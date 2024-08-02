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Камала Харрис, Джо Байден и Эван Гершкович после освобождения. 1 августе 2024 года
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США больше двух лет готовили обмен заключенными с Россией. Байден лично убеждал Шольца отпустить Красикова Агентство Reuters рассказало, как шли переговоры

Источник: Reuters
Камала Харрис, Джо Байден и Эван Гершкович после освобождения. 1 августе 2024 года
Камала Харрис, Джо Байден и Эван Гершкович после освобождения. 1 августе 2024 года
Manuel Balce Ceneta / AP / Scanpix / LETA

В рамках состоявшегося 1 августа беспрецедентного обмена заключенными между Россией и Западом из российских колоний были освобождены три гражданина США: журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также морпех Пол Уилан. Трое чиновников Белого дома рассказали агентству Reuters, как Вашингтон готовил освобождение своих граждан. От первых контактов с Россией до обмена прошло больше двух лет.

Москва впервые предложила Вашингтону обменять Пола Уилана, который в 2018 году был осужден за шпионаж, в начале 2022-го. Это произошло через несколько месяцев после задержания баскетболистки Бриттни Грайнер. Россия предложила обменять Грайнер и Уилана на Вадима Красикова, отбывавшего в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. «Шпион за шпиона», — так, по словам американских чиновников, россияне описывали сделку. То предложение американцы сочли «несерьезным».

В декабре 2022 года Грайнер обменяли на Виктора Бута — сам Уилан в интервью CNN тогда заявлял, что «разочарован» тем, что его не включили в сделку. Но в администрации Байдена продолжали искать варианты. В апреле 2023 года на встрече госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Германии Анналеной Бербок был впервые представлен новый план: немцы отпустят Красикова, а взамен получат политика Алексея Навального. Бербок не понравилась эта идея (она полагала, что Навальный опять вернется в Россию), после чего США решили договариваться с Германией без ее участия.

Чуть ранее, в марте 2023 года, в России был арестован корреспондент WSJ Эван Гершкович. США первоначально рассчитывали добиться его освобождения дипломатическими методами. Блинкен звонил главе МИД РФ Сергею Лаврову — но российский министр заявил, что Гершковича «поймали с поличным», и обвинил Вашингтон в «пересечении красных линий». «Вы хорошо знаете нас. Мы оба взрослые люди. Вы знаете, что когда мы пытаемся получить информацию, мы не используем журналистов», — ответил на это Блинкен. Договориться по дипломатическим каналам в итоге не удалось.

В октябре 2023 года в России была задержана Алсу Курмашева. Примерно тогда же Вашингтон сделал Москве предложение об обмене, которое не включало Красикова (Reuters не уточняет, кто в нем фигурировал). Власти РФ ответили отказом.

Дело Алсу Курмашевой

В середине января 2024 года президент США Джо Байден позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу и пригласил его в Белый дом — вопрос об обмене заключенными должен был стать основным на этой встрече. При ее подготовке Вашингтон и Берлин достигли предварительного соглашения по сделке, включавшей Красикова.

Предполагалось, что после встречи Байдена и Шольца (она состоялась 9 февраля) план будет окончательно согласован и передан в Россию, но этого так и не случилось — 16 февраля Алексей Навальный умер в колонии. Германия была заинтересована в первую очередь в его участии в сделке, и теперь американские чиновники опасались, что обмен Гершковича, Курмашевой и Уилана вообще не состоится.

Тем не менее, работа продолжалась. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности (Навальный умер, когда она проходила) вице-президент США Камала Харрис встретилась с премьер-министром Словении Робертом Голобом. По словам одного из собеседников Reuters, «многие в то время задавались вопросом, зачем она это делает». Харрис убеждала Голоба освободить россиян Артема и Анну Дульцевых, обвиняемых в Словении в шпионаже.

Как готовился обмен Навального

Весной 2024 года стали проходить ежедневные заседания Совета по национальной безопасности США, посвященные вопросу обмена американцев. Белый дом готовил новые списки российских политзаключенных, чтобы заинтересовать Германию, но прогресса в этом вопросе не было. Снова потребовалось личное вмешательство Байдена: в конце апреля он отправил письмо Шольцу, в котором был изложен план новой многоступенчатой сделки. К июню Шольц был готов ее одобрить.

США отправили новое предложение Москве и стали ждать ответа. Из России начали поступать «обнадеживающие сигналы»: судебные процессы над Гершковичем и Курмашевой начались и шли в быстром темпе. В начале июля власти РФ дали принципиальное согласие на сделку, а в конце июля окончательно одобрили детали.

Байден был прямо вовлечен в работу над обменом, даже несмотря на свою предвыборную кампанию. В частности, он звонил премьеру Словении 22 июля — всего за несколько часов до того, как объявил о снятии своей кандидатуры с предстоящих президентских выборов.

Обмен заключенными между Россией и Западом