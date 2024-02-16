Алексей Навальный «с высокой степенью вероятности» убит, заявили его соратники

Политик Алексей Навальный «с очень высокой степенью вероятности» убит. Об этом во время эфира на ютьюб-канале Навального заявил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Сейчас ситуация такая, что мы понимаем, что, скорее всего, случилось то, что Алексей Навальный убит с очень высокой степенью вероятности. Мы не будем вам говорить неправду, что есть какая-то надежда, что завтра что-то произойдет такое, что все это неправда. Такой шанс ничтожный. Сейчас все идет к тому, что реально случилось убийство — убийство Алексея Навального в тюрьме. И убил его конкретно Путин», — заявил Жданов.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у соратников политика пока нет подтверждений информации смерти политика.

«Адвокат Алексея вылетит в Харп глубоко ночью, потому что рейсы так летают. Он прилетит завтра утром вместе с родственниками Алексея. До этого момента у нас не может быть никакого подтверждения. Поэтому мы не можем формально подтвердить или опровергнуть сообщения всех кремлевских информационных агентств о том, что Алексей Навальный убит. Но мы все прекрасно понимаем, что комментирующий Песков, и Путин — это не может быть случайностью и не может быть ошибкой», — сказала Ярмыш.

Жданов добавил, что больницы, морги и колония не отвечают на звонки, заняв «глухую оборону».

Он отметил, что официально родственников о смерти заключенного должны уведомить в течение суток.

«Такого уведомления на данный момент нет. <…> В течение суток, очевидно, мы либо получим, либо не получим, но, вероятнее всего, получим официальное подтверждение о смерти Алексея. Тогда колония должна уведомить родственников в течение суток, — объяснил Жданов. — И в течение трех дней она уведомляет ЗАГС, начинается процедура выдачи тела. И в дальнейшем уже происходят выдача тела родственникам, похороны, если эти сообщения подтверждаются. Дальше должно быть расследовано дело. Происходит вскрытие, в любом случае. Должна собраться следственная группа, должна расследовать причины и обстоятельства смерти. И в любом случае сейчас они признают обстоятельства смерти естественными. Я еще раз настаиваю: это политическое убийство, которое обязательно будет расследовано. И организатор этого убийства Владимир Путин — и никто иной», — сказал директор ФБК.

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный умер. По версии ведомства, политик «почувствовал себя плохо» после прогулки в исправительной колонии № 3. Врачи ИК и вызванной в колонию скорой помощи пытались оказать ему помощь, но констатировали смерть политика. В Лабытнангской городской больнице утверждают, что врачи более получаса пытались реанимировать Навального. Источник пропагандистского телеканала RT назвал причиной смерти Навального оторвавшийся тромб.

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