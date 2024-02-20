«Президент, убивший своего главного оппонента, не может быть легитимным» Юлия Навальная призвала Евросоюз не признавать результаты выборов в РФ. «Медуза» публикует полный текст ее обращения

Юлия Навальная после выступления в Брюсселе, 19 февраля 2024 года Alessandro di Meo / EPA / Scanpix / LETA

Спустя три дня после того, как стало известно о смерти Алексея Навального в колонии, жена лидера российской оппозиции Юлия Навальная выступила с обращением к россиянам. Она обвинила Владимира Путина в убийстве своего главного политического оппонента и пообещала продолжить дело мужа. В тот же день, 19 февраля, Навальная встретилась в Брюсселе с лидерами Евросоюза. На заседании Совета ЕС по международным делам она призвала европейские власти не признавать результаты предстоящих президентских выборов в России, а также усилить санкции против путинских элит. Команда Навального опубликовала текст выступления Юлии Навальной. «Медуза» приводит его целиком.

Уважаемый господин Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам, уважаемые дамы и господа.

Благодарю вас за возможность выступить здесь. Я бы хотела, чтобы эта встреча состоялась при других обстоятельствах. Но правда в том, что три дня назад Владимир Путин убил моего мужа, Алексея Навального. Он убил самого близкого мне человека, отца моих детей. Он убил часть моего сердца и часть моей души.

Где-то в далекой сибирской тюрьме, за полярным кругом, в вечной зиме. Путин не просто убил Алексея Навального. Он также попытался разрушить надежды миллионов россиян. Он убил символ стойкости, смелости и сопротивления. Трагические события последних трех лет разворачивались на глазах всего мира, наших с вами глазах.

Я не могу сказать, что вы не видели этого всего, отвернулись или были безразличны. Нет, вы публиковали заявления, вы говорили правильные вещи. И я очень вам за это благодарна. Представители Европейского Союза присутствовали на судебных заседаниях Алексея. Европейская дипломатия поддерживала политических заключенных в России. Это были сильные и важные заявления, в которых упоминались красные линии, которые Путин не может переступить.

Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Путин живет в другом мире. Ему плевать на красные линии. Сколько же еще нарисованных кровью красных линий должно быть?

Моя дочь Дарья выступала в Европейском парламенте два года назад. Она получала премию Сахарова от имени своего отца и сказала, цитирую: «Годы заигрываний с Путиным дали ему понять, что для повышения своего рейтинга он может и войну начать». Это было сказано в декабре 2021 года, за два месяца до войны. Дарье тогда было всего 20 лет, но ей уже все было понятно.

Путин действительно начал войну. Путин убил моего мужа, отца Дарьи. Путин доказал, что не о чем вести переговоры. Он не понимает язык дипломатии и не признает никаких правил игры. Поэтому, может, и нам стоит перестать играть по правилам?

Вместо того, чтобы делать заявления, мы должны действовать. Давайте не будем обещать невозможное и не будем годами что-то обсуждать. Давайте делать. Сегодня я озвучу несколько предложений, но для начала я бы хотела объяснить почему их делаю.

Мой муж был героем и умер как герой, который боролся за свободу. А еще он был талантливым политиком. Он участвовал в выборах. Он сформулировал идеи для лучшего будущего нашей страны, чем вдохновил миллионы людей. Он создал сильную политическую организацию, Фонд борьбы с коррупцией. Организация никуда не денется, люди никуда не денутся, и идеи тоже не пропадут. Потому что идею невозможно запытать в тюрьме. И идею невозможно отравить Новичком.

Сегодня я обратилась к сторонникам Алексея с посланием. В нем говорится, что я продолжу его дело. Я сделаю все, чтобы невообразимая жертва Алексея не была напрасной. И добиться этого можно только одним способом — сделать так, чтобы его идея восторжествовала.

Что это за идея? Все очень просто. Она в том, что Россия может быть нормальной европейской страной. Такой же, как ваши. Мирной, демократической. Страной, где политические конфликты решаются путем честных выборов, а не в тюрьмах. Не ядами и не пулями. Я понимаю, что это может показаться скучным, потому что у вас все это уже есть. И вы принимаете это как как должное. Но у людей в России этого нет. Путин все это украл. Украл вместе с деньгами от продажи вам нефти и газа, вместе с надеждой на будущее, вместе со свободой.

