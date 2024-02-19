Четвертый день без Навального Онлайн «Медузы»
О том, что происходило после сообщения ФСИН о смерти Навального в колонии, читайте в хрониках 16 февраля, 17 февраля и 18 февраля
Если вы в России и хотите пойти на акцию в память о Навальном — прочитайте инструкцию «Медузы».
«Спасибо тебе за все». Режиссер документального фильма «Навальный» Дэниэл Роэр опубликовал совместное фото с политиком
«Если бы ты был здесь, ты бы сказал нам перестать плакать, выпить рюмку водки и вернуться к работе. Я наливаю одну тебе, Алексей. Спасибо тебе за все», — написал Роэр в своем инстаграме.
Ранее Роэр заявил, что ответственность за смерть Навального несет Владимир Путин. Режиссер назвал смерть оппозиционера потерей для всего мира.
- В 2023 году картина Роэра «Навальный» получила премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Роэр снимал Алексея Навального в течение нескольких недель с момента его выхода из комы после отравления и до посадки на рейс, которым он вернулся в Россию.
- В одной из сцен фильма Навальный отвечал на вопрос, что делать, если его убьют. Он призывал сторонников не сдаваться.
«Медиазона»: в ночь перед прилетом матери Навального по пути от колонии к Салехарду ехал кортеж ФСИН. Вероятно, он вез тело политика
«Медиазона» установила, что в ночь на 17 февраля по дороге от города Лабытнанги, ближайшего к колонии, где находился Навальный, в сторону Салехарда ехал кортеж ФСИН. Журналисты предполагают, что этот кортеж мог перевозить тело Навального.
Издание получило доступ к камерам видеонаблюдения между Лабытнангами (поселок Харп, где находится колония, расположен примерно в 35 километрах к северо-западу от этого города) и Салехардом. Как поясняют журналисты, зимой эти два города, лежащие по разные стороны реки Обь, соединены ледовой переправой, и если исключить вертолет, это единственный путь из колонии.
Около полуночи с 16 на 17 февраля на переправе появился кортеж, состоявший из двух машин ДПС, ведущей и замыкающей, серого седана с гражданскими номерами и микроавтобуса УАЗ-«буханки» с двумя зелеными полосами. Как поясняют журналисты, такими обозначают машины ФСИН.
Колонна ехала значительно медленнее других машин на переправе, отмечают журналисты. После пересечения реки она двинулась в сторону Салехарда, однако проследить ее дальнейший путь было уже невозможно.
Никаких других подобных колонн за предыдущие несколько суток «Медиазона» на камерах не увидела. Журналисты предполагают, что именно этот кортеж вез тело Навального из колонии в Салехард и что его намеренно спрятали от родных.
Кира Ярмыш также сообщила, что в Следственном комитете матери Навального и адвокатам сказали, что «проверка смерти Навального продлена».
«Сколько еще она будет идти — неизвестно. Причина смерти по-прежнему „не установлена“. Они лгут, тянут время и даже не скрывают этого», — написала пресс-секретарь политика.
Мать Навального не пускают в морг в Салехарде, где, вероятно, находится тело политика
«Рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают», — сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
«Новая газета Европа» со ссылкой на источник писала, что тело политика находится в морге окружной клинической больницы Салехарда
Здравствуйте. «Медуза» возобновляет онлайн, посвященный смерти политика Алексея Навального. Здесь мы продолжим рассказывать о главных новостях и заявлениях, связанных с этим событием.