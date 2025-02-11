Белый дом: Россия в рамках сделки с США освободила из колонии американца Марка Фогеля. Он покинул страну вместе со спецпосланником Трампа

Бывший дипломат США Марк Фогель, которого в России приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков, освобожден в рамках сделки между РФ и США. Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое опубликовал советник по национальной безопасности президента США Майк Уолц.

Бывшего сотрудника посольства США в Москве и преподавателя Англо-американской школы Марка Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года, когда он вместе с женой прилетел из Нью-Йорка. Во время таможенного досмотра в багаже американца обнаружили каннабис и гашишное масло, сообщало МВД России. Сам Фогель говорил правозащитникам, навещавшим его в СИЗО, что его арестовали за провоз 17 граммов марихуаны. Американец утверждал, что речь идет о медицинской марихуане, которую ему прописал врач в США после операции на позвоночнике. Химкинский городской суд Подмосковья в июне 2022 года приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по части 3 статьи 229.1 (контрабанда наркотических средств) и части 2 статьи 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере) УК. Пресс-служба суда утверждала, что гражданин США полностью признал вину.

В заявлении Уолца отмечается, что администрация США «договорилась об обмене, который показывает позитивный настрой со стороны России и является знаком того, что мы движемся в правильном направлении для завершения войны в Украине». Выдали ли США кого-то из заключенных в стране россиян, не уточняется.

Переговоры об «обмене» вели президент США Дональд Трамп и его советники, в том числе Стив Уиткофф, который занимает пост специального посланника Трампа по Ближнему Востоку. Ранее российские и украинские телеграм-каналы и СМИ сообщали, что в московский аэропорт Внуково из Вашингтона прилетел бизнесджет Gulfstream G650ER. Самолет связывали с Уиткоффом. В Кремле, комментируя сообщения о бизнесджете, говорили, что власти России не планируют никаких контактов со спецпосланником Трампа.

В заявлении Белого дома отмечается, что Уиткофф покинул воздушное пространство России вместе с Фогелем. К вечеру они вернутся в США. По данным издания «Агентство», бизнесджет Уиткоффа вылетел из Москвы в 20:25.

В Кремле сообщение об освобождении Фогеля не комментировали.

Последний крупный обмен заключенными между Россией и странами Запада прошел в августе 2024 года. Всего обменяли 26 человек. Власти РФ выдали Германии и США российских политзаключенных и американских граждан, находившихся в российских тюрьмах. Россия в обмен получила из стран Запада предполагаемых агентов ФСБ, ГРУ, СВР и российских хакеров.

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