The New York Times: Трамп поручил спецпосланнику на Ближнем Востоке Уиткоффу наладить контакты с Россией по Украине

Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф по поручению президента США участвует в работе над возможными вариантами завершения российско-украинской войны, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, роль Уиткоффа выходит за рамки миссии по освобождению из российской колонии бывшего американского дипломата Марка Фогеля, о возвращении которого в США 11 февраля сообщил Белый дом.

Несколько недель назад Трамп, говорят собеседники NYT, тайно расширил полномочия спецпосланника за пределы вопросов Ближнего Востока, поручив ему наладить «канал для переговоров» с Россией и заняться вопросами мирного урегулирования войны.

Источники газеты рассказали, что Трамп доверяет Уиткоффу, с которым дружит с 1980-х годов, и считает, что спецпосланник обладает необходимыми навыками ведения переговоров, чтобы помочь завершить войну в Украине.

Неясно, какие именно полномочия получил Уиткофф и в чем они будут отличаться от полномочий официального спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога.

По данным The New York Times, перед визитом в Москву 11 февраля Уиткофф провел переговоры с «близкими союзниками» Владимира Путина, а также обсудил Украину с представителями Саудовской Аравии и Катара.

Белый дом 11 февраля сообщил, что Дональд Трамп и Стив Уиткофф договорились с властями России об освобождении бывшего дипломата США Марка Фогеля. В 2022 году российский суд приговорил гражданина США приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков. Фогель покинул Россию вместе с Уиткоффом. Официально о визите спецпосланника в Москву не сообщалось. Выдачу заключенного в администрации Трампа назвали «знаком» того, что США продвигаются «в правильном направлении для завершения войны в Украине».

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