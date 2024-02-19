Юлия Навальная встретилась в Брюсселе с лидерами ЕС

Вдова политика Алексея Навального Юлия Навальная встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Видео, снятое в начале встречи, опубликовал телеканал Sky News. Судя по этим кадрам, во встрече также участвовали соратники Навального Мария Певчих и Леонид Волков.

Кроме того, Юлия Навальная выступила на заседании совета ЕС по международным делам, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. После встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выразил глубочайшие соболезнования Юлии Навальной.

«Владимир Путин и его режим ответят за смерть Алексея Навального. Как сказала Юлия, Путин — это не Россия. Россия — это не Путин. Мы продолжим оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и независимым СМИ», — заявил Боррель.

Ранее Боррель сообщил, что он вместе с главами МИД стран ЕС встретится с Юлией Навальной, чтобы послать «мощный сигнал поддержки борцам за свободу в России и почтить память Алексея Навального».

После смерти мужа Юлия Навальная выступила на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, заявив, что Владимир Путин и его друзья должны понесли ответственность за смерть Алексея Навального. Она также встречалась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 16 февраля. На четвертый день после смерти мужа Юлия Навальная записала видеообращение, в котором заявила, что продолжит дело Алексея Навального.

Власти Евросоюза считают, что ответственность за смерть Навального несет лично президент России Владимир Путин. Европейский союз собирается назвать именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека.

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