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Где проходят акции памяти Алексея Навального. Список

Источник: Meduza
Gonzalo Fuentes / Reuters / Scanpix / LETA

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) сообщило, что Алексей Навальный умер в колонии. Соратники политика заявили, что независимого подтверждения информации о смерти Навального нет. Вскоре после сообщений о смерти политика во многих зарубежных городах начали анонсироваться акции памяти Навального. Их собирает проект «Ковчег». «Медуза» публикует этот список. Время указано местное.

Австрия

  • Вена. В 15:00 у посольства РФ.

Армения

  • Ереван. В 19:00 у посольства РФ.
  • Гюмри. В 19:00 у Генконсульства РФ.

Аргентина

  • Буэнос-Айрес. В 13:00 у посольства РФ

Бельгия

  • Брюссель. В 18:00 у посольства РФ.

Великобритания

  • Лондон. В 18:00 у посольства РФ в Лондоне.

Германия

  • Берлин. В 17:00 на Unter den Linden 63-65.
  • Мюнхен. В 19:30 на Europaplatz.
  • Франкфурт-на-Майне. В 19:00 у бывшего консульства РФ.
  • Бонн. В 17:00 у Генконсульства РФ.
  • Дюссельдорф. В 19:00 на Marktplatz.

Грузия

  • Тбилиси. В 19:00 у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии (ул. Чавчавадзе, 51).
  • Батуми. В 19:00 у Алфавитной башни.

Израиль

  • Тель-Авив. В 18:00 у посольства РФ.

Ирландия

  • Дублин. В 17:00, The Spire.

Испания

  • Барселона. В 17:00 на площади Каталонии.

Италия

  • Милан. В 20:00 на Piazza Mercanti.
  • Турин. В 18:00 на Piazza Castello.
  • Рим. В 17:30 у посольства РФ.

Латвия

  • Рига. С 17:00 у посольства РФ.

Литва

  • Вильнюс. В 18:00 у памятника жертвам политических репрессий (Aukų g. 2A).

Нидерланды

  • Амстердам. В 18:00 на площади Дам.
  • Гаага. В 18:00 у посольства РФ.

Норвегия

  • Осло. В 17:00 у посольства РФ в Осло.

Польша

  • Варшава. В 17:00 по адресу Бельведерска 49.
  • Гданьск. В 17:00 у консульства РФ.
  • Краков. В 19:00 у консульства РФ.
  • Вроцлав. В 19:00 у памятника жертвам сталинизма.

Сербия

  • Белград. В 16:00 у посольства РФ на Делиградской.

США

  • Нью-Йорк. В 12:00 у посольства РФ.

Турция

  • Стамбул. В европейской части города — в 19:00 у консульства РФ, в азиатской — в 19:00 у Быка.

Франция

  • Париж. В 15:00 у посольства РФ.

Чехия

  • Прага. В 17:00 у посольства РФ.

Швейцария

  • Цюрих. В 17:00 на Europaplatz.
  • Женева. В 17:00 на Place des Nations.

Швеция

  • Стокгольм. В 17:30 у посольства РФ.
  • Гетеборг. В 18:30 у бывшего консульства РФ.

Акции в память о Навальном также проходят в российских городах. Люди несут цветы к памятникам жертв политических репрессий. Известно о задержании жительницы Мурманска, которая вышла на улицу с плакатом «Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова».

«Медуза» призывает тех, кто собирается почтить память Алексея Навального в публичных местах в России, быть осторожными из-за возможных задержаний и уголовного преследования.

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