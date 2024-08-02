Владимир Путин лично встречал россиян, вернувшихся на родину в результате обмена, потому что очень важно отдать дань людям, которые служат своей стране. Среди них были сотрудники спецслужб. [Вадим] Красиков — из ФСБ, служил в «Альфе» вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Поэтому естественно, что они с Путиным друг друга приветствовали вчера. [Артем и Анна] Дульцевы — разведчики-нелегалы. Их дети только вчера узнали, что они русские. Они даже не говорят по-русски и не знали, кто такой Путин. Спрашивали вчера у родителей, кто это такой их встречает. Вот так работают нелегалы и идут на такие жертвы ради своей работы и преданности своему делу.

Всю внутреннюю кухню переговоров по обмену мы, безусловно, не будем делать публичной. Эта работа велась по линии ФСБ — ЦРУ, она требовала составления очень сложных филигранных цепочек, вовлеченности целого ряда стран. Обвинения в том, что Кремль безосновательно арестовывает иностранцев и диссидентов для будущих обменов, совершенно неоправданные и абсурдные. Можно в ответ спросить, а как люди относятся к постоянным арестам россиян в США, какие цели преследует Америка? Разумеется, судьба тех россиян, кто находится в заключении за рубежом, — это предмет нашей постоянной озабоченности. Все ведомства продолжат соответствующую работу.

Это примерный пересказ брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова от 2 августа 2024 года (цитаты приводятся по «Интерфаксу» и «Маяку»). Высказывания отредактированы с сохранением смысла.

Meduza

Фото на обложке: Михаил Воскресенский / РИА Новости / Sputnik / Profimedia