Матери Навального не выдали его тело. Ее отправили в морг Салехарда, но там его нет
Руководство ИК-3 заявило, что тело Алексея Навального находится в морге Салехарда. Когда туда приехала мать политика, ей сказали, что тела у них нет, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
«Адвокат и мать Алексея приехали в салехардский морг. Он закрыт, несмотря на уверения колонии, будто он работает и тело Навального находится там. Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет», — заявила она.
«Колония обманула. Сказали тело в морге Салехарда. Там говорят, что тела нет», — заявил директор ФБК Иван Жданов.
Ранее Ярмыш рассказала в видеообращении, что сотрудник колонии заявил матери и адвокату Навального, что тело политика находится в Салехарде. «Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним „исследования“», — говорила Ярмыш. Она требовала немедленно выдать тело Алексея Навального его семье.
Обновление. Как сообщает Astra, тела Навального нет и в бюро судебно-медицинской экспертизы в Салехарде, куда позвонили журналисты. В бюро сообщили, что «никаких тел из колоний не принимали» и посоветовали звонить в Следственный комитет.
Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в колонии № 3 в Харпе. Причины смерти неизвестны. 17 февраля соратники оппозиционера подтвердили его смерть, заявив, что Навального убили.