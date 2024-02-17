Смерть Алексея Навального. Второй день Онлайн «Медузы»
О том, что происходило вчера после сообщения ФСИН о том, что Навальный умер в колонии, читайте в хронике 16 февраля.
Что произошло: 16 февраля ФСИН сообщила, что лидер российской оппозиции умер в колонии в ЯНАО. Причины смерти неизвестны. Соратники оппозиционера считают, что «с высокой степенью вероятности» он был убит, но подтверждений его смерти у них нет. 17 февраля в колонию должен приехать адвокат Навального.
Реакция на сообщения о смерти Навального: западные политики выразили соболезнования семье Навального, многие из них обвинили российские власти или лично Путина в смерти оппозиционера. В Кремле эти заявления назвали «оголтелыми и недопустимыми». В России и за рубежом прошли акции памяти. В 10 российских городах задержали более 100 человек.
Sota со ссылкой на подписчиков сообщает, что мемориалы Навальному убрали и в Ташкенте. 16 февраля жители города приносили цветы и свечи к комплексу жертвам политический репрессий и российскому посольству. По данным издания, у людей, пришедших к посольству РФ, сотрудники правоохранительных органов Узбекистана проверяли паспорта.
В российских городах пытаются уничтожить мемориалы Алексею Навальному
Так, в Москве, сообщили волонтеры «Немцова моста», люди в гражданской одежде убрали с Москворецкого моста цветы, которые вчера приносили в память о Навальном и Борисе Немцове.
Во Владивостоке, сообщает «7×7», сотрудники коммунальных служб убрали цветы со стихийного мемориала в сквере Веры и Надежды. Также, пишет «7×7», мемориал исчез в Ульяновске, где цветы в память о Навальном возлагали возле памятника жертвам политических репрессий.
Несмотря на то, что мемориалы пытаются разрушить, люди продолжают нести цветы, чтобы почтить память Навального. Во Владивостоке цветы приносят к памятнику Осипу Мандельштаму возле кампуса ДВФУ и к памятнику Солженицыну. Также, по данным «7×7», новые мемориалы появились в Новосибирске, Находке, Хабаровске и Краснотурьинске.
В разных городах России полиция собирает сведения о пришедших почтить память Навального. Во Владивостоке дежурящий в сквере Веры и Надежды наряд переписал данные пришедших к мемориалу. В Хабаровске, где мемориал Навальному появился у часовни, построенной в память о невинных жертвах беззакония и произвола, полиция также проверяет документы у пришедших.
Журналист Юрий Дудь назвал Навального героем, «который спас сотни тысяч и даже миллионы человеческих душ»
В своих соцсетях Дудь напомнил о послании Навального на случай, если того убьют после возвращения в Россию в 2021 году. В документальном фильме «Навальный» политик призывает россиян не сдаваться. «Его ответ — это не совсем последняя воля, но считаю необходимым ей последовать. Поэтому — пусть и через сверхусилие — никакого уныния», — пишет журналист.
По мнению Дудя, политика путинской России выстроена на страхе, а Навальный был одним из тех, кто не боялся, и стал примером для многих россиян.
Возвращение домой в январе-2021 — это совершенно иной уровень мужества и личного примера, это официально явленная суперсила. Тебя только что отравили боевым ядом, ты признанный (и своей страной, и миром) лидер оппозиции, тебе вроде как нечего доказывать, но ты все равно делаешь шаг навстречу чудовищу, которое захватило твой дом и поджидает тебя у порога. А потом, оказавшись в застенках, ты легок, инициативен и несгибаем, будто прутья на окне твоей камеры.
Все свои заметные годы в политике Навальный раздавал людям этот пример бесстрашия. Причем, как и в беспроводном интернете, сигнал может добираться до разных уголков по-разному: для кого-то побороть страх — это выйти в первых рядах на митинг, для кого-то — выложить траурную картинку в соцсетях, для кого-то — обменять любимый дом на продолжение работы в эмиграции, для кого-то — не поддержать войну, хотя коллеги и соседи — поддержали.
