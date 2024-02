Reuters, Financial Times и другие мировые СМИ подтвердили, что перед смертью Навального готовился его обмен на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии Как шли переговоры и кого собирались включить в сделку?

Акция памяти Алексея Навального в Берлине. 16 февраля 2024 года Kay Nietfeld / dpa / Scanpix / LETA

Председатель совета директоров международного ФБК Мария Певчих 26 февраля рассказала, что лидера российской оппозиции Алексея Навального собирались обменять на предполагаемого офицера ФСБ , осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Официально ни Россия, ни Германия эту информацию не подтвердили и не опровергли.

В свою очередь западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что переговоры об обмене заключенными с участием Навального действительно велись. При этом собеседники журналистов разошлись во мнениях о том, на какой стадии находились эти переговоры на момент .

По словам Певчих, команда Навального в течение двух лет работала над обменом политика на кого-либо из российских шпионов, находящихся в заключении на Западе. В итоге в начале февраля Путину предложили обменять Навального и двух граждан США, фамилии которых она не назвала, на Красикова. Предполагается, что речь идет об американце, бывшем морском пехотинце и корреспонденте The Wall Street Journal , которых в России обвинили в шпионаже.

На возможный обмен Красикова на Гершковича в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону также намекал президент РФ Владимир Путин. При этом он назвал Красикова «человеком, который из патриотических чувств устранил бандита в одной из европейских столиц». Навального российский президент тогда не упоминал.

15 февраля, заявила Певчих, она получила информацию, что «переговоры находятся на финальной стадии», а на следующий день Навальный был убит в колонии «Полярный волк» в Харпе. О том, что Навального собирались обменять на Красикова, еще 18 февраля писал немецкий таблоид Bild. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман в своем комментарии Deutsche Welle после заявления Певчих сказала: «Мы на эту тему не высказываемся».

О чем рассказала Певчих

Мария Певчих заявила, что Алексея Навального планировали обменять на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии По ее утверждению, Путин решил убить Навального, когда переговоры были на финальной стадии

По данным Financial Times, США и Германия вели переговоры о возможном обмене Навального, но Вашингтон не выступал с официальным предложением. Источники газеты, знакомые с обсуждением обмена, рассказали, что в последние недели велись переговоры о том, чтобы Россия освободила Гершковича, Навального и Уилана в обмен на Красикова. Но теперь, когда Навальный мертв, интерес Берлина к сделке ослаб. «У них больше нет на примете никого, на кого, по их мнению, стоило бы обменять спонсируемого государством убийцу», — сказал американский чиновник, с которым поговорило издание.

Включение Навального в списки на обмен, пишет газета, делало передачу Красикова властям РФ гораздо более приемлемой для правительства ФРГ, поскольку у лидера российской оппозиции было много сторонников в Германии. В частности, в 2020 году он проходил лечение в берлинской клинике «Шарите» после отравления «Новичком». Однако смерть Навального, по словам немецкого чиновника, с которым поговорила Financial Times, сделала обмен Красикова «гораздо менее вероятным».

О том, что обмен Красикова теперь вряд ли возможен, также сообщил источник, близкий к бизнесмену Роману Абрамовичу. По данным соратников Навального, именно он передал Путину предложение об обмене, частью которого было освобождение российского политика. «Ситуация с Красиковым значительно ухудшилась. Его будет сложно вписать в какую-либо договоренность», — сказал собеседник Financial Times.

Представитель канцлера Германии Олафа Шольца не стал комментировать информацию Financial Times. Представитель Абрамовича также не ответил на запрос газеты. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил Financial Times, что «ему ничего не известно о договоренности по поводу обмена Навального на Красикова».

Подготовку обмена Навального на Красикова также подтвердили источники других международных изданий. Так, Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники пишет, что переговоры «продвинулись далеко», из-за чего в правительстве Германии были «особенно шокированы» известием о смерти Навального.

Неназванный западный чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил The New York Times, что о возможности обмена Навального на Красикова велись «ранние обсуждения», но переговоры не были на завершающей стадии, как утверждала Певчих. О том, что обсуждение обмена заключенными с участием Навального и граждан США находилось на ранних этапах, сообщил и собеседник телеканала СNN.

Источник The New York Times подтвердил, что, помимо Навального, на Красикова должны были обменять Гершковича и Уилана, но было неясно, насколько Россия и Германия готовы заключить такую сделку. При этом Навальный знал об обсуждениях возможного обмена, но не был посвящен в детали, рассказала The New York Times пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. «Он понимал, что идут какие-то переговоры, но не знал никаких подробностей», — сообщила она.

В свою очередь российский источник Reuters, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что Навальный и его жена знали, что обмен должен был произойти, и согласились, чтобы политик в нем участвовал. По данным собеседника агентства, обмен Навального, Гершковича и Уилана на Красикова должен был состояться в середине февраля. Этот же источник подтвердил слова Певчих о том, что в переговорах участвовал бизнесмен Роман Абрамович.

«Изначально план предусматривал обмен только Гершковича, и Абрамович обсуждал это с Путиным. Единственный, на кого Путин был готов его обменять, — это Красиков. Но немцы были категорически против, потому что это была американская проблема. Когда в этом плане появился Навальный, немцы все-таки согласились», — рассказал собеседник Reuters. По его словам, «все было окончательно подтверждено» во время визита Шольца в США 8–9 февраля, обсуждались детали, когда и где произойдет обмен.

Источник агентства, близкий к Кремлю, подтвердил, что Россия и Запад достигли принципиальных договоренностей об обмене Навального и Гершковича, но точные детали сделки еще должны были проработать. При этом оба источника Reuters отметили, что после смерти Навального шансы на скорый обмен Гершковича уменьшились. «Они будут снова искать варианты, но сейчас мы вернулись к моменту ареста Гершковича. На столе переговоров ничего нет», — сказал один из них.

Собеседник «Русской службы Би-би-си», знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что обмен Красикова на Навального и Гершковича обсуждался группой переговорщиков из России, Германии и США. По его словам, переговорщики договорились, что обмен должен пройти 15–16 февраля. При этом источник издания не знает, дал ли окончательное согласие на обмен Путин. Хотя, по словам источника, трудно предположить, что такой вариант мог бы рассматриваться без какого-либо предварительного обсуждения с президентом РФ.

Команда Навального утверждает, что Путин решил убить политика, когда переговоры были на финальной стадии. «Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального. „Ах так, — подумал Путин. — Навального на свободе я не потерплю, и раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Подменить потом при случае на кого-то еще“», — говорила Певчих.

Один из соратников Навального Леонид Волков раскритиковал «защитничков Путина», которые после заявления Певчих об обмене и предполагаемых причинах убийства Навального стали «кричать наперебой, что нет, не мог он этого сделать». «Даже похорон не стали дожидаться. Так надо Путина отмазать. Именно потому, что по „понятиям“ этого фээсбэшно-грушного мира Путин перешел черту, — именно поэтому приходится всех мастей сейчас выпрыгивать из штанов, даже несмотря на то, что уже целый ряд ведущих мировых изданий подтвердил то, что сегодня рассказала всем Мария Певчих», — написал соратник политика в своем телеграм-канале.