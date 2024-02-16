Где проходят акции памяти Алексея Навального. Список

Gonzalo Fuentes / Reuters / Scanpix / LETA

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) сообщило, что Алексей Навальный умер в колонии. Соратники политика заявили, что независимого подтверждения информации о смерти Навального нет. Вскоре после сообщений о смерти политика во многих зарубежных городах начали анонсироваться акции памяти Навального. Их собирает проект «Ковчег». «Медуза» публикует этот список. Время указано местное.

Австрия

Вена. В 15:00 у посольства РФ.

Армения

Ереван. В 19:00 у посольства РФ.

Гюмри. В 19:00 у Генконсульства РФ.

Аргентина

Буэнос-Айрес. В 13:00 у посольства РФ

Бельгия

Брюссель. В 18:00 у посольства РФ.

Великобритания

Лондон. В 18:00 у посольства РФ в Лондоне.

Германия

Берлин. В 17:00 на Unter den Linden 63-65.

Мюнхен. В 19:30 на Europaplatz.

Франкфурт-на-Майне. В 19:00 у бывшего консульства РФ.

Бонн. В 17:00 у Генконсульства РФ.

Дюссельдорф. В 19:00 на Marktplatz.

Грузия

Тбилиси. В 19:00 у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии (ул. Чавчавадзе, 51).

Батуми. В 19:00 у Алфавитной башни.

Израиль

Тель-Авив. В 18:00 у посольства РФ.

Ирландия

Дублин. В 17:00, The Spire.

Испания

Барселона. В 17:00 на площади Каталонии.

Италия

Милан. В 20:00 на Piazza Mercanti.

Турин. В 18:00 на Piazza Castello.

Рим. В 17:30 у посольства РФ.

Латвия

Рига. С 17:00 у посольства РФ.

Литва

Вильнюс. В 18:00 у памятника жертвам политических репрессий (Aukų g. 2A).

Нидерланды

Амстердам. В 18:00 на площади Дам.

Гаага. В 18:00 у посольства РФ.

Норвегия

Осло. В 17:00 у посольства РФ в Осло.

Польша

Варшава. В 17:00 по адресу Бельведерска 49.

Гданьск. В 17:00 у консульства РФ.

Краков. В 19:00 у консульства РФ.

В 19:00 у консульства РФ. Вроцлав. В 19:00 у памятника жертвам сталинизма.

Сербия

Белград. В 16:00 у посольства РФ на Делиградской.

США

Нью-Йорк. В 12:00 у посольства РФ.

Турция

Стамбул. В европейской части города — в 19:00 у консульства РФ, в азиатской — в 19:00 у Быка.

Франция

Париж. В 15:00 у посольства РФ.

Чехия

Прага. В 17:00 у посольства РФ.

Швейцария

Цюрих. В 17:00 на Europaplatz.

Женева. В 17:00 на Place des Nations.

Швеция

Стокгольм. В 17:30 у посольства РФ.

Гетеборг. В 18:30 у бывшего консульства РФ.

Акции в память о Навальном также проходят в российских городах. Люди несут цветы к памятникам жертв политических репрессий. Известно о задержании жительницы Мурманска, которая вышла на улицу с плакатом «Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова».

«Медуза» призывает тех, кто собирается почтить память Алексея Навального в публичных местах в России, быть осторожными из-за возможных задержаний и уголовного преследования.

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