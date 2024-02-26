Фотографии Алексея Навального у ворот посольства России на Мальте Darrin Zammit / Reuters / Scanpix / LETA

16 февраля стало известно о смерти Алексея Навального в колонии в Харпе. Соратники политика обвиняют президента РФ Владимира Путина в убийстве Навального. Главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник в своей колонке «Россия после Алексея Навального» вспоминает биографию политика, отмечает его важность для России и сравнивает с Андреем Сахаровым, Нельсоном Манделой и Вацлавом Гавелом. «Медуза» пересказывает этот текст.

В 1986 году Михаил Горбачев положил начало эре политических реформ в СССР, освободив политических заключенных и ссыльных, в том числе лауреата Нобелевской премии Андрея Сахарова, напоминает Дэвид Ремник. После этого в течение трех лет Сахаров был моральным лидером демократической оппозиции в Москве и высказывал свое мнение с трибуны Съезда народных депутатов. Накануне одного из съездов он сказал жене: «Завтра будет бой», после чего ушел отдыхать и не проснулся. «Сахаров умер естественной смертью, свободным человеком в мимолетную эпоху надежд», — пишет главный редактор The New Yorker.

В 2020 году Владимир Путин пытается «раз и навсегда подавить народное инакомыслие» в России, приказав «своей тайной полиции охотиться» на Алексея Навального. Ремник отмечает, что на протяжении 10 лет Навальный доводил Путина «до безумия», проводя кампании против высокопоставленных чиновников и публикуя расследования о коррупции режима на основе открытых источников: в них фигурируют яхты, самолеты, виллы и миллиарды, спрятанные за границей.

Сотрудники ФСБ выследили Навального в Сибири, ворвались в его гостиничный номер и «по сценарию, который мог бы написать Гоголь», нанесли «Новичок» на его нижнее белье. Навальный выжил, его доставили в Германию, там он вышел из комы и при поддержке жены Юлии восстанавливал свои силы. Но он отказался остаться на Западе, подчеркивает Ремник. Навальный постоянно говорил: «Не бойтесь и не сдавайтесь». В январе 2021 года он прилетел в Москву. Путин приказал задержать его в аэропорту.

На суде Навальный показал, что «достоин русских диссидентов прошлого, которые рисковали всем, чтобы сказать правду — будь то на показательных процессах, где приговор никогда не подвергался сомнению, или в самиздатских рукописях, которые передавались из рук в руки». При этом Навальный вместо того, чтобы «атаковать своего преследователя в суде высокопарными метафорами и намеками», иронично называл Путина «вороватым маленьким человечком в своем бункере» или «Владимиром, отравителем трусов».

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Ремник отмечает, что «привлекательность» Навального состояла также в том, что он развивался. Он отбросил «грубый национализм», который ему сопутствовал раньше, и научился использовать мужество и юмор. Навальный был не мечтателем, а «приземленным представителем подающего надежды поколения, заинтересованного в свободе и процветании». Он в том числе говорил о «счастье» — «термине, вряд ли распространенном в советском и постсоветском политическом лексиконе». Ремник отмечает, что методы борьбы Навального были «совершенно новыми», и напоминает, как политик становился акционером компаний, чтобы «раскрыть способы, которыми некоторые крупнейшие российские компании незаконно обогащали своих кремлевских покровителей». Навальный также умел говорить с людьми на их уровне — он прочитал много русской классики и тюремных мемуаров, но говорил и о своей любви к «Гарри Поттеру» и «Рику и Морти».

На прошлой неделе стало известно о смерти Навального — в колонии за полярным кругом. «Если называть вещи своими именами, он был убит», — добавляет Ремник.

Спекулятивная история может быть ерундой, и стране, нуждающейся в мучениках и святых, не позавидуешь. Но все же трудно переоценить потерю Навального. Представьте себе ход истории Южной Африки, если бы Нельсон Мандела был убит на острове Роббен. Или судьбу Чехословакии, если бы Вацлав Гавел был отравлен в своей камере в тюрьме Рузине, недалеко от пражского аэропорта. Навальный был бесстрашен, и он был человеком веры. Когда его друг Евгения Альбац призналась, что боится умереть в изгнании, он сказал ей: «Смерти нет». И все же, как сказала на днях Альбац, утрата сокрушительна: по крайней мере сейчас «надежда потеряна».

Путину осталось несколько недель до победы на «очередных фальшивых выборах». Он чувствует, что война в Украине идет в его пользу, и что Республиканская партия «и ее знаменосец» (Дональд Трамп — прим. «Медузы») мало заинтересованы в изменении ситуации. У Путина есть все основания думать, что он в безопасности. В его тюрьмах находятся еще сотни политических заключенных, среди которых Владимир Кара-Мурза и Эван Гершкович.

Тем временем в США Такер Карлсон, «побывавший в московском продуктовом магазине и на коленях у Путина», поспешил выразить очарование Россией, а Дональд Трамп вместо того, чтобы выразить соболезнования, сравнил свои проблемы с убийством Навального. С другой стороны, Джо Байден прямо обвинил Путина в смерти Навального, встретился с его вдовой и дочерью и объявил о новых санкциях.

В 2007 году Путин отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы снять с себя груз обиды на Запад и дать понять, что он будет проводить политику, основанную на этой ярости. Теперь, 17 лет спустя, на той же конференции Юлия Навальная продемонстрировала мужество мужа, которого она только что потеряла, и вышла на ту же сцену. Она стояла прямо. Она отказалась отчаиваться. Наступит день, настаивала она, когда Путина призовут к ответу за то, что он сделал с ее семьей, за то, что он сделал с Россией. «И этот день, — сказала она, — наступит очень скоро».

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