Матери Навального сообщили в колонии, что он умер от синдрома внезапной смерти. Адвокату заявили в СК, что причина смерти неизвестна

Представители колонии в поселке Харп в ЯНАО, где находился Алексей Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Когда адвокат и мама Алексея сегодня утром приехали в колонию, им сказали, что причина смерти Навального: синдром внезапной смерти», — написал Жданов.

Однако в Следственном комитете Салехарда, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, адвокату политика сказали, что причина его смерти не установлена. Сотрудник СК заявил, что «взята повторная гистологическая экспертиза», результаты которой будут известны на следующей неделе. «Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело», — добавила пресс-секретарь политика.

По словам Ярмыш, в СК заявили, что тело Навального не отдадут родственникам, пока не завершится проверка. Она отметила, что за час до этого адвокатам сообщили, что «проверка закончена, криминала на обнаружено».

Кира Ярмыш заявила в эфире «Дождя», что официальную причину смерти Навального до сих пор не назвали, поэтому версию пропагандистов о том, что у Навального оторвался тромб, подтвердить нечем. «Мы явно понимаем, что колония врет, это очевидно прямо сейчас. Нет никакого сомнения, что убийство было спланировано», — сказала она.

ФСИН сообщил 16 февраля, что Алексей Навальный умер в колонии в Харпе после того, как ему стало плохо после прогулки. Он потерял сознание, врачи не смогли его реанимировать, заявили в управлении ФСИН по ЯНАО. Источник пропагандистского телеканала RT утверждал, что у Навального оторвался тромб.

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