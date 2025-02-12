Трамп встретился в Белом доме с возвращенным из России Марком Фогелем и анонсировал освобождение еще одного американца

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Марка Фогеля — бывшего сотрудника посольства США в Москве и преподавателя Англо-американской школы, приговоренного в России к 14 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков.

В ходе встречи Трамп сообщил, что уже в среду будет возвращен еще один американец, не став раскрывать подробности.

Освобождение Фогеля, по словам Трампа могло бы стать очень важной частью прекращения войны c Украиной». «И мы ценим президента Путина за то, что он сделал», — заявил Трамп (цитата по CNN).

Белый дом, говоря об освобождении Фогеля, подчеркивает, что он оказался на свободе «в результате обмена», однако не уточняет параметры соглашения с РФ. Власти России на момент написания новости не комментировали освобождение Фогеля. Данных о россиянах, которых могли бы обменять на Фогеля, нет.

Чтобы забрать Фогеля, в Москву прилетал Стив Уиткофф — специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку.

Предыдущий крупный обмен заключенными между Россией и странами Запада прошел в августе 2024 года. Всего обменяли 26 человек. Власти РФ выдали Германии и США российских политзаключенных и американских граждан, находившихся в российских тюрьмах. Россия в обмен получила из стран Запада предполагаемых агентов ФСБ, ГРУ, СВР и российских хакеров.

Марка Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. Во время таможенного досмотра, объявило МВД РФ, в багаже американца обнаружили каннабис и гашишное масло. Сам Фогель заявлял, что вез 17 граммов медицинской марихуаны, которую ему выписал врач из-за болей в позвоночнике. В июне 2022 года Фогеля приговорили в России к 14 годам колонии строгого режима.

Пресс-служба Химкинского городского суда, рассматривавшего дело, заявляла, что американец полностью признал вину. Госдеп США считал задержание и судебное преследование Фогеля неправомерными.