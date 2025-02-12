Россия и США провели первый этап нового обмена заключенными. Освобожден американский учитель Марк Фогель Эту сделку называют свидетельством того, что Москва и Вашингтон готовы обсуждать прекращение войны в Украине

Дональд Трамп и Марк Фогель, 11 февраля 2025 года Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

Россия освободила из тюрьмы американского школьного учителя Марка Фогеля. Он уже вернулся на родину и встретился с президентом США Дональдом Трампом. В обмен США должны освободить одного россиянина — кого именно, пока не уточняется. Администрация Трампа рассматривает этот обмен как шаг к заключению сделки, которая положит конец российско-украинской войне.

Марк Фогель и его жена жили в Москве с 2012 года. Они преподавали в Англо-американской школе. В августе 2021-го, когда они возвращались из США, где провели летние каникулы, при досмотре в Шереметьево в сумке Фогеля обнаружили 17 граммов медицинской марихуаны. Ему прописали ее от болей в спине. Фогеля задержали, и в июне 2022-го Химкинский суд приговорил его к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков.

Одновременно с историей Фогеля развивалась история баскетболистки Бриттни Грайнер: ее задержали в Шереметьево в феврале 2022 года из-за вейпа с гашишным маслом и посадили на девять лет. Американские власти почти сразу объявили Грайнер «незаконно задержанной», тогда как Фогель этого статуса поначалу не получил. В декабре 2022-го Грайнер обменяли на торговца оружием Виктора Бута. Семья Фогеля добилась признания его «незаконно задержанным» лишь в декабре 2024 года.

Читайте также

Как США и Россия заключили сделку об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер В переговорах участвовали бывший постпред США в ООН и глава Всемирного армянского конгресса

Читайте также

Как США и Россия заключили сделку об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер В переговорах участвовали бывший постпред США в ООН и глава Всемирного армянского конгресса

Российские медиа предпочитают называть Фогеля «бывшим сотрудником посольства США». Англо-американская школа, в которой он работал, прежде имела статус школы при посольстве, то есть формально Фогель действительно был сотрудником посольства без дипломатического статуса. Раньше он работал учителем в международных школах в Колумбии, Венесуэле, Омане и Малайзии.

В Англо-американской школе учились не только дети иностранных дипломатов, но и россияне. С 2021 года школа работала как российская автономная некоммерческая организация. В 2023 году ее закрыли на 90 дней по итогам прокурорской проверки, после чего она объявила, что не намерена возобновлять работу. Вслед за тем школу объявили «иностранным агентом». Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ее закрытие, подчеркнула: «В процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним российским гражданам в нарушение наших законов».

Для Трампа освобождение Фогеля стало личным делом. Тот вырос в Батлере, штат Пенсильвания, и там до сих пор живет его 95-летняя мать Мальфин Фогель. В июле 2024 года во время предвыборного митинга в Батлере она добилась короткой встречи с Трампом и попросила его о помощи. Трамп пообещал помочь, если победит на выборах. Он попросил Мальфин Фогель повторить имя сына, чтобы его запомнить. А через несколько минут после этого разговора на Трампа было совершено покушение.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, объявляя об освобождении Фогеля, назвал это «обменом», «свидетельством доброй воли со стороны россиян» и «знаком того, что мы движемся в правильном направлении к завершению жестокой и ужасной войны в Украине».

На кого именно Фогеля обменяли, ни Уолц, ни другие американские чиновники не уточнили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в обмен на Фогеля США освободят одного россиянина, но его имени не назвал.

По данным The Wall Street Journal, это может быть Александр Винник, сооснователь криптовалютной биржи BTC-e. Его задержали в Греции в 2017 году. Экстрадиции Винника добивались сразу несколько стран, где он обвиняется в отмывании денег и создании вредоносного программного обеспечения. Винник просил, чтобы его выдали России, но власти Греции предпочли экстрадировать его сначала во Францию, а затем в США.

С августа 2022 года Винник находится под стражей в США. В мае 2024-го он частично признал вину в отмывании денег и пошел на сделку со следствием. Летом того же года, когда готовился масштабный обмен заключенными между Россией и Западом, Винник добивался того, чтобы его включили в обменный список, но в итоге в него не попал.

Читайте также

США больше двух лет готовили обмен заключенными с Россией. Байден лично убеждал Шольца отпустить Красикова Агентство Reuters рассказало, как шли переговоры

Читайте также

США больше двух лет готовили обмен заключенными с Россией. Байден лично убеждал Шольца отпустить Красикова Агентство Reuters рассказало, как шли переговоры

Приговор Виннику до сих пор не вынесен. В день освобождения Фогеля судья по его делу назначил встречу участников процесса. Что на ней обсуждали, официально не сообщалось.

Важную роль в освобождении Марка Фогеля сыграл специальный посланник Трампа Стив Уиткофф. Он лично забрал учителя из Москвы на частном самолете. Очевидно, этот обмен — часть миссии Уиткоффа по налаживанию контактов с Россией. По неофициальным данным, такое задание ему дал Дональд Трамп.

Уиткофф дружит с Трампом с 1980-х годов, когда они оба занимались инвестициями в недвижимость. Он выступал на съезде Республиканской партии 2024 года, который официально выдвинул Трампа в президенты. После своей победы Трамп назначил Уиткоффа сопредседателем инаугурационного комитета. В декабре 2024-го у Уиткоффа родился внук — его назвали Доном в честь Трампа.

Формально сфера ответственности Уиткоффа — Ближний Восток. Он был ключевым посредником на переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Прежде у Уиткоффа не было дипломатического опыта, а его связи с регионом исчерпывались деловыми отношениями с Катаром (среди прочего он продал катарскому управлению инвестиций отель на Манхэттене). Однако его заслуги при заключении перемирия высоко оценили представители и Израиля, и Катара, и администрации Байдена. Его стиль ведения переговоров называли прямым, резким и агрессивным — но эффективным. Уиткофф не стеснялся оказывать давление на израильтян — ближайших союзников США в регионе — и лично на премьера Биньямина Нетаниягу.

Читайте также

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в ходе напряженных переговоров — ни разу не встретившись Посланники Байдена и Трампа вместе давили на Нетаниягу, а Катар — на палестинскую группировку

Читайте также

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в ходе напряженных переговоров — ни разу не встретившись Посланники Байдена и Трампа вместе давили на Нетаниягу, а Катар — на палестинскую группировку

Уиткофф стал первым за несколько десятилетий американским дипломатом, кто лично побывал в секторе Газа. Про него говорят, что он, как и Трамп, склонен рассматривать весь конфликт на Ближнем Востоке как «одну огромную сделку с недвижимостью». Видимо, именно из такого представления родился план Трампа выселить два миллиона палестинцев из Газы и превратить сектор в «ближневосточную Ривьеру».

Что касается российско-украинской войны, Трамп, судя по всему, придерживается примерно такого же подхода: он хочет заключить сделку, которая может включать переход территорий из рук в руки, доступ к ценным ресурсам и тому подобное. Соображения исторических прав, исторической справедливости, моральных обязательств, гуманизма и прочего для такой сделки принципиального значения не имеют.

Вот и освобождение Фогеля даже в официальных заявлениях Белого дома хорошо не само по себе, а как «знак» того, что Россия готова обсуждать сделку.

Трамп и освобожденный Марк Фогель в Белом доме Meduza

«Медуза»