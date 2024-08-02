США больше двух лет готовили обмен заключенными с Россией. Байден лично убеждал Шольца отпустить Красикова Агентство Reuters рассказало, как шли переговоры

Камала Харрис, Джо Байден и Эван Гершкович после освобождения. 1 августе 2024 года Manuel Balce Ceneta / AP / Scanpix / LETA

В рамках состоявшегося 1 августа беспрецедентного обмена заключенными между Россией и Западом из российских колоний были освобождены три гражданина США: журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также морпех Пол Уилан. Трое чиновников Белого дома рассказали агентству Reuters, как Вашингтон готовил освобождение своих граждан. От первых контактов с Россией до обмена прошло больше двух лет.

Москва впервые предложила Вашингтону обменять Пола Уилана, который в 2018 году был осужден за шпионаж, в начале 2022-го. Это произошло через несколько месяцев после задержания баскетболистки . Россия предложила обменять Грайнер и Уилана на Вадима Красикова, отбывавшего в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. «Шпион за шпиона», — так, по словам американских чиновников, россияне описывали сделку. То предложение американцы сочли «несерьезным».

В декабре 2022 года Грайнер обменяли на — сам Уилан в интервью CNN тогда заявлял, что «разочарован» тем, что его не включили в сделку. Но в администрации Байдена продолжали искать варианты. В апреле 2023 года на встрече госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Германии Анналеной Бербок был впервые представлен новый план: немцы отпустят Красикова, а взамен получат политика Алексея Навального. Бербок не понравилась эта идея (она полагала, что Навальный опять вернется в Россию), после чего США решили договариваться с Германией без ее участия.

Чуть ранее, в марте 2023 года, в России был арестован корреспондент WSJ Эван Гершкович. США первоначально рассчитывали добиться его освобождения дипломатическими методами. Блинкен звонил главе МИД РФ Сергею Лаврову — но российский министр заявил, что Гершковича «поймали с поличным», и обвинил Вашингтон в «пересечении красных линий». «Вы хорошо знаете нас. Мы оба взрослые люди. Вы знаете, что когда мы пытаемся получить информацию, мы не используем журналистов», — ответил на это Блинкен. Договориться по дипломатическим каналам в итоге не удалось.

В октябре 2023 года в России была задержана Алсу Курмашева. Примерно тогда же Вашингтон сделал Москве предложение об обмене, которое не включало Красикова (Reuters не уточняет, кто в нем фигурировал). Власти РФ ответили отказом.

В середине января 2024 года президент США Джо Байден позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу и пригласил его в Белый дом — вопрос об обмене заключенными должен был стать основным на этой встрече. При ее подготовке Вашингтон и Берлин достигли предварительного соглашения по сделке, включавшей Красикова.

Предполагалось, что после встречи Байдена и Шольца (она состоялась 9 февраля) план будет окончательно согласован и передан в Россию, но этого так и не случилось — 16 февраля Алексей Навальный умер в колонии. Германия была заинтересована в первую очередь в его участии в сделке, и теперь американские чиновники опасались, что обмен Гершковича, Курмашевой и Уилана вообще не состоится.

Тем не менее, работа продолжалась. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности (Навальный умер, когда она проходила) вице-президент США Камала Харрис встретилась с премьер-министром Словении Робертом Голобом. По словам одного из собеседников Reuters, «многие в то время задавались вопросом, зачем она это делает». Харрис убеждала Голоба освободить россиян Артема и Анну Дульцевых, обвиняемых в Словении в шпионаже.

Весной 2024 года стали проходить ежедневные заседания Совета по национальной безопасности США, посвященные вопросу обмена американцев. Белый дом готовил новые списки российских политзаключенных, чтобы заинтересовать Германию, но прогресса в этом вопросе не было. Снова потребовалось личное вмешательство Байдена: в конце апреля он отправил письмо Шольцу, в котором был изложен план новой многоступенчатой сделки. К июню Шольц был готов ее одобрить.

США отправили новое предложение Москве и стали ждать ответа. Из России начали поступать «обнадеживающие сигналы»: судебные процессы над Гершковичем и Курмашевой начались и шли в быстром темпе. В начале июля власти РФ дали принципиальное согласие на сделку, а в конце июля окончательно одобрили детали.

Байден был прямо вовлечен в работу над обменом, даже несмотря на свою предвыборную кампанию. В частности, он звонил премьеру Словении 22 июля — всего за несколько часов до того, как объявил о снятии своей кандидатуры с предстоящих президентских выборов.