Как Трамп начал переговоры о мире в Украине

Трамп созвонился с Путиным и Зеленским. И объявил, что начинает переговоры о завершении российско-украинской войны

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