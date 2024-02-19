Четвертый день без Навального Онлайн «Медузы»

«Медиазона»: в ночь перед прилетом матери Навального по пути от колонии к Салехарду ехал кортеж ФСИН. Вероятно, он вез тело политика

«Медиазона» установила, что в ночь на 17 февраля по дороге от города Лабытнанги, ближайшего к колонии, где находился Навальный, в сторону Салехарда ехал кортеж ФСИН. Журналисты предполагают, что этот кортеж мог перевозить тело Навального.

Издание получило доступ к камерам видеонаблюдения между Лабытнангами (поселок Харп, где находится колония, расположен примерно в 35 километрах к северо-западу от этого города) и Салехардом. Как поясняют журналисты, зимой эти два города, лежащие по разные стороны реки Обь, соединены ледовой переправой, и если исключить вертолет, это единственный путь из колонии.

Около полуночи с 16 на 17 февраля на переправе появился кортеж, состоявший из двух машин ДПС, ведущей и замыкающей, серого седана с гражданскими номерами и микроавтобуса УАЗ-«буханки» с двумя зелеными полосами. Как поясняют журналисты, такими обозначают машины ФСИН.

Колонна ехала значительно медленнее других машин на переправе, отмечают журналисты. После пересечения реки она двинулась в сторону Салехарда, однако проследить ее дальнейший путь было уже невозможно.

Никаких других подобных колонн за предыдущие несколько суток «Медиазона» на камерах не увидела. Журналисты предполагают, что именно этот кортеж вез тело Навального из колонии в Салехард и что его намеренно спрятали от родных.