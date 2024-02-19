ЕС назовет именем Навального санкционный режим по правам человека

Европейский союз назовет режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека, в честь политика Алексея Навального. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель также выразил уверенность, что за смерть Навального несет ответственность лично президент России Владимир Путин. При этом он признал, что Западу будет сложно найти новые способы привлечь Путина к ответственности, и призвал поддержать оппозицию в России.

Боррель также заявил, что 19 февраля главы МИД стран ЕС и он сам проведут встречу с женой Навального Юлией. Таким образом, по его словам, Евросоюз «пошлет мощный сигнал поддержки борцам за свободу в России и почтит память Алексея Навального».

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