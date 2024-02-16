Умер Навальный. Онлайн «Медузы»
Что произошло: ФСИН сообщил, что Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп в ЯНАО.
Что известно: Алексею Навальному стало плохо на прогулке в колонии 16 февраля, утверждает ФСИН. Ему вызвали скорую, медработники констатировали смерть. Соратники политика заявили, что информации, подтверждающей смерть Навального, нет.
Причина смерти: неизвестна. RT сообщил, что у Навального оторвался тромб.
«Он продолжит жить в каждом, кто его услышал» Читатели «Медузы» — о смерти Алексея Навального
Сегодня все наши и ваши мысли — о смерти Алексея Навального. Поговорить с «Медузой» об этом могут не только публичные люди, но и, конечно, наши читатели. Мы предложили вам высказать все, что вы думаете и чувствуете, — и уже получили десятки писем. Публикуем некоторые из них с незначительной редактурой.
Бывшие руководители штабов Навального прокомментировали сообщения о его смерти в эфире «7×7».
Елена Лекиашвили, бывший глава штаба Навального в Ярославле:
Простите, если я буду рыдать, я в растерянности. <…> Навальный перевернул политическую жизнь в регионах. В 2016 году невозможно было этого представить — отделение незарегистрированной политической партии [штабы Навального] в каждом регионе. Он пришел и сказал, что мы сможем это сделать. Он дал нам ощущение, что все возможно. [Акция] «Он вам не царь» — это было невероятно! Я думала, никто не придет, но пришла тысяча человек на акцию!
Евгений Карпов, бывший глава штаба Навального в Воронеже:
Я жду заявления команды Навального. Пока не могу поверить. Я еще рефлексирую. <…> Если Путин останется, я не знаю, будут ли у меня силы продолжать работу. Но команда Навального продолжит.
Источники «Новой газеты Европа» во ФСИН сообщили, что сейчас в ведомстве решают вопрос о вскрытии тела Навального.
Один из собеседников сказал, что в колонии «Харп», где находился политик, морг «укомплектован всем необходимым, но устаревшим оборудованием». Он предполагает, что власти будут заинтересованы в том, чтобы установить реальную причину смерти, потому что «обвинения в том, что они причастны к смерти Навального, Кремлю сейчас не выгодны», и что вскрытие по этой причине проведут в Москве.
Другой собеседник издания в колонии считает, что проведение вскрытия в Харпе или Салехарде «может продемонстрировать, что ФСИН есть что скрывать». «Если сотрудники службы к смерти Навального не причастны, то им выгоднее, чтобы провели все возможные экспертизы. И тогда вполне возможно, что тело доставят в Москву», — говорит он. Однако если ФСИН нужно будет «замести следы», то, по его мнению, тело могут повезти в Салехард, где есть крематорий, и там уничтожить сразу после проведения вскрытия.
Акции в память о Навальном
«Алексей Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление системе угнетения». МИД Франции — о смерти Навального
«Алексей Навальный заплатил своей жизнью за сопротивление системе угнетения. Его смерть в исправительной колонии возвращает нас к реалиям режима Владимира Путина. Франция выражает соболезнования родным и близким Алексея Навального, а также народу России», — говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.
Бывшая сотрудница Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и бывший аналитик ФСИН Анна Каретникова пишет, что тромбоэмболия (ФСИН называет ее причиной смерти Навального) — это «универсальный сложнодоказуемый диагноз».
«ТЭЛА, тромбоэмболия легочной артерии — это название заболевания, которое, по крайней мере, тюремными медиками употребляется как бы в таком… переносном немного, расширенном смысле. Как-то вот так: „почему больной умер?“ — „да забудь, все равно ТЭЛу напишут, кто разбираться будет“», — пишет Каретникова.
По ее словам, медики в ведомстве говорили, что тромбоэмболия — «это то, чем можно объяснить все». «Такой универсальный диагноз, сложно доказуемый и этим в чем-то удобный. Загибался больной от почек или печени? Кто сказал, что медицинскую помощь не оказывали? Брось, оказывали. Тромб, внезапная смерть. Ни от чего не загибался? Вчера здоровый был? Ну, подождем, конечно, но ты же понимаешь, что ТЭЛа с большой долей вероятности снова будет… А после этих слов доктор может посмотреть куда-то в сторону, или развести руками, или тяжело вздохнуть», — пишет Каретникова.
