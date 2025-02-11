В Москву из Вашингтона прилетел бизнесджет. СМИ: это от Трампа. Кремль: такой информации нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти России не планируют никаких контактов со Стивом Уиткоффом, одним из ближайших соратников президента США Дональда Трампа. Об этом Песков заявил во время брифинга с журналистами 11 февраля, комментируя сообщения о том, что Уиткофф якобы прилетел в Москву.

«Нет, никакой информации нет. Никаких контактов [со Стивом Уиткоффом] у нас не планируется», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). Отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо другие контакты по Украине, пресс-секретарь президента РФ заявил, что «по украинскому урегулированию — ничего».

Российские и украинские телеграм-каналы сообщили, что утром 11 февраля в Москву из Вашингтона прилетел бизнесджет Gulfstream G650ER, он приземлился в аэропорту Внуково. СМИ связали самолет со Стивом Уиткоффом, который занимает пост специального посланника президента США по Ближнему Востоку. Никаких доказательств, что это его самолет, издания не привели.

В Росавиации, в свою очередь, сообщили ТАСС, что в Москву из Вашингтона прилетел самолет, который выполнял «разовый технический рейс в рамках обычной практики гуманитарного взаимодействия».

США занимаются подготовкой мирного плана по урегулированию российско-украинской войны. Разработкой плана занимается специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог. По данным The Telegraph, Келлог приостановил разработку мирного плана, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО. Агентство Bloomberg утверждает, что Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного плана «в ближайшие недели». Перед этим Келлог собирается встретиться с лидерами стран Европы, а также посетить Киев. При этом Келлог не собирается ехать в Москву, сообщает Bloomberg.

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