Я продолжу дело Алексея Навального. Россия, свободная, мирная, счастливая… та самая прекрасная Россия будущего, о которой мечтал мой муж, — нужна нам как никогда раньше. Именно такая, какой ее представлял себе Алексей Навальный. Полная достоинства, справедливости и любви. Для меня важно обратиться к представителям всех европейских стран. Потому что наша «Прекрасная Россия будущего» — это европейская страна.

И раз уж я упомянула речь Дарьи, процитирую ее и Алексея еще раз. Она сказала: «Когда я спросила отца: «Что ты хочешь, чтобы я сказала в Европейском парламенте?», он ответил: «Скажи, что никто не смеет ставить знак равенства между Россией и Путиным».

Что ж, я повторю это и от своего имени здесь, в Совете Европейского союза по иностранным делам: Путин — это не Россия. Россия — это не Путин. Сегодня десятки тысяч людей по всей стране несут цветы к стихийным мемориалам. Их избивают и задерживают полицейские, но они не сдаются. Вот это Россия. Россия Алексея Навального.

И я представляю свои предложения от имени России Алексея Навального.

Первое. Путин убил моего мужа ровно за месяц до так называемых выборов. Эти выборы — фальшивые, но Путину они все равно нужны. Для пропаганды. Он хочет, чтобы весь мир верил, что все в России его поддерживают и восхищаются им. Не верьте этой пропаганде.

Не признавайте эти выборы. Президент, который убил своего главного политического оппонента, не может быть легитимным по определению. Вводите санкции. Накажите его так называемых «доверенных лиц» — их примерно 500 человек. Знаменитости, певцы и актеры, которые агитируют за Путина, поддерживают его и помогают его убийственному режиму выжить. Если они так любят Путина, почему у них дома и виллы в Европе? Их дети и жены тоже все здесь.

Второе. Основа путинского режима — коррупция. Сам Путин, возможно, самый богатый человек в мире. Все его друзья — миллиардеры. И все они эксплуатируют то, что Европа считает своей сильной стороной: верховенство закона. Да, вы ввели санкции против некоторых из них, но миллиардеры не сильно пострадали. Они наняли лучших адвокатов и переписали все, чем они владеют, на членов семей и друзей. Это больше не принадлежит им, а значит, не может быть конфисковано. Звучит неправильно, не так ли? Вилла бывшей жены Владимира Путина Людмилы в Биаррице, купленная на коррупционные деньги, до сих пор не арестована! Друзья Путина просто смеются над вами.

Если закон не позволяет наказывать военных преступников и убийц, значит, с ним что-то не так. Его нужно менять. Коллеги Алексея из Фонда борьбы с коррупцией занимаются расследованием коррупционных связей путинского окружения уже 12 лет. Они могут помочь. Они знают кто, где, когда и как украл миллиарды у российского народа. И где они их прячут. Обратитесь к ним за помощью. Создайте специальный орган, который будет расследовать неформальные связи, передвижения денег и их реальных владельцев. Давайте заставим друзей Путина по-настоящему страдать и за все заплатить. За преступления, за страдания, за ужасную агрессивную войну, которую они начали против Украины.

Третье. Это очень важно. Всегда делайте различие между Путиным и Россией. Люди, бегущие от войны и диктатуры, — не ваши враги. Им нужно сочувствие и защита. Их не следует наказывать, им нужно помогать. Необходим механизм, подобный современной Нансеновской комиссии. Именно эти люди однажды станут частью Прекрасной России будущего. Они хотят помочь России стать нормальной страной, чтобы скорее вернуться домой. И вы тоже должны им в этом помочь.

И последнее. Пока мы тут разговариваем, тело Алексея все еще не отдают его матери. Преступники заметают следы преступления. Не дайте им уйти еще раз. Спасибо за внимание и за возможность выступить. Мы не сдадимся и продолжим бороться. Ваша поддержка для нас очень важна.

Еще одно обращение Навальной

«Я продолжу дело Алексея Навального» Обращение Юлии Навальной. Полный текст

Еще одно обращение Навальной

«Я продолжу дело Алексея Навального» Обращение Юлии Навальной. Полный текст