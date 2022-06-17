Суд в Химках приговорил бывшего дипломата США Фогеля к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков. Он говорил, что это была медицинская марихуана

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Химкинский городской суд Подмосковья приговорил бывшего дипломата США Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фогеля признали виновным виновным по части 3 статьи 229.1 (контрабанда наркотических средств) и части 2 статьи 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Согласно сообщению пресс-службы суда, гражданин США полностью признал вину.

Бывшего сотрудника посольства США в Москве и преподавателя Англо-американской школы Марка Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года, когда он вместе с женой прилетел в Москву из Нью-Йорка. Во время таможенного досмотра в багаже американца обнаружили каннабис и гашишное масло, сообщало МВД России.

Сам Фогель говорил правозащитникам, которые приходили к нему в СИЗО, что его арестовали за провоз 17 граммов марихуаны. Американец утверждал, что речь идет о медицинской марихуане, которую ему прописал врач в США после операции на позвоночнике.

Подробнее о деле Фогеля

МВД России обвинило бывшего сотрудника посольства США в контрабанде наркотиков. Он настаивает, что это была медицинская марихуана, которую ему выписал врач

Подробнее о деле Фогеля

МВД России обвинило бывшего сотрудника посольства США в контрабанде наркотиков. Он настаивает, что это была медицинская марихуана, которую ему выписал врач

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