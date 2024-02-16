Где проходят акции памяти Алексея Навального. Список
Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) сообщило, что Алексей Навальный умер в колонии. Соратники политика заявили, что независимого подтверждения информации о смерти Навального нет. Вскоре после сообщений о смерти политика во многих зарубежных городах начали анонсироваться акции памяти Навального. Их собирает проект «Ковчег». «Медуза» публикует этот список. Время указано местное.
Австрия
- Вена. В 15:00 у посольства РФ.
Армения
- Ереван. В 19:00 у посольства РФ.
- Гюмри. В 19:00 у Генконсульства РФ.
Аргентина
- Буэнос-Айрес. В 13:00 у посольства РФ
Бельгия
- Брюссель. В 18:00 у посольства РФ.
Великобритания
- Лондон. В 18:00 у посольства РФ в Лондоне.
Германия
- Берлин. В 17:00 на Unter den Linden 63-65.
- Мюнхен. В 19:30 на Europaplatz.
- Франкфурт-на-Майне. В 19:00 у бывшего консульства РФ.
- Бонн. В 17:00 у Генконсульства РФ.
- Дюссельдорф. В 19:00 на Marktplatz.
Грузия
- Тбилиси. В 19:00 у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии (ул. Чавчавадзе, 51).
- Батуми. В 19:00 у Алфавитной башни.
Израиль
- Тель-Авив. В 18:00 у посольства РФ.
Ирландия
- Дублин. В 17:00, The Spire.
Испания
- Барселона. В 17:00 на площади Каталонии.
Италия
- Милан. В 20:00 на Piazza Mercanti.
- Турин. В 18:00 на Piazza Castello.
- Рим. В 17:30 у посольства РФ.
Латвия
- Рига. С 17:00 у посольства РФ.
Литва
- Вильнюс. В 18:00 у памятника жертвам политических репрессий (Aukų g. 2A).
Нидерланды
- Амстердам. В 18:00 на площади Дам.
- Гаага. В 18:00 у посольства РФ.
Норвегия
- Осло. В 17:00 у посольства РФ в Осло.
Польша
- Варшава. В 17:00 по адресу Бельведерска 49.
- Гданьск. В 17:00 у консульства РФ.
- Краков. В 19:00 у консульства РФ.
- Вроцлав. В 19:00 у памятника жертвам сталинизма.
Сербия
- Белград. В 16:00 у посольства РФ на Делиградской.
США
- Нью-Йорк. В 12:00 у посольства РФ.
Турция
- Стамбул. В европейской части города — в 19:00 у консульства РФ, в азиатской — в 19:00 у Быка.
Франция
- Париж. В 15:00 у посольства РФ.
Чехия
- Прага. В 17:00 у посольства РФ.
Швейцария
- Цюрих. В 17:00 на Europaplatz.
- Женева. В 17:00 на Place des Nations.
Швеция
- Стокгольм. В 17:30 у посольства РФ.
- Гетеборг. В 18:30 у бывшего консульства РФ.
Акции в память о Навальном также проходят в российских городах. Люди несут цветы к памятникам жертв политических репрессий. Известно о задержании жительницы Мурманска, которая вышла на улицу с плакатом «Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова».
«Медуза» призывает тех, кто собирается почтить память Алексея Навального в публичных местах в России, быть осторожными из-за возможных задержаний и уголовного преследования.