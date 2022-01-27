МВД России обвинило бывшего сотрудника посольства США в контрабанде наркотиков. Он настаивает, что это была медицинская марихуана, которую ему выписал врач

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МВД России впервые прокомментировало уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков, которое в 2021 году возбудили в отношении гражданина США, бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля.

Фогеля задержали в московском аэропорту Шереметьево 15 августа 2021 года, когда он вместе с женой прилетел в Москву из Нью-Йорка, сообщал тогда «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. В ходе таможенного досмотра в багаже пожилого американца (его возраст не указывается) обнаружили каннабис и гашишное масло, сообщает МВД.

Момент задержания Марка Фогеля (на видео он в бежевой рубашке с коротким рукавом и серых шортах), а также записи с камер наблюдения, на которых, по данным МВД, присутствует жена Фогеля МВД МЕДИА

«Наркотики были тщательно замаскированы: марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки», — рассказали в полиции.

Источник «Интерфакса» говорил в августе, что в багаже Фогеля нашли 5 упаковок из-под линз с 11 граммами марихуаны, а также 14 картриджей для электронных сигарет, где хранились 8 граммов гашишного масла. Сам Фогель в декабре сказал правозащитникам, которые обнаружили его в московском СИЗО-5, что его арестовали за провоз 17 граммов марихуаны. В МВД объем найденных веществ не раскрыли.

Марка Фогеля обвинили по статьям о и наркотических веществ в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи МВД ходатайствовали перед судом о его аресте, посчитав, что он может скрыться на территории посольства США.

Фогель настаивал в разговоре с правозащитниками, что у него нашли медицинскую марихуану. По его словам, врач в США прописал ему каннабис после операции на позвоночнике, чтобы облегчить последствия хирургического вмешательства, и это подтверждает запись в медицинской карте. «Он заявляет, что не знал о существующем в России запрете на медицинскую марихуану», — говорил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи, посетивший американца в СИЗО.

В МВД утверждают, что жена Марка Фогеля, которую отпустили после задержания мужа, приехала домой и избавилась от улик, находившихся в их квартире. «На записях камер наблюдения видно, как она с соблюдением мер предосторожности выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса», — рассказали в полиции.

Марк Фогель и его супруга до мая 2021 года имели дипломатический статус, рассказали в МВД. Кроме того, он числится преподавателем в Англо-американской школе. Работал ли Фогель в школе во время службы в посольстве США в Москве, неизвестно.

В полиции отметили, что, по одной из версий следствия, Марк Фогель мог использовать свой дипломатический статус «для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы». Никаких доказательств в пользу этой версии следователи не привели. РИА Новости сообщает, что в Англо-американской школе в Москве прошли обыски по делу Фогеля.

Посольство США в Москве на момент публикации заметки заявление МВД не комментировало.

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