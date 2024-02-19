«Медиазона»: в ночь перед прилетом матери Навального по пути от колонии к Салехарду ехал кортеж ФСИН. Вероятно, он вез тело политика

«Медиазона» установила, что в ночь с 16 на 17 февраля по дороге от города Лабытнанги, ближайшего к колонии, где находился Навальный, в сторону Салехарда ехал кортеж ФСИН. Журналисты предполагают, что этот кортеж мог перевозить тело Навального.

«Медиазона» получила доступ к камерам видеонаблюдения между Лабытнангами (поселок Харп, где находится колония, расположен примерно в 35 километрах к северо-западу от этого города) и Салехардом. Как поясняют журналисты, зимой эти два города, лежащие по разные стороны реки Обь, соединены ледовой переправой, и если исключить вертолет, это единственный путь из колонии.

Кортеж ФСИН в ночь с 16 на 17 февраля мог перевозить тело Навального в Салехард. Видео с камер Медиазона

Кортеж ФСИН в ночь с 16 на 17 февраля мог перевозить тело Навального в Салехард. Видео с камер Медиазона

Около полуночи с 16 на 17 февраля на переправе появился кортеж, состоявший из двух машин ДПС, ведущей и замыкающей, серого седана с гражданскими номерами и микроавтобуса УАЗ-«буханки» с двумя зелеными полосами. Как поясняют журналисты, такими обозначают машины ФСИН.

Колонна ехала значительно медленнее других машин на переправе, отмечают журналисты. После пересечения реки она двинулась в сторону Салехарда, однако проследить ее дальнейший путь было уже невозможно.

Никаких других подобных колонн за предыдущие несколько суток «Медиазона» на камерах не увидела. Журналисты предполагают, что именно этот кортеж вез тело Навального из колонии в Салехард и что его намеренно спрятали от родных.

Мать Алексея Навального Людмила Навальная вместе с адвокатом политика приехала к колонии в поселке Харп утром 17 февраля. Там им сказали, что тело Навального находится в морге Салехарда, но он оказался закрыт, а по телефону им ответили, что тела там нет. В колонии, как сообщала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, утверждали, что тело Навального забрали следователи СК, которые проводят с ним «исследования».

18 февраля «Новая газета Европа» со ссылкой на источник сообщила, что тело политика находится в морге окружной клинической больницы Салехарда. За три дня, прошедшие с момента смерти политика, его семья так и не получила тело.

«ОВД-Инфо» запустила проект для отправки обращений в Следственный комитет с требованием выдать семье тело Навального. Менее чем за два дня через него было отправлено свыше 40 тысяч обращений.

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