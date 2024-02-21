Политическая наследница Навального и новый враг Путина Западная пресса оценивает шансы Юлии Навальной стать новым лидером российской оппозиции. Пересказываем основные тезисы

Юлия Навальная в суде города Кирова после повторного приговора ее мужу по делу «Кировлеса», 8 февраля 2017 года Евгений Фельдман

Жена главного российского оппозиционера Юлия Навальная всегда предпочитала оставаться в тени мужа — она говорила, что видит свою главную задачу в том, чтобы «несмотря ни на что, в семье ничего не изменилось: дети были детьми, а дом — домом». Смерть Алексея Навального мгновенно перенесла ее в центр внимания мировой прессы и вынудила стать публичным политиком. Уже 16 февраля — в день, когда власти РФ объявили, что лидер российской оппозиции умер в колонии за Полярным кругом — Навальная выступила с заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности, пообещав, что Владимир Путин и его окружение понесут ответственность «за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем». Следом она обратилась к россиянам, заявив, что продолжит дело Алексея Навального. Тогда же, 19 февраля, Навальная провела встречи в Брюсселе с руководством Евросоюза — она призвала европейские власти не признавать результаты предстоящих президентских выборов в России, усилить санкции против путинских элит и помочь российским политическим беженцам. Вот что о Юлии Навальной пишут и говорят в западной прессе прямо сейчас.

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Перед Юлией Навальной встает отчетливый вызов попытаться сплотить из-за границы разочарованное оппозиционное движение, сотни тысяч сторонников которого изгнаны из страны из-за угроз тюремного заключения за антивоенную позицию. Политическое движение ее мужа в 2021 году было объявлено властями экстремистским и запрещено в России.

У Навальной есть шанс добиться успеха благодаря присущему ей сочетанию интеллекта, уравновешенности, стальной решимости, стойкости, прагматизма и звездной силы, считают ее друзья и соратники. Навальная остается заметной женской фигурой в стране, где все еще редко встречаются известные женщины в политике. Помимо широкого морального авторитета, считают аналитики, она может извлечь выгоду из поколенческого разрыва в России, где молодые россияне более восприимчивы к гендерному равенству.

Соратники описывают Навальную как защитницу и ближайшего советника своего мужа, его моральный камертон и плечо, на которое можно опереться и поплакать. «Политик Алексей Навальный на самом деле всегда был двумя людьми: Юлией и Алексеем», — рассказывает журналистка Евгения Альбац. Писатель Михаил Зыгарь отмечает, что Навальные всегда выглядели как голивудская пара — высокие, привлекательные, с явно заметной на публике сильной связью. Навальный часто публично ссорился с политиками и журналистами, а его жена резко упрекала тех, кто нападал на него. Но в целом у нее гораздо меньше политического багажа, что дает больше шансов заставить российскую оппозицию работать вместе, говорит Зыгарь. В конечном итоге «нормальный человек» с моральным авторитетом может добиться успеха там, где не преуспел профессиональный политик, полагают наблюдатели.

«Она хочет выполнить задачу, которую Алексей трагически оставил незавершенной: сделать Россию свободной, демократической, мирной и процветающей страной, — говорит друг семьи, известный российский экономист Сергей Гуриев. — Она также собирается продемонстрировать Путину, что устранение Алексея не разрушит дело его жизни».

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«Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Я буду продолжать дело Алексея Навального», — заявила Юлия Навальная в обращении, опубликованном на ютьюбе 19 февраля.

Это было страстное и, несомненно, политическое заявление. Похоже, Навальная идет по стопам Светланы Тихановской, которая после заключения мужа в тюрьму взяла на себя роль лидера белорусской оппозиции, несмотря на отсутствие предыдущего опыта.

Заявление Навальной многих удивило — ведь она годами отвергала идею о том, что хочет сделать собственную политическую карьеру. При этом за кулисами многие хорошо знали, что Навальная не только разделяла взгляды мужа, но и помогала их формировать. «На каждом этапе карьеры Алексея Юлия всегда была рядом с ним, — рассказывает сотрудница американского отделения ФБК Анна Ведута. — Между ними была какая-то телепатическая связь. Им иногда даже не нужно было говорить, они думали одинаково».

Ближайшие соратники Навального уже выразили поддержку его жене, а директор ФБК Иван Жданов написал, что «теперь на место Алексея встает Юлия». «Для нее всегда было важно, чтобы дети оставались детьми, чтобы дом оставался домом, а семья оставалась семьей. Но теперь у нее нет выбора. Они едины, она никогда не отступит и не предаст свои идеалы», — добавляет Ведута.

Старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги Татьяна Становая считает, что обычные россияне могут быть настроены более скептично по отношению к Юлии Навальной. «Ей будет сложно пробиться к российской аудитории из-за ее имиджа не просто сторонника либеральных западных ценностей, но и фигуры, используемой Западом для свержения Путина. Дома в России, это ее проклятие», — говорит Становая.

Политолог также полагает, что сравнение с Тихановской может оказаться не в пользу Навальной, поскольку в изгнании лидер белорусской оппозиции считается по сути бессильной фигурой. Однако Навальная остается вне досягаемости Кремля. «Для российского режима это, конечно, довольно плохая новость», — заключает Становая.

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Задача, которую ставил перед собой Алексей Навальный, — противостоять и разоблачить пороки путинского режима — теперь передана разрозненной, разобщенной и частично разбитой российской оппозиции с новым номинальным лидером: Юлией Навальной.

В 2020 году в интервью Юрию Дудю после того, как Алексей Навальный перенес отравлением ядом Новичок, жена политика говорила: «Я абсолютно поддерживаю то, что делает Алексей. Я говорю совершенно искренне. А бросать дело на полпути — это не здорово». Если Навальная хочет гарантировать, что политическое движение ее мужа не потерпит неудачу, то сейчас именно ее момент. Масса общественных эмоций и международное внимание из-за смерти Навального являются для нее серьезными попутными ветрами, говорит бывший советник представительства РФ при ООН в Женеве Борис Бондарев — единственный российский дипломат, публично подавший в отставку из-за вторжения России в Украину.

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Поступки и заявления Навальной в первые часы и дни после смерти мужа — обращение к мировым лидерам на Мюнхенской конференции по безопасности и поездка в Брюссель на встречу с лидерами ЕС — ставят ее в «сильное положение», считает Бондарев.

И все же, если Навальная хочет большего, чем просто продолжить работу Фонда борьбы с коррупцией, если речь идет о создании функционирующей оппозиции внутри России, ей может потребоваться совсем не такой подход, который использовал ее муж.

Вопрос о том, сможет ли Навальная стать объединяющей силой для тех, кто выступает против Путина, будет для нее большим испытанием. «Если она предложит широкое участие всем оппозиционным силам на равноправной основе, то ситуация изменится», — заявляет Бондарев. Если она этого не сделает, полагает он, в конце концов «люди проснутся и увидят, что ничего не меняется».

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Мало кто понимает, что сейчас переживает Юлия Навальная, лучше, чем Евгения Кара-Мурза. Как и Навальная, она испытала на себе, что значит, когда мужа сажают в тюрьму за то, что он бросил вызов президенту России Владимиру Путину. Ее муж Владимир Кара-Мурза находится в заключении с 2022 года из-за своего несогласия с вторжением России в Украину. Она тоже испытала на себе, что значит, когда на твою семью покушаются. Как и Навальный, Владимир Кара-Мурза был отравлен Кремлем. Дважды. И, как и Навальная, которая пообещала продолжить борьбу своего мужа за «свободную, мирную и счастливую Россию», Кара-Мурза понимает, что заставляет продолжать с того места, где остановился твой партнер.

«Я рада, что она решила продолжить дело Алексея, продолжить его наследие. Думаю, возможно, это поможет ей справиться с тем, что она сейчас переживает, — говорит Кара-Мурза. — Я знаю, что работа всегда помогает мне, когда я очень боюсь за жизнь Владимира, и я знаю, что это также даст Юлии чувство цели теперь, когда она потеряла человека, которого любила больше всего на свете».

Жена Владимира Кара-Мурзы ранее никогда не встречалась с Юлией Навальной, так как обе были не публичными людьми, но сейчас она готова объединить усилия, чтобы бороться с путинским режимом и остановить войну. «Меня очень впечатлило заявление Юлии. Я считаю, что сила и стойкость, исходящие от нее, тем более впечатляют, когда понимаешь, что именно она сейчас переживает», — говорит она.

Борьба приобретает все более ярко выраженное женское лицо, и женщины могут вернуть в мир политики давно забытое понимание ценностей, считает Кара-Мурза. Сама она, как и Навальная, продолжает работу своего мужа — из верности ему и тем ценностям, которые они вместе разделяют. «У меня есть мотивация продолжать дело моего мужа. У меня есть мотивация гражданина России, который видит, что российское государство убивает мирное население в Украине. И я также в долгу перед своими детьми, потому что, если я хочу научить своих детей тому, что такое настоящая любовь и партнерство, я должна показать это на своем собственном примере. Если ваш любимый человек попал в беду, вы боретесь за него», — заключает Кара-Мурза.

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