Правозащитница Ева Меркачева объяснила удаление своего комментария после сообщения о смерти Навального.
«Дорогие коллеги-журналисты! Простите! Я не могу комментировать, потому что любое высказывание даже просто в целом про условия содержания в этом случае превращается в политику», — написала Меркачева.
Она добавила, что причины смерти, по ее мнению, «никто сейчас не знает и знать не может». На вскрытие и ряд экспертиз для их установки, по ее словам, обычно уходит не меньше трех дней. «С домыслами стоит подождать, особенно на фоне политической ситуации», — добавила Меркачева.
Политолог Аркадий Дубнов — о смерти Алексея Навального: «Страна снова на трагической развилке своей истории»
«Гибель Алексея Навального в истории советской/постсоветской России может оказаться в ряду таких поворотных событий, как убийство Кирова 1 декабря 1934 года и поражение путча ГКЧП 21 августа 1991 года.
Страна снова на трагической развилке своей истории — между началом террора против врагов Системы, олицетворяемой ее создателем, и точкой надлома этой Системы, пусть не моментального, но неизбежного, — предвещающей ее распад», — написал политолог Аркадий Дубнов, комментируя сообщение о смерти Алексея Навального.
«Это чудовищная потеря для всей России». Алексей Венедиктов — о смерти Алексея Навального
Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал сообщение о смерти Алексея Навального в своем телеграм-канале.
Это чудовищная катастрофа для семьи Алексея Навального, это чудовищная потеря для соратников Алексея, для тех, кто его знал и для тех, кто в него верил. Это, на мой взгляд, и чудовищная потеря для всей России, потому что Алексей представлял конкурентный, иной путь для нашей общей страны. Нам всем, кто поддерживал его и кто не поддерживал его, будет не хватать Алексея Навального.
Экономист Константин Сонин — о смерти Алексея Навального
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный был невероятно смелым человеком, маяком надежды для миллионов россиян и другом. Его убили в СИЗО по приказу Путина — в 2020 году его отравили сотрудники ФСБ, но он выжил, и с тех пор каждый день его жизни был чудом. Навальный навсегда останется в российской истории. В ужасных тюремных условиях он выступал против преступной войны Путина против Украины, против преступного режима Путина и за лучшую, более честную и добрую Россию. Смерть Навального повышает ставки для Путина и его приспешников — это не первое убийство крупного оппонента Путина (Борис Немцов был застрелен в 2015 году агентами Путина), но это первый человек, в отношении которого нет ни малейшего сомнения в прямой ответственности. Путин в любом случае не оставит власть в одиночестве, но сейчас это просто опасно для его собственного криминального круга. В краткосрочной перспективе большая опасность для смелых и честных людей, оставшихся в России. Ничто не может остановить преступников у власти.
Сонин также выразил соболезнования семье Алексея Навального, его коллегам, друзьям, и «всем, кто хочет, чтобы Россия была мирной, процветающей и счастливой».
Писатель и блогер Иван Филиппов прокомментировал сообщения о смерти Навального:
Сегодня в российской тюрьме на крайнем севере Владимир Путин убил Алексея Навального.
После попытки убийства Алексей вернулся в Россию. Сам. Потому, что если бы он не вернулся, он не был бы Навальным. В мире бесконечных фейков он был настоящим. Он любил свою страну, боролся с жуликами, ел доширак, шутил смешные шутки. Шутил несмешные шутки. Смотрел Рика и Морти. Ссорился с соратниками. Раздражал даже самых близких сторонников своей несговорчивостью или резкостью. Вдохновлял. Говорил глупости, признавал ошибки, извинялся.
Он был бескомпромиссным. Несколько десятилетий он боролся за страну, которую любил больше всего на свете. За правду, за честные выборы. За возможность жить свободно. За уютную Россию. Не за «великую», а за уютную. В которой к человеку относятся с уважением.
Его сажали, обливали зеленкой, били, травили, пытались убить, про него и его семью говорили все мыслимые и немыслимые гадости, а он все равно стоял на своем. Улыбался и говорил нам, что все будет хорошо. И верил, что все будет хорошо. И верил, что любовь победит. Что добро победит.
