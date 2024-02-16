Умер Навальный. Онлайн «Медузы»

Источники «Новой газеты Европа» во ФСИН сообщили, что сейчас в ведомстве решают вопрос о вскрытии тела Навального.

Один из собеседников сказал, что в колонии «Харп», где находился политик, морг «укомплектован всем необходимым, но устаревшим оборудованием». Он предполагает, что власти будут заинтересованы в том, чтобы установить реальную причину смерти, потому что «обвинения в том, что они причастны к смерти Навального, Кремлю сейчас не выгодны», и что вскрытие по этой причине проведут в Москве.

Другой собеседник издания в колонии считает, что проведение вскрытия в Харпе или Салехарде «может продемонстрировать, что ФСИН есть что скрывать». «Если сотрудники службы к смерти Навального не причастны, то им выгоднее, чтобы провели все возможные экспертизы. И тогда вполне возможно, что тело доставят в Москву», — говорит он. Однако если ФСИН нужно будет «замести следы», то, по его мнению, тело могут повезти в Салехард, где есть крематорий, и там уничтожить сразу после проведения вскрытия.