Главное — что сигнал шел. И поступал даже из-за Полярного круга.
Это сейчас, в момент кромешной темноты, кажется: ну и что с того? Разве это чему-то помогло, разве это помешало разгореться войне, разве это спасло самого Навального? Но на самом деле это сотни тысяч и даже миллионы людей, которые, сталкиваясь с несправедливостью, проявляли сопротивление, достоинство и — главное — неравнодушие. Даже если при этом было очень страшно.
Если страх действительно съедает душу, то Алексей Навальный — это герой, который спас сотни тысяч и даже миллионы человеческих душ.
Светлая память герою.
Алексей Навальный был единственным оппозиционным политиком в России, которому удавалось навязывать власти свою повестку и свой язык. Именно он ввел в оборот выражение «прекрасная Россия будущего». И это гораздо больше чем просто штамп. Имейл-рассылка «Сигнал» от создателей «Медузы» рассказывает, как надежда и воображение стали главными политическими активами Навального.
Акции памяти Навального в России и за рубежом
Соратники Навального добавили начальника ИК-3 в ЯНАО Вадима Калинина на сайт «Черный блокнот»
Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.
- Исправительная колония № 3 «Полярный волк» находится в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Алексея Навального перевели туда в середине декабря 2023 года из колонии во Владимирской области. Именно в ИК-3, как сообщила ФСИН, умер политик.
- Соратники Навального ведут проект «Черный блокнот» с 2016 года. Они вносят в специальный «реестр злодеев» — государственных служащих, «ответственных за беззаконие, творимое по политическим мотивам».
44-й президент США Барак Обама посвятил Навальному пост в соцсети Х. Он отметил бесстрашие и приверженность политика своим убеждениям.
Алексей Навальный был бесстрашным защитником своих убеждений и умер, не сломленный тиранией, которой он противостоял. Он боролся с коррупцией, вдохновлял миллионы людей и никогда не ослабевал в своем стремлении к свободе слова, верховенству закона и России, которая подотчетна народу, а не диктатору. Он умер, непреклонно отстаивая свое видение лучшего будущего для своей страны — видение и мужественный пример, которые никогда не умрут.
Редактор рубрики «Идеи» Максим Трудолюбов — о том, что принесет России и тем, кто в ней сейчас правит, гибель Алексея Навального
«Получается, что, придя к власти, нам придется первым делом заняться ограничением этой власти», — задумчиво говорил Алексей во время одной из наших давних бесед. Навальный всегда понимал, что с путинской властью нельзя становиться на одну доску. Не он, а она — экстремистская, вопреки придуманным в Кремле приговорам, которые, как всегда, выворачивали всю правду наизнанку.
Вот как неизвестные разбирали цветы на мемориале Навальному на Соловецком камне.
Что произошло за ночь:
- Акции памяти Навального продолжились в российских городах и за рубежом, в том числе в США и Канаде.
- К утру на акциях в 10 российских городах задержали более 100 человек. Больше всего задержанных в Петербурге — 64 человека, в Нижнем Новгороде — 15 и в Москве — 11.
- По данным «ОВД-Инфо», задержанных в Москве и Петербурге оставили на ночь в отделах полиции. Им вменили статьи о неповиновении сотруднику полиции и о нарушении правил публичного мероприятия.
- В Москве люди в штатском разрушили мемориал Навальному на Соловецком камне, куда вчера принесли десятки букетов. Их охраняли полицейские.
Здравствуйте. «Медуза» возобновляет онлайн, посвященный смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального. В этой трансляции мы продолжим рассказывать о главных новостях и заявлениях, связанных с этим событием.
О том, что происходило вчера после того, как ФСИН сообщила, что Навальный умер в колонии в ЯНАО, читайте в хронике 16 февраля.