В мире, в котором можно было обо всем с кем надо договориться, он не договаривался. В путинской России он был одним из очень немногих, кто был, а не казался. Кто был настоящим. Кого можно было считать моральным авторитетом — как бы ни пафосно это звучало. Уверен, что сам Навальный бы с такой оценкой никогда бы не согласился, но ведь это же правда…
Абсолютно невозможно представить мир без него. Алексей Навальный был символом надежды на перемены. На лучшее будущее. Был и всегда будет. И сейчас такое ощущение, что это у нас всех тромб оторвался. Или мы оторвались. И падаем, падаем…
Но это не так.
Привет, это Навальный. Не опускайте глаза. Не отчаивайтесь. Россия должна быть не только свободной, но и счастливой. Россия будет счастливой. Вот и все.
Лидер «Справедливой России — За Правду» Сергей Миронов заявил, что обстоятельства смерти Навального нужно тщательно расследовать, чтобы отразить информационные атаки Запада.
«Смерть Алексея Навального, осужденного ранее за экстремизм, выгодна многим врагам России, в том числе тем, кто пытался отравить его ранее. В связи с этим необходимо самым тщательным образом расследовать обстоятельства смерти и принять меры для отражения неминуемой информационной атаки Запада.
Конечно, причиной могли стать проблемы со здоровьем. Но в любом случае скоропостижная смерть одиозного „оппозиционера“, да еще за месяц до президентских выборов, выгодна прежде всего врагам России. И они обязательно попытаются использовать ее по максимуму для давления на нас извне и для раскачивания ситуации внутри страны», — заявил Миронов.
Издание Msk1 удалило из своего телеграм-канала комментарий правозащитницы Евы Меркачевой, которая заявила, что к смерти Алексея Навального могло привести то, что его за время заключения 27 раз отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО).
Приведем его еще раз:
«Я считаю, что это могло привести однозначно бесконечное хождение в ШИЗО. То есть вот он был где раз, второй, третий, и счет нахождения в ШИЗО пошел просто на десятки уже. ШИЗО — это очень тяжелые условия содержания <…> Человек там чаще всего мерзнет, чаще всего голодает, по сути. Именно поэтому установлены жесткие требования, что нельзя назначать его больше определенного количества суток. Но не было ограничений по количеству самих помещений в ШИЗО. То есть заканчивается один срок, человек помещают в отряд, тут же его вызывают на новую комиссию, говорят, что у него новое нарушение, и в этот же день отправляют снова в ШИЗО. Вот это чудовищно, понимаете?».
Дмитрий Муратов: к сроку Алексея Навального добавили убийство
«Это страшная новость. Уверен, что тромб (если это был он) — прямое следствие 27-го по счету срока в ШИЗО. Что такое ШИЗО — это неподвижность, малокалорийная еда, нехватка воздуха, постоянный холод. Алексея Навального три года подвергали мукам и пыткам. Как сказал мне врач Навального: тело такого выдержать не может. К сроку Алексея Навального добавили убийство. Выражаю глубокие соболезнования самым близким людям Алексея: жене, детям, родителям, брату», — заявил Муратов на сайте «Новой газеты».
Издание отметило, что у всех сотрудников медицинской службы, которые работают в колонии, обязательно должны быть видеорегистраторы, поэтому «Новая» потребует предоставить записи.
Умер Навальный.
Ему было 47 лет.
Его пытались отравить. Его мучали в тюрьме.
Его держали в ШИЗО.
Ему придумывали новые и новые уголовные дела.
Жизнь Навального сразу вошла в святцы.
Безумно жаль.
И его самого.
И его семью.
Урсула фон дер Ляйен: Путин больше ничего не боится
«Глубоко потрясена и опечалена известием о смерти Алексея Навального. Путин ничего не боится больше, чем инакомыслия со стороны собственного народа. Мрачное напоминание о том, что представляют собой Путин и его режим. Давайте объединимся в борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмеливается выступать против автократии», — заявила председатель Еврокомиссии.
Леонид Волков: «Не спешите Алексея хоронить»
Мы не имеем никаких оснований верить госпропаганде. Они врали, врут и будут врать. Если это правда, то не «Навальный умер», а «Путин убил Навального» и только так. Но я им не верю ни на копейку. Не спешите Алексея хоронить.