Белый дом объявил о введении 500 новых санкционных мер против России, связанных с войной в Украине и смертью Алексея Навального.

Ограничения будут нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, участников сети закупок, лиц, уклоняющихся от санкций, а также на ответственных за тюремное заключение Навального, сообщается в пресс-релизе Белого дома.

Кроме того, новые экспортные ограничения будут введены в отношении почти 100 организаций, оказывающих поддержку «российской военной машине». В заявлении говорится, что Белый дом принимает меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов.

Санкции «гарантируют, что Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны», объявил президент США Джо Байден. Вместе с этим он добавил, что поручил своей команде усилить поддержку «гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире».

Также Байден призвал палату представителей США одобрить двухпартийный законопроект о выделении военной помощи Украине.

Подробный список ограничительных мер пока не опубликован.

Накануне второй годовщины полномасштабной войны очередной, 13-й по счету пакет санкций против России ввел Евросоюз. Под новые ограничения попали 106 физических и 88 юридических лиц, также был расширен список запрещенных к экспорту европейских товаров. В официальном журнале ЕС список попавших под санкции лиц и организаций пока не опубликован.

22 февраля Джо Байден встретился с женой и дочерью Алексея Навального Юлией и Дарьей. После этого он объявил, что введет санкций из-за смерти политика, под которые, в частности, попадет Владимир Путин.

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