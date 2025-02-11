The Telegraph: США приостановили разработку мирного плана по Украине, «чтобы предоставить Европе место за столом переговоров»

Специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог приостановил разработку мирного плана по прекращению российско-украинской войны, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО, сообщила 10 февраля газета The Telegraph, ссылаясь на источники.

«Администрация Дональда Трампа приостановила реализацию своего мирного плана по Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров», — пишет издание.

Прежде чем завершить работу над мирным планом, Кит Келлог намерен провести переговоры с президентами и премьер-министрами стран НАТО, пишет газета. Келлог сообщил европейским дипломатам, что хочет узнать мнения лидеров стран Европы о форме любого мирного соглашения и о том, какой вклад эти страны могут внести в процесс урегулирования конфликта.

Спецпосланник Дональда Трампа пообещал провести переговоры, чтобы успокоить тех, кто боится, что Вашингтон отстранит страны НАТО от мирного процесса.

По данным The Telegraph, Кит Келлог заверил европейских дипломатов, что Вашингтон хочет укрепить позиции Украины в любых будущих переговорах с Россией.

Ожидалось, что Кит Келлог представит мирный план по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Однако Келлог заявил, что план представит сам Дональд Трамп, и этого не случится в ближайшие дни. По информации агентства Bloomberg, Келлог представит Трампу варианты мирного плана «в ближайшие недели».

Кит Келлог, по информации источников Bloomberg, встретится на Мюнхенской конференции по безопасности с европейскими чиновниками, а также посетит Киев и некоторые страны Европы. При этом Келлог не собирается ехать в Москву.

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